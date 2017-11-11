Жесткий Аваков: МВД предлагает космические штрафы за нарушение ПДД

РИА Новости Украина

Министерство внутренних дел инициирует изменения в законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Так, новации коснутся ограничения скорости движения в населенных пунктах, системы штрафов, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и внедрение видеофиксации нарушений ПДД.

Катастрофическая статистика ДТП

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, в Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения. В 2016 году в стране произошли почти 155 тыс ДТП, из которых более 25 тыс. – с пострадавшими лицами. А в течение 2017 года – почти 117 тыс ДТП, 19 тыс из которых – с пострадавшими.

"Только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тыс человек. Травмировано — более 57 тыс. Для сравнения за 2016 год в зоне АТО, где фактически ведутся настоящие боевые действия с применением современного вооружения, погибли 763 наших военнослужащих. Я хочу, чтобы все мы понимали, что новые правила — это не вопрос ограничения кого-то в правах и возможностях, а вопрос нашей безопасности. У нас на дорогах гибнет в четыре раза больше людей, чем в зоне АТО", - цитирует Авакова пресс-служба Кабмина.

С начала этого года за совершение административных правонарушений по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены 88 тыс административных протоколов, из них судами рассмотрены около 44 тыс, то есть 50 процентов. Штрафы по этой категории наложены на 31 тыс человек.

"Общий размер штрафов, наложенных с начала года за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составляет 352 млн гривен. Однако в государственный бюджет взыскан только 31 млн грн, или 8,7%. Акцентирую внимание, что против этих 8,7% выполненных решений на другой чаше весов 2317 погибших в ДТП в этом году. К сожалению, подавляющее большинство судебных решений остаются невыполненными", – подчеркнул Аваков.

Ограничение скорости и штрафы

Среди главных новаций МВД – ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. В министерстве настаивают – эта скорость не только установлена в Европе и США, но и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения.

"Простое сравнение: при скорости 60 км/ч — остановочный путь составляет 55 м, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом — 82%. А при скорости 50 км/ч — остановочный путь составит 40 м, а вероятность летальных исходов снизится до 20%", - добавил министр.

В несколько раз предлагается увеличить и размеры штрафов за ряд административных правонарушений.

В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения — 50 км/ч – установить штраф 3 тыс 400 грн (сейчас штраф за это правонарушение 510 грн). За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3 тыс 400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без права управления – он составит 10 тыс 200 грн (сейчас 510 грн), а за повторное нарушение – 40 тыс 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 тыс 400 грн (сейчас 510 грн), а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 тыс 800 грн.

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"Опасения у таких людей, которые сознательно садятся за руль, зная, что они вообще не имеют права управления транспортным средством, минимальные, поскольку худшее, что для них будет в случае остановки полицией, — это штраф в размере 510 гривен. Мы предлагаем штрафы за эти правонарушения приравнять к размерам взысканий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", — уточнил Аваков.

Напомним, что минимальная зарплата в Украине на сегодняшний день составляет 3200 гривен.

Водительские права

Новыми изменениями также планируется внедрение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и внесение изменений в Порядок выдачи удостоверения водителя. Срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Следующее, если лицо не совершило три или более админправонарушений в сфере безопасности движения, будут выдаваться на 30 лет.

Для реализации этих предложений МВД Украины вынесло на рассмотрение Кабмина проект закона об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также три проекта постановлений Кабмина относительно изменений в Правила дорожного движения, Положение о порядке выдачи удостоверения водителя и функционировании системы фиксации административных правонарушений.

По словам Авакова, в ближайшее время пакет документов будет передан в Раду.