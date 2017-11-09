А как же фонтаны? В соцсетях поспорили о переносе дня ВДВ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Старые праздники на новый лад: в Украине перенесли празднование Дня десантника. Уже в этом году День ВДВ будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа, как во времена СССР. Как заявил член рабочей группы по реформированию ВДВ Василий Павлов, 2 августа – дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе, а это событие "не имеет отношения к украинскому десанту".

По его словам, новую дату празднования решили приурочить ко дню чествования небесного покровителя – святого Михаила.

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На днях сообщалось еще об одном весьма заметном изменении: украинские десантники поменяют голубые береты на темно-бордовые. Командование ВДВ уточнило, что темно-бордовые головные уборы носят десантники из стран НАТО, и еще 40 государств.

В украинском сегменте соцсетей новый цвет беретов уже успели хорошенько обсудить, теперь украинцев интересует другое: как теперь быть с традицией купания десантников в фонтанах, учитывая, что праздновать будут уже почти зимой?

Что еще пишут о новых изменениях в соцсетях?

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook