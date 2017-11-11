Хроника 10 ноября: встреча Путина и Трампа, смерть Задорнова, обвинение Насирову

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президенты России и США пообщались в кулуарах саммита АТЭС, на 70-м году жизни умер известный комик Михаил Задорнов, сборная по футболу Украины обыграла словаков. Об этих и других новостях пятницы в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Путин и Трамп встретились во Вьетнаме

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу встретились о Вьетнаме.

Сначала президенты поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге, заняв места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки. По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием.

Позже лидеры России и США в результате краткого общения в кулуарах на полях сессии АТЭС в Дананге одобрили совместное заявление двух президентов по Сирии.

Президенты подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", — говорится в заявлении.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Умер легендарный юморист Михаил Задорнов

Известный юморист и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила в пятницу телеведущая Регина Дубовицкая.

Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.

Задорнов будет похоронен в Латвии, сообщила семья артиста на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Также родственники юмориста выступили с обращением к представителям СМИ.

"Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9.15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Насирову вручили обвинительный акт в нанесении 2 млрд грн ущерба

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердили и вручили обвинительный акт отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его подозревают в причастности к нанесению ущерба госбюджету на 2 миллиарда гривен.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст.290 УПК Украины утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины председателя ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины, сегодня вручены подозреваемым и их защитникам. Сегодня же обвинительный акт будет направлен в суд", — говорится в сообщении.

В Киеве задержали сына Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в пятницу в киевском аэропорту "Борисполь".

"Два часа тому назад в аэропорту "Борисполь" задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

Позже пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что ребенка, который является сыном Михаила Саакашвили задержали из-за того, что в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц его не встречал.

В Харькове из-за столкновения маршруток пострадали 11 человек

Две маршрутки столкнулись в пятницу в Харькове, пострадали 11 пассажиров, сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью в харьковском городском совете Юрий Сидоренко.

"На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. В результате скорая увезла в неотложку десять пассажиров, из них трое детей восьми, десяти и семнадцати лет", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что всего пострадали 11 человек, один из них сам приехал в больницу. По словам Сидоренко, пострадавших осматривают врачи, тяжело травмированных нет.

Сотрудника российского посольства обокрали в Киеве — СМИ

В Соломенском районе столицы ограбили второго секретаря посольства России в Украине. По данным источника, дипломат стригся в элитном салоне красоты, который расположен неподалеку от посольства. Однако когда он должен был оплатить услуги, то заметил, что его кошелек пропал.

Кроме денег у дипломата украли и документы. Инцидент расследует Соломенское управление полиции Киева.

Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче

Футболисты сборной Украины обыграли команду Словакии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко (39-я минута) и Евгений Коноплянка (54). У проигравших отличился Лукаш Штетина (10). Смотрите также: Украина сыграет против Словакии: открытые тренировки сборных Обе сборные не пробились на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Экс-главу ФИФА обвинили в домогательствах

Футболистка сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает The Guardian. По ее заявлению, инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии "Золотой мяч": Блаттер схватил ее за ягодицы.

Сам экс-глава ФИФА через своего представителя назвал обвинения футболистки нелепыми, сообщает Р-Спорт.

В центре Киева двое мужчин устроили стрельбу

Перестрелка произошла вечером в пятницу у Дома кино в центре Киева, сообщают очевидцы.

"Через дорогу от нас два громких хлопка. Думали, что это петарды. А это не петарды — это два мужика бегут с пистолетами, за ними бежит полиция. И первые стреляют во вторых. (…) В 20 метрах от нас", — написала журналистка Ирина Навольнева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что все происходило при большом скоплении людей на улице. Стрелявшие задержаны. "Как сумасшедший с той стороны бежит со всех ног молодой парень. Забегает к нам на крыльцо и пытается отдышаться, весь трясётся. (…) Центр города. На дворе ноябрь 2017 года", — добавила она.

Минздрав сообщает о вспышке кори в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области зарегистрировано групповое заболевание корью. Заболели 9 учеников школы-интерната в г. Яблонев Косовского района, сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Министерство здравоохранения.

В Лабораторном центре уточнили, что трех больных детей госпитализировали в инфекционное отделение Косовской центральной райбольницы; одного больного ребенка — в инфекционное отделение Надворнянской центральной райбольницы с диагнозом "корь" и еще пятеро детей находятся на амбулаторном лечении. В очаге инфекции специалисты Ивано-Франковского ОЛЦ МОЗ Украины проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.