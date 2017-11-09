Работают профессионалы. Карманники открыли сезон охоты

Фото из открытых источников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Увы, сегодня почти в каждом питейном заведении столицы, возле каждого большого торгового центра работают группы воров, преимущественно из кавказского региона.

Как утверждает один из бывших сотрудников оперативно-поискового отдела столичного милицейского главка, карманными кражами в общественном транспорте занимается местный криминальный элемент. А в ресторанах, бутиках, торговых центрах и рядом с ними орудуют "гастролеры", которых понаехало огромное количество.

Министр без портфеля

С интересом тысячи граждан просмотрели запись с видеокамеры в одном из ресторанов в центре Киева, на которой два вора с явно грузинской внешностью обворовывали бывшего министра экономики времен премьерства Юлии Тимошенко Сергея Терехина, экс-народного депутата Верховной Рады (1994-2005, 2006-2014).

Смотрите также: "Как двоих тюленей": воры-карманники мастерски ограбили экс-министра

Видео инцидента выложил бывший руководитель Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк, подписав его так: "Классика жанра. Как двоих тюленей, включая бывшего министра Терехина, обворовали в кафешке Paul на Ярославом Валу лица кавказской наружности. Не все в палатках на площади Конституции… Оцените красоту игры!!!"

И действительно, по записи видно, что работали профессионалы. В то время, как Терехин сидя за столиком разговаривал с собеседником напротив, они умудрились стянуть портфель, порыться в нем, достать и опустошить портмоне. Их даже не смутило то, что экс-министр заметил пропажу и начал поиски: вор спокойно оставил портфель у соседнего столика и, не торопясь, позаигрывав с девушками, удалился.

Но парадокс истории в том, что никто ничего не заметил. Пока один отвлекал внимание разговором по телефону, второй, прикрывшись пальто, передвинул стул рядом с жертвой, как ему удобно, достал портфель, с которым отошел на расстояние вытянутой руки, и успел в нем покопаться.

И если бы это была первая кража имущества в общепите – так нет же. Такое происходит каждый день. Недавно киевляне просили распознать парочку воров с кавказской внешностью, которые в одном из ресторанов вытащили кошелек из куртки, опрометчиво брошенной владельцем на спинку дивана у соседнего столика. Воры, в отличии от жертв, не дремлют и не упускают своего шанса.

Охота на "лоха"

Ничего нового карманники, орудующие в кафе и ресторанах, не придумывают. Это на их жаргоне называется "подсада", рассказывает бывший сотрудник оперативно-поискового отдела столичного милицейского главка.

"В питейном заведении воры прежде всего обращают внимание, где кто сидит и где оставил вещи. Если на вешалке висит верхняя одежда, они будут долго "тереться" рядом, делать вид, что они вешают свои вещи, а в это время шарить по карманам в поисках кошелька, в редких случаях телефона.



Если куртка висит на стуле, за спиной хозяина, обычно подсаживаются за соседний столик и через рукав вытягивают из нагрудного кармана портмоне. Также могут порыться в сумке, если она висит на спинке стула. Могут даже забрать ее и с ней уйти.



При этом, если работают профессионалы, они все проделывают так, что комар носа не подточит. Бывает, что воры работают в доле с охранником. В наше смутное время все свое имущество надо контролировать и не спускать с него глаз", — рассказывает РИА Новости Украина бывший оперативник.

Более того, как отмечает наш собеседник, сегодня представители кавказского региона работают в основном в питейных заведениях, возле торговых центров, на заправках. В общем, "работают" там, где можно сорвать приличный куш. В рестораны ходят не на последние деньги, торговые центры посещают не бедные люди.

Если раньше гастролеров можно было увидеть в подземном и наземном транспорте, то сегодня там работают только славяне. Потому что в маршрутке или же в метро не ездят с набитым деньгами кошельком. Там работает контингент попроще, заточенный, в основном, на мобильные телефоны.

"Сегодня воры осели на новых точках. Скажем, по сей день на заправках многие водители не считают необходимым закрывать машину, когда идут расплачиваться. И этим пользуются воры, которые тянут из салона все, что видят.



Некоторые переместились к детским садикам, где родители беспечно оставляют в салоне свои сумки, выходя на пять минут, а вору достаточно нескольких минут, чтобы разбить окно и забрать приглянувшееся. Воров сегодня стало намного больше и воровать они стали чаще. А Киев их всегда привлекал, как и города-миллионники, где больше крутится денег и больше людей.



Если воры и лезут в твой карман, сумку, машину, они не лезут просто так, они действуют наверняка и выбирают жертву такую, у кого есть чем поживиться", – отмечает собеседник.

"Лохом", так воры называют жертву, может стать каждый, если будет беспечен. А с наступлением зимы, из кафе и ресторанов будут пропадать еще и меховые шубы и дубленки.