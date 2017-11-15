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    Аналитика и комментарии

    И телевизор будет лечить. Соцсети о лечении в селах и медреформе

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (253)

    (обновлено: )22231
    Теперь лечение станет доступнее – решили избранники украинского народа, поддержав предложенный президентом законопроект о сельской медицине, предусматривающий введение телемедицины. Но как отреагировал на такое решение сам народ?
    Больница. Архивное фото
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинские депутаты, вопреки устойчивой народной молве, заботятся не только о своем здоровье. Верховная Рада приняла законопроект о сельской медицине, поданный на рассмотрение парламента президентом Украины Петром Порошенко. В частности новый закон предусматривает обслуживание с применением телемедицины, дистанционной связи и обмена информацией в электронной форме.

    Именно этот нюанс и вызвал небывалый ажиотаж в украинском сегменте соцсетей: "Идея, как и все идет последнего времени, сказочная. Ведь по оценкам экспертов только 27%!!!"; " Социальный геноцид продолжается. Вывод очевиден — земля нужна, а люди нет". "… готовитесь, — телевизор теперь причислят к медоборудованию с соответствующей ценовой политикой", — шутят в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook


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