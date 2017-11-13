По дороге разочарований. Почему от реформы МВД страдают полицейские

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На днях Арсен Аваков заявил, что реформа полиции еще не завершилась, и она продолжается.

"Я считаю, что мы прошли путь реформирования полиции на 25-30%. Патрульная полиция — это лишь часть необходимых изменений. Есть криминальная полиция, полиция общественной безопасности, серьезное развитие должна получить киберполиция и другие подразделения НПУ. Это отдельный блок. Кроме него есть гражданская безопасность — Служба чрезвычайных ситуаций и другие", — отметил Арсен Аваков, добавив, что система пожарной безопасности в Украине крайне нуждается в обновлении.

Как заявил министр, надо еще очень много сделать. Он также отметил, что украинское общество начало с пониманием относиться к реформе МВД, что и подтверждает высокий уровень доверия к органам внутренних дел, который зафиксирован последним социологическим исследованиям.

Такое впечатление, что очень давно ни глава МВД, ни его заместители на спускались на грешную землю со своего Олимпа и посмотреть, на последствия так называемых реформ и на то "высокое доверие к органам внутренних дел", которым Аваков себя тешит.

"Высокое доверие" на деле

В Одессе и области только в конце недели произошло четыре резонансных преступления — умышленные убийства (три с применением огнестрельного оружия) и несколько разбойных нападений. Одно преступление, с участием полицейских бывших и действующих.

11 ноября во дворе многоэтажного жилого дома случился конфликт со стрельбой. По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, двое из троих участников этого резонансного ЧП — бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов. 34-летний участковый получил ранение в голову из травматического пистолета. Второй участник конфликта, кум потерпевшего и бывший сотрудник правоохранительных органов, задержан. Что не поделили кумовья во время посиделок за бутылкой, в полиции не сообщают. Но если этот инцидент можно отнести у категории бытовых, то то, что произошло в Днепропетровской области настораживает. В Желтых Водах неизвестные из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими. Чудом им удалось выжить.

Вечером, в тот момент, когда полицейские садились в личный автомобиль "ВАЗ", раздался хлопок и машина загорелась. Двое полицейских, заместитель руководителя местной полиции и старший оперуполномоченный, тут же выскочили из салона. Только один получил ранение в виде резаной раны на ногах. Предварительно причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18, который пришелся в заднюю часть машины. С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

А чуть ранее в Винницкой области выехавшему на семейную ссору полицейскому сожительница дебошира, во время его задержания, ударом ноги выбила глаз стражу порядка. Последние случаи так и говорят о "высоком доверии к внутренним органам". Да еще и сами полицейские это "доверие" то и дело подкрепляют.

В Мелитополе экипаж патрульной полиции на глазах у изумленных местных жителей избивал мужчину. Как они объяснили любопытному прохожему: "проводят личный досмотр". Когда он и им сделал замечание, его послали матом. Приятель избиваемого, который стоял в стороне, сказал, что они ничего не делали, просто шли выпившие. Их остановили и сказали, что досмотр будут проводить. Один из патрульных, был на взводе. Он стал хватать за грудки одного из пешеходов, хотя он сопротивление не оказывал.

"Мне кажется, полиция себя так вести не должна", — рассказал свидетель инцидента изданию "Местные вести".

Когда в МВД согласья нет

Доверие к полиции надо смотреть в динамике, потому что оно за последнее время постоянно скачет. То Аваков заявлял, что доверие к полиции около 70%, теперь же спустился до 40%. По данным опроса центра Розумкова национальная полиция имеет 39,3%, а патрульная — 40,9% доверия населения среди опрошенных чуть более 2000 граждан Украины. По данным полиции, у них и раскрываемость преступления достигла небывалых высот. А количество совершенных преступлений, даже тяжких, резко пошло на спад. Но при этом, в течение 10 месяцев этого года зафиксировано 139 фактов использования взрывных устройств в мирных городах. Есть 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывных устройств.

В ходе реформирования МВД, уже развалили систему "102" — переходят на единый центр "102".

"Человеку все равно, куда он звонит. Он набирает номер, когда у него беда. Ранее звонки принимали в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, который создавал проблемы и непонимание нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его", — отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, суть такого реформирования в получении сигнала на "102" в одном областном центре. Поступило сообщение — наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это дает возможность электронной формы контроля действий наряда.

Но, Князев не сказал единственное, что теперь на "102" смогут дозвониться счастливчики. Но и дозвонившись не значит, что оператор сообразит, где находится тот поселок, та улица, тот дом, где в данный момент кого-то убивают, грабят или насилуют.

"Аваков и его команда не справляются со своими функциями, им надо уйти. А пришедшему на смену понадобиться снова составлять план реформирования ведомства и исправлять то, что накрутили. И сейчас они замахнулись на развал криминальной полиции и других подразделений. Аваков и Князев работают непрозрачно, нечестно, несистемно. Они все делают и планируют втихаря, а потом ставят перед фактом — а мы делаем то-то и то-то. Они ни с кем не советуются.

Патрульная не подчиняется руководству Нацполиции на местах, им не могут дать команду на задержания. Они приезжают на вызов и ничего не делают, ждут следственно-оперативную, потому уезжают. Какой в этом смысл, никто не понимает. Но то, что от этого не выигрывают жертвы преступлений — это факт. То что делает Аваков, потом придется переделывать, ставить на системную основу, рисовать модель на основе взаимодействия всех служб. И когда это будет сделано, можно будет понять, сколько людей нужно, средств. А когда это делается схематически, получается мозаика как на картинах Пикассо — смотреть интересно, но ничего не понятно", — отмечает руководитель аналитического направления Украинского Хельсенской Союза по правам человека Олег Мартыненко.

Как подчеркивает правозащитник, сегодня надо надеяться только на свои силы и возможности, а не на полицию.