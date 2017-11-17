"Живой товар" на экспорт. Украинскую гривну спасут сиделки?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Сбегают даже учителя

Лучшая учительница 2016 года, получившая награду из рук президента Порошенко, уехала работать в Лондон, где работает сиделкой. Жительница Закарпатья Виолетта Македон сообщила, что уехала из-за невыносимых условий работы в Украине, поскольку труд учителя здесь не ценится, развития нет никакого, а перспективы для учителей очень туманные. По ее словам, в Лондоне ей за день платят столько, сколько в Украине за месяц. Учительница заявила, что не планирует возвращаться на родину в ближайшее время.

Данная история хорошо характеризует ситуацию с "гастарбайтеризацией" Украины. Страну массово оставляют молодые и трудоспособные кадры, провоцируя в стране дефицит квалифицированной рабочей силы. Власть заинтересована в том, чтобы из страны выехало как можно больше людей. Во-первых, это снижает социальную нагрузку казны. Деньги заробитчан кормят сотни тысяч семей, включая малолетних детей и стариков. Во-вторых, благодаря гастарбайтерам в страну поступает валюта, которая помогает выровнять платежный баланс и удерживает гривну от окончательного падения в пропасть.

"За 2017 год в Украину частных валютных переводов пришло на 6,5 миллиардов долларов. В конечном итоге валюта украинских гастарбайтеров перекрыла убытки по внешней торговле Украины, и текущий счет платежного баланса Украины за 2017 год выровнялся",- заявил СМИ президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Массовый исход

"Количество денег, которые переводят трудовые мигранты на родину и которые затем вливаются в экономику Украины ежегодно – это порядка 5-7% валового внутреннего продукта Украины. За прошлый год по официальным данным, подтвержденным Национальным банком Украины, называлась сумма 5,1 миллиарда долларов. Общая сумма с 2011 года достигает 40 миллиардов 150 миллионов долларов, т.е. это гигантские объемы для украинской экономики. Трудовые мигранты, во-первых, помогают макроэкономической стабильности нашей гривны, это все-таки вход валюты, которая через обменники поступает в банковскую систему. Второй положительный момент связан с тем, что украинцы, которые видят иную организацию социума, которые видят иную организацию процесса труда, когда приезжают сюда, станут той мягкой силой, которая будет менять это государство", — заявил СМИ президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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По данным исследования ассоциации, совокупно трудовые мигранты приносят Украине почти 10% ВВП. Больше доля только в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, которые обеспечивают своим странам 15-20% ВВП, в основном, за счет заработков в России.

Как следует из данных опроса ассоциации, 93% украинских гастарбайтеров работают в Европе и России на неквалифицированных позициях, не требующих никаких навыков или образования. 36% респондентов за 5 последние лет выезжали на работу в Польшу, 25% выезжали на работу в Россию. Все остальные страны назывались в меньшей степени, условно Чехия, Германия – это порядка 5% каждая. По мнению Воскобойникова, цифра по России сильно занижена, поскольку респонденты предпочитают замалчивать свою работы в РФ даже в условиях анонимности.

10 млрд долларов денег от гастарбайтеров — это четверть от всего годового украинского экспорта. Поступления от заробитчан превышают доходы от металлургии, от траншей МВФ или иностранных инвестиций.

За последние 20 лет доля доходов заробитчан в ВВП страны выросла в 645 раз — с 0,01% ВВП в 1996 году до 6,45% в 2015 году. По прогнозам экспертов, в условиях массовой деиндустриализации доля доходов гастарбайтеров в ВВП может удвоится (с 7% до 15%) уже в ближайшие 5 лет. Таким образом, Украина окончательно превратится в гастарбайтерскую страну на уровне Молдовы, Албании и Таджикистана. Трудовая сила страны все больше ориентируется на экономику чужих стран, которые активно развиваются благодаря нашим людским ресурсам.

Заробитчан трудно "доить"

Однако когда государство стало испытывать серьезные проблемы с финансами, оно вновь обратило внимание на заробитчан, требуя от них платить больше налогов. Во-первых, гастарбайтеры большую часть времени пребывают в другой стране, поэтому не платят здесь налогов, не делают взносов в Пенсионный и социальные фонды. В итоге, социальные расходы государства несут на своих плечах те граждане, которые остались в стране и платят налоги на полную катушку. Тогда как пенсию и другие социальные выплаты и те и другие получают одинаково. К примеру, дыры в местных бюджетах областей Западной Украины (лидер по количеству заробитчан) приходится финансировать из других регионов. Во-вторых, из-за массовой эмиграции в стране остается все меньше трудоспособных людей. На одного пенсионера приходится два человека трудоспособного возраста, притом что исправно платит соцвзносы только один. В стране всего за несколько лет образовался серьезный дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной. В-третьих, власти всерьез побаиваются, что заробитчане-украинцы, насмотревшись на уровень жизни более развитых стран, по приезду в Украину будут активней отстаивать свои права и больше спрашивать с чиновников.

Однако, как оказалось, заробитчан "доить" значительно трудней, чем рабочих с завода. Гастарбайтеры не спешат легализоваться и светить свои доходы. По оценкам Международной организации по миграции, только 60% переводов проходят официально (системы международных платежей, банковские счета), 40% — неофициально (через знакомых, водителей, курсирующих за рубеж, самостоятельную перевозку налички в транспорте).

Большая часть денег гастарбайтеров инвестируется в строительство собственных домов или свой малый бизнес, который также зачастую имеет теневой или нелегальный характер. Таким образом, заробитчане пока выигрывают в налоговом противостоянии с украинским государством.