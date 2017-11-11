Блокады, штурмы, захваты... Немирный "Нацкорпус" в мирной жизни

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вчерашние добровольческие батальоны и полки сегодня представляют серьезную силу. Их боятся даже на самом высоком уровне и поэтому стараются не замечать.

Немало отметился в последнее время "Нацкорпус", в прошлом – полк "Азов".

"Каждый в МВД может сказать, что "Азов" – это любимое детище Авакова, на которое не жалко средств", – пишет Дарья Егорова.

Перекрытие дорог, блокады банков и фур РФ, захваты зданий, драки – это еще не полный список, чем успел отличиться "Нацкорпус" в последнее время.

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Новая блокада

На этот раз новой мишенью стал оператор лотерей "МСЛ". Как известно, крупнейший оператор лотерей в Украине принадлежит российской компании "Альфа-групп".

В понедельник, 6 ноября, около 50 представителей "Нацкорпуса" пришли к главному офису лотерейной компании "М.С.Л.", расположенному на улице Шелковичной в центре Киева. По их словам, цель акции – заставить бизнесменов, "зарабатывающих деньги на крови украинских воинов" уехать из Украины.

В "Нацкорпусе" настаивают: "МСЛ" должна прекратить свою деятельность согласно указа президента о введении санкций против российских компаний.

"Компания не платит ни налоги, ни военный сбор, еще и выводит средства из "Альфа-Групп" в Россию, чем спонсирует терроризм на Донбассе", – заявили в партии.

При этом в "Нацкорпусе" предупредили: это лишь первая акция, которую они провели по "черному списку". В нем значатся все предприятия, что по мнению активистов должны закончить свою работу в Украине.

Следует отметить, что "М.С.Л" находится в санкционном списке с мая этого года, но остается работать в Украине. Компании принадлежат игровые клубы "Лотомаркет", "Золотой триумф", "Спортлига" и "Золотая подкова".

Блокада банков

Прославился "Нацкорпус" и своими акциями по блокированию российского "Сбербанка" и других "дочек" российских структур в Украине.

В январе 2017 года представители "Нацкорпуса" устроили пикеты у центральных офисов самых известных российских банков – "Сбербанка России", "Альфа-Банка", "БМ-банка", "ВТБ банка" и "Проминвест банка", требуя, чтобы они полностью ушли с украинского рынка.

Досталось больше всего отделениям "Сбербанка" в Киеве и Харькове. Сторонники "Нацкорпуса" даже замуровали вход в банк и забросали правоохранителей камнями и бутылками, спровоцировав столкновения.

В "Азове" грозились, что с 10 апреля "физически" остановят деятельность всех банков с российским капиталом

"Наш мораторий заканчивается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства. Мы не позволим РФ воевать против нас за украинские деньги", – говорилось в заявлении.

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Однако на сегодняшний день итог пока один: вопрос продажи "Сбербанка" остается открытым, а многие "дочки" российских структур так и остаются работать в Украине (например, "Альфа-банк", "Проминвестбанк").

Штурмы и боевые шашки

В конце мая 2017 года представители "Нацкорпуса" совместно со свободовцами и активистами "Правого сектора" устроили митинг под зданием Львовского облсовета, потребовав принять амнистию для участников АТО.

Протест вылился в штурм здания, националисты ворвались в сессионный зал и забросали его дымовыми шашками.

В результате потасовки пострадали 11 правоохранителей и беременная журналистка, а лидер "Нацкорпуса" Билецкий анонсировал подобные штурмы во всех регионах страны и даже поход на Администрацию президента. После этого члены "Нацкорпуса" освободили помещение облсовета, однако разбили под зданием палаточный городок до выполнения их требований.

Буквально через месяц бойцы "Азова", требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, на что полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Блокада российских фур

12 февраля 2016 года в Закарпатье представители "Правого сектора", батальона "Айдар", полка "Азов" и другие организации перекрыли дорогу для российских грузовиков в 12 областях Украины.

По словам "азовцев", "во время войны на Донбассе Украина не должна предоставлять свою территорию для транзита российских товаров в Европу".

В ответ Россия 14 февраля приостановила движение по своей территории грузовых авто, зарегистрированных в Украине, а 15 февраля транзит российских фур запретил Кабмин. Однако уже 16 февраля страны договорились прекратить взаимное блокирование.

Завод АТЕК в Киеве

В конце 2014 года столичный машиностроительный завод АТЕК был захвачен рейдерами при поддержке вооруженных людей в форме полка "Азов" и сотрудников УВД Киевской области. Позднее стало известно, что "Азов" устроил на территории завода тренировочную базу, а также ремонтировал поврежденную технику.

Через год "Азов" заявил, что официально работает с "Благотворительным фондом образовательных инноваций", с помощью которого был подписан договор аренды завода. Ситуацией вокруг АТЕКа заинтересовалась Служба безопасности Украины. В СБУ тогда сообщили, что неизвестные со знаками различия ППСМОН "Азов" осуществляют демонтаж оборудования завода и его порезку на металлолом.

В марте 2017-го года Шевченковский райсуд Киева арестовал тренировочную базу полка "Азов" на заводе и спортивном комплексе АТЕК.

"Патриоты с детьми за границей"

По мнению политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, за блокированием лотерейной компании стоят более крупные бизнес-игроки.

"Не секрет, что те, кто руководит "Нацкорпусом" крышуют игорный бизнес, который де-юре запрещен, а де-факто существует. С помощью неуправляемого элемента в виде "Нацкорпуса" этот рынок зачищается под одни очень ловкие и умелые руки", — отмечает Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

По его мнению, следующими в списке блокируемых компаний с российским капиталом может оказаться кто угодно.

"Под раздачу может попасть, в первую очередь, любой бизнес, в котором имеются "живые" деньги. Несмотря на победные реляции премьер-министра Владимира Гройсмана, экономика Украины не вышла из тяжелого состояния. На сегодня осталось не так уж и много хлебных и "вкусных" тем. Естественно, что за них пойдет нешуточная борьба. Давайте не будем забывать о том, что рейдерство в патриотической упаковке в Украине давно стало обычным делом", — говорит эксперт.

При этом, по словам Золотарева, бизнес-отношения с РФ продолжают иметь целый ряд видных украинских политиков.

"Это обычный цинизм и лицемерие, которые стали неотъемлемой частью украинской политики. В кого не ткни в Верховной Раде и правительстве, там сидят одни сплошные патриоты, но их дети почему-то учатся за границей. При этом из экономики, которая сдыхает из-за отсутствия денег миллиарды средств выводятся в оффшорные юрисдикции", — резюмировал политолог.

По материалам из открытых источников интернет