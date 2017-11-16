Без "фанеры". Как короли и королевы попа стали предателями

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

От любви до ненависти — один шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей и запроданцев", потому что выступают в РФ и даже получают там премии. Националисты срывают их концерты, несмотря на то, что певцы собирают полные залы.

В немилость радикалов, однако не украинских фанатов, уже давно впали украинские артисты Ани Лорак (Каролина Куёк), Светлана Лобода, Иван Дорн, Ирина Билык, Потап, группа "Время и Стекло" итд.

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Сами украинцы разделились на два лагеря: тех, кто возмущаются выходками националистов, не давших смотреть концерты своих кумиров, и те, кто призывают бойкотировать украинских артистов.

Гнев патриотов

Несмотря на "гонения" в Украине, многие наши артисты в последние годы успешно гастролируют в РФ и получают там музыкальные премии. При этом сами уверяют: они вне политики, это шоу-бизнес, а их гастроли в РФ — часть певческой деятельности.

Однако их концерты в Украине заканчиваются драками, срывами и запретами. А украинские власти пока умалчивают, чем планируют заполнять культурные лакуны.

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12 ноября украинские артисты Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Макс Барских и другие получили премию "Золотой граммофон", торжественная церемония которая состоялась в Кремлевском дворце.

Кроме того, украинские артисты стали самыми востребованными на российском ТВ.

РИА Новости | Перейти в фотобанк XXII Церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон"

В частности, зрители российского "Первого канала" проголосовали за то, чтобы увидеть в новогодних эфирах украинских певиц Ани Лорак, Светлану Лободу и киевскую группу "Грибы", а также других исполнителей.

В голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По его итогам зрители сами выбрали тех звезд, которых они хотят увидеть в праздничном эфире.

Ранее в мае 2017 года украинская певица Лобода стала ведущей российской музыкальной премии РУ-ТВ 2017, а также победила в одной из самых авторитетных номинаций — "Певица года".

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Неожиданное возвращение

Необычайно взбудоражило сети неожиданное выступление в столице певицы Ани Лорак. В сети появилось видео с концерта в честь 15-летия Freedom Ballet в Киеве, где выступила певица.

При этом больше всего удивила реакция зрителей, которые начали ей бурно аплодировать, а некоторые даже встали.

После выступления Лорак сказала: "Привет, Киев! Привет, мои любимые! Большое спасибо. Для меня огромная честь сегодня быть в этом зале. Приветствовать талантливых, невероятных, необычных, харизматичных Freedom, потому что они — это нечто особенное под солнцем, настоящие артисты. Большая честь сегодня участвовать в таком концерте и, конечно, как вы сами понимаете, стоять на этой сцене во Дворце "Украина" и петь для вас! Спасибо!".

Напомним, это стало первое выступление певицы в столице после двухгодичного перерыва. Последний ее концерт в Киеве закончился дракой между сторонниками Майдана и тогда еще милицией. Тогда же глава МВД Арсен Аваков заявил, что охранять концерты звезд, "придерживающихся неправильной гражданской позиции", правоохранители больше не будут.

Реакция в Украине

Однако нашлись и те, кто резко выступил против. В частности, певица Анастасия Приходько опубликовала эмоциональный пост, в котором резко осудила "гастролеров", которые выступают в РФ и при этом могут ездить в Украину, невзирая на военные действия. Такое безразличие власти, уверена певица, приведет к народным волнениям.

"Почему вы это позволяете? Объясните! Люди, которые строят эту страну, начиная от таких, как я, артистов, заканчивая волонтерами, медиками – людьми, которые пытаются улучшить жизнь друг друга без вашего участия… Просим только об одном: сделайте минимальное – не пускайте сюда национальных предателей. Не отнимайте нашу страну, нашу историю! Вы же всячески показываете, как можно ее предавать и унижать", – обратилась Приходько к представителям власти.

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Певица также призвала власти принять закон, запрещающий "концерты гастролеров".

"Какого хрена они сюда ездят на четвертом году войны? Десять тысяч пацанов погибли! Сколько семей разрушено, сколько домов! У нас нет Донецка и Луганска – у нас (самопровозглашенные — Ред.) ДНР и ЛНР. У нас Крыма нет, а вы их впускаете. На каком основании?" – заявила Приходько.

По материалам из открытых источников интернет