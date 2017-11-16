Что в кодексе тебе моем? Эксперты о новом Избирательном кодексе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Предлагаемая в проекте Избирательного кодекса система устраивает и олигархов, и региональные элиты. Политический класс подбирает удобный для себя инструмент прохождения во власть, считают эксперты.

Украинский парламент принял 7 октября в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. Документ, на принятии которого настаивали митингующие у здания Верховной Рады, поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект Избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам.

От "мажоритарки" — к "супермажоритарке"?

Руслан Бортник заявил, что он не исключает принятия кодекса во втором чтении, поскольку предложенная модель избирательной системы "в какой-то мере выгодна и олигархам, и региональным элитам".

"Поскольку эта система — это система "супермажоритарки"… Если раньше для того, чтобы победить на парламентских выборах в мажоритарном округе, необходимо было победить где-то в 3-5 районах — в такой области, например, как Житомирская. А теперь нужно будет победить в области. Это тот же мажоритарный округ, только супер-округ, который распространяется на всю территорию области — вот он формируется этим законом", — сказал Бортник.

Он добавил, что после принятия кодекса для победы на выборах, необходимо будет иметь две составляющие — подходящий партийный бренд (преодолевающий четырехпроцентный барьер) и популярный кандидат — "кандидат, который уже прикормил округ, который может побеждать на территории области".

"На территории каждого округа, каждой области каждая партия будет выдвигать своего кандидата в президенты, по большому счету, который будет побеждать в регионе, будет президентом данного региона, по итогу, от этой партии", — отметил политолог.

По его мнению, появляется еще один риск: "может происходить крайняя регионализация политической силы".

Он пояснил: эксперты института провели моделирование на примере партии "Самопомич". Известно, что и ряд других партий и сейчас "имеют региональный перекос".

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Что до "Самопомочи", то эта партия показывает хороший результат во Львовской области, и — "можно прогнозировать, что, например, из 20 членов этой партии, которые потенциально могут попасть в парламент, 10 будут представлять Львовскую область, как минимум…".

По словам эксперта, в результате принятия новой системы регионализация будет только усиливаться (тогда как действующая смешанная система — "более сбалансирована").

"Поэтому у нас появятся партии Львовского, например, или Ивано-Франковского регионов, Донецкого, Луганского, Харьковского, Винницы и окрестностей… Вот такие партии у нас будут формироваться по итогам применения этой системы", — сделал прогноз Бортник.

Админресурс не исчезнет

Бортник отметил, что Конституция Украины не оставляет места для "мажоритарки", — "нет места для мажоритарщиков, поскольку коалицию (в парламенте — Ред.) формируют только депутатские фракции, там нет места депутатским группам".

По этой причине система выборов должна быть не мажоритарной, а пропорциональной. Но система пропорциональная с открытыми списками, о которой сейчас идет речь, по мнению Бортника, абсолютно не является каким-то барьером для применения административного ресурса.

"Мы видим, как успешно применяются элементы подкупа, манипулирования общественным мнением, контроля над медиа в регионах… И, к сожалению, каких-либо новых барьеров не появилось", — подчеркнул эксперт. Он добавил, что некоторые нормы законопроекта, напротив, позволят повысить контроль со стороны власти над работой избирательных комиссий.

Поэтому новая система, по словам Бортника, устраивает и власть, и олигархов, и региональные элиты (им удобно будет вести торг). Она устраивает и тех, кто рассматривает, как более привлекательную, парламентскую модель управления — это обстоятельство Бортник назвал "единственным позитивом" предлагаемой новой избирательной системы.

Но в целом, по мнению политолога, особых иллюзий в связи с Избирательным кодексом питать не стоит: политический класс сейчас просто "подбирает систему выборов под свои возможности, под свои пожелания — как инструмент прохождения во власть — вот суть того, что сегодня происходит".

Он признал, что на голосование за кодекс в первом чтении повлияло в определенной мере и давление улицы (изменения избирательной системы требуют участники "Михомайдана"), и давление "части западных кругов".

Что с ЦИК?

Украина не делает выводов из прежних ошибок, отметила принимавшая участие в пресс-конференции ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова. Она напомнила, что в стране "были разные избирательные системы — и "пропорционалка", и смешанная", но при этом правила менялись каждый раз перед новыми выборами — "потому что именно власть решает, какая система является для нее более приемлемой".

Что до текущего момента, то, по словам эксперта, следует обратить внимание на ситуацию с Центральной избирательной комиссией — "у более чем половины членов ЦИК закончились полномочия еще в 2014 году", а глава комиссии Михаил Охендовский — "висит на крючке тех "дел", которые на него заведены".

Решмедилова отметила, что есть опасность: в ЦИК не будет в целом представлена оппозиция (кроме партий, объявивших себя "оппозицией", но входивших ранее в коалицию), но могут оказаться представители политсил, "которые через семь лет вообще исчезнут с политического ландшафта".

"Пока больше вопросов, чем ответов", — резюмировала политолог.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.

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Напомним, последние выборы в Верховную Раду прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином Избирательном кодексе.