Хроника 13 ноября: очередной скандал с Венгрией, новый выходной, олимпийское перемирие

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 13 ноября, Венгрия потребовала наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье, Рада намерена подарить украинцам еще один выходной, а в Киеве произошло смертельное ДТП с участием высокопоставленного чиновника МВД. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украину приехал глава Всемирного банка

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Украину, где проведет встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием. Утром 13 ноября Джим Йонг Ким уже провел встречу с аграриями, на которой присутствовал и министр финансов Александр Данилюк.

Рада намерена подарить украинцам еще один выходной

В четверг, 16 ноября, Верховная Рада в рассмотрит вопрос определения 25 декабря выходным днем, заявил на согласительном совете в спикер Андрей Парубий. Законопроект внесен председателем комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким. По словам Парубия, законопроект о "25 декабря" уже включен в повестку дня на вторник, чтобы фракции смогли обсудить закон.

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Варшава сообщила место и дату заседания по вопросу отношений с Украиной

Встреча консультационного комитета при президентах Польши и Украины состоится в пятницу в Кракове, сообщил глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский. Щерский будет руководить польской делегацией, а украинской — замглавы Администрации президента Константин Елисеев. В совещании также примут участие представители МИД обеих стран и советники президентов Польши и Украины.

Польша засекретила список украинцев, которым запрещен въезд

Польша не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, но считает этот список слишком коротким, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По его словам, нежелание раскрывать имена из списка "демонстрирует наше дальновидное понимание взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации".

Венгрия требует наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии требует от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области. Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, когда в Берегово проходил марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи. По информации губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, венгерский флаг сорвали члены ВО "Свобода".

Пропавший бизнесмен из Кропивницкого найден сгоревшим в джипе

В посадке неподалеку от Кропивницкого найден сгоревший внедорожник Lexus, в котором обнаружены останки человека. По информации источников в правоохранительных органах, останки принадлежат жителю Кропивницкого Олегу Крикуненко, который ранее был объявлен в розыск. Кроме тела, в машине найдено несколько десятков золотых изделий.

Смертельное ДТП в Киеве с участием высокопоставленного чиновника МВД

В Киеве в понедельник вечером произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Как позже выяснилось, за рулем Mazda находился сотрудник сервисного центра в Киеве. По данным очевидцев, чиновник МВД находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Николаеве школьный учитель танцев продавал украинок в секс-рабство

Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу. "Организовал торговлю живым товаром 34-летний николаевец — школьный учитель хореографии. К этому времени злоумышленник отправлял "танцевать" в Турцию девушек из разных областей Украины", — сообщает подробности полиция.

Спецслужбы Узбекистана сообщили о ликвидации секс-трафика через Украину

Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана ликвидировали канал вывоза девушек в сексуальное рабство в Таиланд через Киев, который осуществлялся при содействии одного из сотрудников Погранслужбы Украины. По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации.

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ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2018

Генеральная Ассамблея ООН (Га ООН) призвала все страны обеспечить безопасность проведения Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане и соблюдать олимпийское перемирие, которое будет провозглашено на время Игр. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, зимние Паралимпийские игры — с 9 по 18 марта 2018 года в Пхёнчхане, Республика Корея. На олимпийском стадионе и в олимпийских деревнях Игр будет поднят флаг ООН.

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. Помимо этого 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых.