Хозяйке на заметку. Закон о ЖКУ вводит новые виды платежей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В новом Законе "О жилищно-коммунальных услугах", который ранее приняла Верховная Рада, предусмотрено не только штрафные санкции за несвоевременную оплату ЖКУ, но и новые дополнительные виды платежей.

"Кроме пени, у нас появились дополнительные виды платежей. Если до этого все платежки у нас были одной графой, то есть мы видели водоснабжение, электроснабжение, потребление тепла, горячей воды, содержание домов и территорий, то теперь все услуги ЖКХ будут разбиваться на три части. То есть, непосредственно сама услуга, вторая часть — это абонентская плата, и третья часть — это обслуживание домовых сетей. Первая часть, сама оплата за услугу, как и прежде, устанавливается государством в лице Национальной комиссии (НКРЭКУ — Ред.). Предельный размер второй части, абонплаты, регулируется Кабмином, то есть верхнюю планку, выше которой не может быть установлена абонплата, будет регулировать правительство. И третья часть — обслуживание домовых сетей — не регулируется государством. То есть эту часть платежа вывели из государственного регулирования", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Подобные нововведения депутаты связали с необходимостью отделить саму услугу от расходов на обслуживание абонента и сетей — якобы, для большей прозрачности. Вместе с тем, специалисты "Открытого аудита" прогнозируют, что это может привести к увеличению размера платежки: исполнители по своему усмотрению смогут увеличивать ту часть платы, не подлежит государственному регулированию.

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"На сегодняшний день предприятия — поставщики услуг за счет третьей составляющей тарифа, в принципе, могут манипулировать тарифами по своему усмотрению. То есть, если завтра кто-то из монополистов посчитает, что обслуживание домовых сетей стоит столько-то, значит население должно эту сумму заплатить. Если через месяц монополист решит, что за домовые сети нужно собрать в два раза больше, то, соответственно, попытаются собрать в два раза больше, и государство в этом процессе принимать участия не будет. Все это будет якобы на договорных отношениях, но как мы все прекрасно понимаем, договорные отношения с монополистом выглядят примерно так, что монополист назвал цену, а потребитель либо платит, либо зачисляется в должники", — пояснил Тарас Галайда.

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Помимо трех новых видов платежей, по словам Галайды, у украинцев в платежках появится такая графа, как взносы за домовые счетчики.

"Счетчики устанавливаются за деньги поставщика услуг, но потом все затраты, которые он понес на установление этих счетчиков, распределяются непосредственно на жильцов дома в зависимости от их количества. Такой механизм является несправедливым и непродуманным, поскольку до принятия закона про коммерческий учет и про обязанность ставить счетчики, долгий период времени домовые счетчики на тепло, воду и так далее устанавливались либо за счет местных властей, либо за счет составляющей тарифа самим предприятием. Но тариф, допустим, на отопление, оплачивали все жители Киева или Харькова, но к сожалению, счетчики получили далеко не все. Поэтому теперь те люди, которые не получили счетчики по тем программам, которые уже были реализованы в предыдущие годы, попали в не совсем справедливую ситуацию: кто-то получил счетчики за счет взносов, которые собирались со всех, а теперь не получившие счетчики должны сброситься еще раз, но уже самостоятельно. При этом компенсации за то, что человек, живя в многоэтажном доме и фактически оплачивая часть за домовые счетчики на протяжении трех-четырех лет в составе тарифа за отопление, не предусмотрено. То есть, все что он за эти годы оплатил, сгорело, рассосалось, за эти деньги поставили счетчик кому-то другому", — сказал Тарас Галайда.