И телевизор будет лечить. Соцсети о лечении в селах и медреформе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские депутаты, вопреки устойчивой народной молве, заботятся не только о своем здоровье. Верховная Рада приняла законопроект о сельской медицине, поданный на рассмотрение парламента президентом Украины Петром Порошенко. В частности новый закон предусматривает обслуживание с применением телемедицины, дистанционной связи и обмена информацией в электронной форме.

Именно этот нюанс и вызвал небывалый ажиотаж в украинском сегменте соцсетей: "Идея, как и все идет последнего времени, сказочная. Ведь по оценкам экспертов только 27%!!!"; " Социальный геноцид продолжается. Вывод очевиден — земля нужна, а люди нет". "… готовитесь, — телевизор теперь причислят к медоборудованию с соответствующей ценовой политикой", — шутят в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook



