Коломойский vs Пинчук. Украинские заводы меняют на лондонские особняки

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Журналисты "Слідство. Інфо" на Громадськом опубликовали новые результаты расследования по документам оффшорного скандала Paradise Papers, которые проливают свет на деловые отношения украинских олигархов, а также их попытки скрыть свои махинации на нечестной приватизации.

ГМК оптом и в розницу

Торги между олигархами Коломойским и Пинчуком, которые стали известны благодаря публикации оффшорных документов, показали масштабы коррупции в ходе приватизации предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК).

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Накануне своего ухода с поста президента Леонид Кучма в 2004 году продавал заводы оптом и в розницу, стараясь, чтобы лучшие куски урвал его любимый зять – Виктор Пинчук. Однако Криворожский железорудный комбинат тогда выкупил Игорь Коломойский, который сейчас владеет предприятием вместе с другим олигархом – Ринатом Ахметовым.

КЖРК является крупнейшим предприятием Украины по добыче руд подземным способом, обеспечивающим годовую добычу более 6 млн. тонн железорудного сырья. Его доля на отечественном рынке аглоруды составляет более 40%. Не удивительно, что только в 2014-2015 гг он принес Коломойскому и Ахметову 500 млн. долларов дивидендов.

Комбинат Коломойскому достался в несколько раз дешевле его рыночной цены. Олигарх выживал из него все соки, не особо заботясь о работе предприятия.

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Пинчук имеет зуб на Коломойского еще с давних времен. Достаточно вспомнить ситуацию 2005 года, когда на Никопольский завод ферросплавов была осуществлена рейдерская атака, которая была организована премьером Юлией Тимошенко в интересах Коломойского.

Атаку Пинчуку удалось отбить с большим трудом.

Затем выяснились подробности приватизации КЖРК. Оказалось, что Коломойский попросту "кинул" зятя Кучмы. По словам Пинчука, он дал Коломойскому и Боголюбову $143 млн для покупки Криворожского железорудного комбината у государства, однако не получил ни предприятие, ни денег обратно.

В 2013 году он подал иск высокий суд в Лондоне, требуя с ответчиков 2 млрд фунтов неустойки. Этот судебный процесс британская пресса назвала одним из самых дорогих в истории английского права. Тяжба длилась 3 года, и закончилась в январе 2016 года подписанием мирного договора.

Как следует из документов, стороны побоялись выносить сор из избы, поскольку на судебных слушаниях пришлось бы рассказывать о подробностях приватизации в Украине. Однако олигархи предпочли умолчать о том, как они грабили народное имущество и решить спор мирным путем.

Я уеду жить в Лондон

В рамках мирового соглашения Коломойский передал Пинчуку два элитных здания в самом центре британской столицы. В ответ Пинчук снял свою 2-миллиардную претензию к Коломойскому из-за КЖРК.

Как следует из письма британских юристов Пинчука из фирмы Hogan Lovells в адрес офшорных консультантов Appleby, оба здания были зарегистрированы на цепочку компаний на острове Мэн. Потом их по сложной схеме переоформили на траст Пинчука с острова Джерси.

Объекты недвижимости, переданные Пинчуку, уникальные и очень дорогие. Первое является офисным зданием в престижном районе Лондона – Белгравия. Напротив него – знаменитый Гайд-парк, дальше по улице – Букингемский дворец.

Второе здание является одним из самых известных в британской столице — Grand Buildings на Трафальгарской площади. По данным британских СМИ, Геннадий Боголюбов приобрел это здание в 2010 году за 173 миллиона фунтов, в 2016 году оно стоило 305 миллионов фунтов.

Таким образом, недоплаченные за комбинат сотни миллионов долларов пошли не в государственную казну, а на оплату заграничной элитной недвижимости. Участники недобросовестной приватизации комбината сидят не на скамье подсудимых, а в Женеве и Лондоне, а ценных свидетелей (экс-глава ФГИ Чечетов и Семенюк) по странной случайности, уже нет в живых.

Олигархи сэкономили не только на выплате реальной цены комбината, но и на налогах. Причем, не заплатили как в Украине, так и в Англии, поскольку сделка прошла через оффшоры. Теперь никто не помешает Коломойскому и дальше высасывать из комбината, подписывая с горняками кабальные контракты.

Как сообщали СМИ, руководство КЖРК принуждает шахтеров подписывать договор об отсутствии материальных претензий в случае нанесения вреда здоровью при спускании в шахту. Сэкономленные на горняках и налогах деньги пойдут на покупку новой элитной недвижимости в Лондоне и Женеве.