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    Аналитика и комментарии

    Хроника 8 ноября: Порошенко созывает чрезвычайное заседание, исчезновение "денег Онищенко"

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    Накануне в Украине вырос размер стипендий, на радио увеличились квоты украинских песен, а также было перенесено празднование Дня десантника. Помимо этого вчера Канада упростила оформление виз для украинцев.
    Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 8 ноября, Кабмин расторг соглашение с Россией о поставках вооружения, Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО, а президент Петр Порошенко решил созвать чрезвычайное заседание по поводу заявлений Варшавы. Помимо этого НАБУ расследует хищение денег Онищенко из "Ощадбанка". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Кабмин расторг соглашение с Россией о поставках вооружения

    Кабинет министров Украины 8 ноября прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Соглашение было подписано правительствами Украины и РФ еще в 1995 году. Однако с 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения.

    Летные испытания украинского беспилотника Горлица. Видео
    Канал Turchynov на Youtube
    Турчинов показал испытания украинского тактического беспилотника "Горлица"

    Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО

    Будапешт подтверждает свои угрозы относительно блокирования инициатив Украины в НАТО, но Украина надеется решить эту проблему при поддержке других членов. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер утверждает, что украинская сторона имеет поддержку со стороны секретариата Альянса.

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    Порошенко созывает чрезвычайное заседание по поводу заявлений Варшавы

    Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилось в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня".

    Второго участника смертельного ДТП в Харькове отправили в СИЗО

    Киевский районный суд Харькова только что вынес решение по второму участнику смертельного ДТП в Харькове. В итоге, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога. В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей.

    Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове
    УНИАН
    Кровавое ДТП в Харькове: суд над вторым подозреваемым в аварии

    НАБУ расследует хищение денег Онищенко из "Ощадбанка"

    Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении должностных лиц государственного "Ощадбанка" по факту пропажи более 150 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба НАБУ. Похищенные средства принадлежат компании Quickpace Limited, которую связывают с депутатом Рады Александром Онищенко.

    В Украине вырос размер стипендий

    С 1 ноября стипендии в Украине повышены на 18%, как академические, так и социальные. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, это решение правительство прорабатывало не один месяц. "Мы искали варианты, как это сделать. И сейчас решение найдено", — подчеркнул Гройсман.

    В Украине перенесли празднование Дня десантника

    День десантника будут отмечать в Украине не 2 августа, а 21 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны. При этом высокомобильные десантные войска переименуют в десантно-штурмовые. Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что намерено заменить военнослужащим голубые береты на бордовые.

    Вскрытие капсулы времени на киевском заводе Арсенал
    Видео пользователя Youtube Ярослав Я.
    "Людям, живущим в коммунизме": на киевском "Арсенале" вскрыли капсулу времени

    На радио увеличились квоты украинских песен

    В Украине со среды, 8 ноября, доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке — с 50% до 55%. Об этом говорится в переходных положениях закона №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

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    Канада упростила оформление виз украинцам

    Канада упростила оформление долгосрочных виз для украинцев. Упрощение касается требований к подтверждению финансового состояния заявителя. При подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые были в Канаде в течение последних 10 лет или пока имеют действующую визу США и могут не доказывать свое удовлетворительное финансовое положение.

    Конституционный суд Испании аннулировал решение о независимости Каталонии

    Конституционный суд Испании отменил одностороннее провозглашение независимости Каталонии от Испании, решение о котором принял каталонский парламент. 31 октября, Конституционный суд приостановил объявление независимости каталонским парламентом. Вчера в различных городах Каталонии прошли многочисленные акции протеста против задержания ряда каталонских политиков.

    Массовые митинги в Каталонии
    PAU BARRENA / AFP
    Снова штормит. В Каталонии проходят массовые митинги

    Власти Германии официально признали третий пол

    Конституционный суд Германии обязал разрешить жителям страны указывать третий пол в своих документах. Решение относится к тем людям, которые идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина. Новые правила должны представить к концу 2018 года. В документах можно будет указать пол, отличный от мужского или женского.

    В 2001 году 8 ноября некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник Клуба Веселых и Находчивых. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. 

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