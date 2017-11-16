Готовьте мусор и кошельки: нас ждет очередной рост коммуналки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине снова заговорили о росте коммунальных платежей. Коммуналка может вырасти на 200 гривен после принятия в парламенте законопроекта №4028 "Про упаковку и отходы упаковки", который планируется в ближайшее время к рассмотрению. Подробнее о законодательной инициативе и ее последствиях – в обзоре РИА Новости Украина.

Суть закона

Законопроект, зарегистрированный в парламенте еще в минувшем году группой народных избранников, предусматривает переработку упаковочного материала фирмами-производителями.

"Согласно данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2014 году переработано и утилизировано всего около 4,2% бытовых отходов, из них: 1,7% сожжено, только 2,5% передано на перерабатывающие предприятия в качестве вторичного сырья, а остальные попали на свалки", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Авторы отмечают, что в стране учет образования, переработки и утилизации отходов упаковки в качестве вторичного сырья на государственном уровне не проводится, а также не реализуется европейская модель принципа "расширенной ответственности производителя" и субъекты хозяйствования не несут ответственности за дальнейшую утилизацию использованной упаковки, в которой находилась их продукция.

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В документе предлагается схема применения "расширенной ответственности производителей товаров в упаковке". Так, фирмы-производители и импортеры будут обязаны обеспечивать выполнение норм переработки и утилизации отходов упаковки или путем самостоятельно их сбора, либо же путем присоединения к так называемой организации расширенной ответственности (ОРВ). В документе отмечается, что ОРВ будет создаваться соответствующими производителями товаров в упаковке, будет иметь статус неприбыльной организации, с ней будут заключаться соответствующие договора фирмами-поставщиками, с которых и будет взыматься оплата таких услуг.

ОРВ будет контролироваться Министерством экологии. Как следует из законопроекта, только ОРВ смогут заключать договоры с органами местного самоуправления по выполнению сбора и утилизации отходов. При этом органы местного самоуправления и исполнители таких услуг смогут заключить договор только с одной ОРВ.

Кому выгодно

СМИ отмечают, что законопроект ориентирован на требования производителей, которые хотят минимизировать расходы и примечательным является то, что его уже поддержали влиятельные лоббистские бизнес-ассоциации: Европейская бизнес ассоциация, Американская Торгово-промышленная палата, Ассоциация упаковщиков, куда входят "Тетра Пак", "Кен-пак", "Carlsberg Ukraine", "Крафт Фудз Украина", "Сандора", "Нестле Украина" и другие крупные производители товаров в упаковке.

Эту же позицию и отстаивают авторы законопроекта Анатолий Матвиенко, Татьяна Острикова, Олег Кришин, Остап Еднак, Борис Розенблат и еще ряд других.

По мнению экспертов, переработка упаковочного материала фирмами-производителями предусмотрена документом не во всем объеме, а только в том, который можно будет использовать вторично. Поэтому и расходы на утилизацию остальных отходов повесят на украинцев — чек за утилизацию остальных отходов включат в сумму коммунальных платежей. По предварительным данным, такая услуга обойдется для каждого плательщика коммуналки в более, чем 200 гривен. Стоит ли говорить, что украинцы такой инициативе вряд ли обрадуются.

Вместе с тем, как отмечают другие народные избранники, документу №4028 есть альтернатива в виде целого пакета законов (№ 4835-д, 4836, 4837, 6602) о мусороперерабатывающей отрасли. Однако и там есть свои нюансы – стоимость утилизации упаковки будет закладываться в цену товара, поэтому коммуналка не вырастет, но подорожают те товары, чья упаковка нуждается в утилизации.

Вспомнить Львов и Киев

Народный депутат от "УДАРа", советник мэра Киева и один из авторов пакета законопроектов по переработке мусора Дмитрий Белоцерковец заявил, что каждый город в Украине может ожидать такая же ситуация, которая сложилась ранее во Львове.

Напомним, после пожара и обвала Грибовицкого полигона твердых бытовых отходов в мае 2016 года, над Львовом нависла "мусорная проблема", которая превратилась в повод для политических спекуляций, а также повлекла противостояние между мэром Андреем Садовым и центральной властью. Мэр Львова утверждал, что не может решить проблему с мусором только потому, что преграды ставят государственные структуры. Садовый также заявлял, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор.

"Каждый город потенциально может ожидать такая же ситуация, как произошла во Львове. И это — не проблема одного города, а комплексная проблема всех городов в стране", — уточнил нардеп.

По словам Белоцерковца, если в развитых странах люди за вывоз и переработку мусора платят значительные суммы, то в Украине, как правило, местные власти не хотят переводить этот груз на плечи жильцов. Поэтому тариф на вывоз мусора очень низкий, что в свою очередь не привлекает инвесторов, которые занимаются переработкой и сортировкой мусора.

Белоцерковец также заявил, что на сегодняшний день тот тариф, который, например, платят киевляне, покрывает только вывоз мусора на полигон. А о его переработке уже речь не идет. Поэтому, добавил народный депутат, проекты законов направлены на то, чтобы сделать захоронения бытовых отходов экономически невыгодным.

Вместе с тем он считает, что установление принципа "расширенной ответственности" заставит производителей использовать более экологичную упаковку, которая подлежит повторному использованию или утилизации, а украинцев простимулирует уменьшить потребление товаров в значительном количестве упаковки.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев считает прогрессивной норму пакета законопроектов, согласно которой плата за переработку отходов включается в стоимость товаров. Но наряду с этим инициативу, предлагаемую компаниями-производителями упаковки об установлении тарифа на переработку, как коммунального платежа, он назвал несправедливой и обременительной для киевлян.

По материалам открытых источников интернет