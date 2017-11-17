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    Хозяйке на заметку. Закон о ЖКУ вводит новые виды платежей

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    Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах вводит для украинцев новые виды дополнительных платежей и дает возможность монополистам взвинтить тарифы на свои услуги, заявил аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.
    Платежная квитанция. Услуги ЖКХ
    УНИАН

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    В новом Законе "О жилищно-коммунальных услугах", который ранее приняла Верховная Рада, предусмотрено не только штрафные санкции за несвоевременную оплату ЖКУ, но и новые дополнительные виды платежей.

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    "Кроме пени, у нас появились дополнительные виды платежей. Если до этого все платежки у нас были одной графой, то есть мы видели водоснабжение, электроснабжение, потребление тепла, горячей воды, содержание домов и территорий, то теперь все услуги ЖКХ будут разбиваться на три части. То есть, непосредственно сама услуга, вторая часть — это абонентская плата, и третья часть — это обслуживание домовых сетей. Первая часть, сама оплата за услугу, как и прежде, устанавливается государством в лице Национальной комиссии (НКРЭКУ — Ред.). Предельный размер второй части, абонплаты, регулируется Кабмином, то есть верхнюю планку, выше которой не может быть установлена абонплата, будет регулировать правительство. И третья часть — обслуживание домовых сетей — не регулируется государством. То есть эту часть платежа вывели из государственного регулирования", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

    Подобные нововведения депутаты связали с необходимостью отделить саму услугу от расходов на обслуживание абонента и сетей — якобы, для большей прозрачности. Вместе с тем, специалисты "Открытого аудита" прогнозируют, что это может привести к увеличению размера платежки: исполнители по своему усмотрению смогут увеличивать ту часть платы, не подлежит государственному регулированию.

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    "На сегодняшний день предприятия — поставщики услуг за счет третьей составляющей тарифа, в принципе, могут манипулировать тарифами по своему усмотрению. То есть, если завтра кто-то из монополистов посчитает, что обслуживание домовых сетей стоит столько-то, значит население должно эту сумму заплатить. Если через месяц монополист решит, что за домовые сети нужно собрать в два раза больше, то, соответственно, попытаются собрать в два раза больше, и государство в этом процессе принимать участия не будет. Все это будет якобы на договорных отношениях, но как мы все прекрасно понимаем, договорные отношения с монополистом выглядят примерно так, что монополист назвал цену, а потребитель либо платит, либо зачисляется в должники", — пояснил Тарас Галайда.

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    Помимо трех новых видов платежей, по словам Галайды, у украинцев в платежках появится такая графа, как взносы за домовые счетчики.

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    "Счетчики устанавливаются за деньги поставщика услуг, но потом все затраты, которые он понес на установление этих счетчиков, распределяются непосредственно на жильцов дома в зависимости от их количества. Такой механизм  является несправедливым и непродуманным, поскольку до принятия закона про коммерческий учет и про обязанность ставить  счетчики, долгий период времени домовые счетчики на тепло, воду и так далее устанавливались либо за счет местных властей, либо за счет составляющей тарифа самим предприятием. Но тариф, допустим, на отопление, оплачивали все жители Киева или Харькова, но к сожалению, счетчики получили далеко не все. Поэтому теперь те люди, которые не получили счетчики по тем программам, которые уже были реализованы в предыдущие годы, попали в не совсем справедливую ситуацию: кто-то получил счетчики за счет взносов, которые собирались со всех, а теперь не получившие счетчики должны сброситься еще раз, но уже самостоятельно. При этом компенсации за то, что  человек, живя в многоэтажном доме и фактически оплачивая часть за домовые счетчики  на протяжении трех-четырех лет в составе тарифа за отопление, не предусмотрено. То есть, все что он за эти годы оплатил, сгорело, рассосалось, за эти деньги поставили счетчик кому-то другому", — сказал Тарас Галайда.

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