наверх
09.11.201717:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    А как же фонтаны? В соцсетях поспорили о переносе дня ВДВ

    (обновлено: )33822
    В Украине официально перенесли День ВДВ на ноябрь. Теперь его будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Старые праздники на новый лад: в Украине перенесли празднование Дня десантника. Уже в этом году День ВДВ будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа, как во времена СССР. Как заявил член рабочей группы по реформированию ВДВ Василий Павлов, 2 августа – дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе, а это событие "не имеет отношения к украинскому десанту".

    По его словам, новую дату празднования решили приурочить ко дню чествования небесного покровителя – святого Михаила.

    Читайте также: Равняйсь! Вольно… Несыгранная роль ВДВ

    На днях сообщалось еще об одном весьма заметном изменении: украинские десантники поменяют голубые береты на темно-бордовые. Командование ВДВ уточнило, что темно-бордовые головные уборы носят десантники из стран НАТО, и еще 40 государств.

    В украинском сегменте соцсетей новый цвет беретов уже успели хорошенько обсудить, теперь украинцев интересует другое: как теперь быть с традицией купания десантников в фонтанах, учитывая, что праздновать будут уже почти зимой?

    Что еще пишут о новых изменениях в соцсетях?

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Анджей Дуда
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова