Хроника 8 ноября: Порошенко созывает чрезвычайное заседание, исчезновение "денег Онищенко"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 8 ноября, Кабмин расторг соглашение с Россией о поставках вооружения, Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО, а президент Петр Порошенко решил созвать чрезвычайное заседание по поводу заявлений Варшавы. Помимо этого НАБУ расследует хищение денег Онищенко из "Ощадбанка". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Кабмин расторг соглашение с Россией о поставках вооружения

Кабинет министров Украины 8 ноября прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Соглашение было подписано правительствами Украины и РФ еще в 1995 году. Однако с 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения.

Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО

Будапешт подтверждает свои угрозы относительно блокирования инициатив Украины в НАТО, но Украина надеется решить эту проблему при поддержке других членов. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер утверждает, что украинская сторона имеет поддержку со стороны секретариата Альянса.

Читайте также: Отрезать по-живому. Чем обернется разрыв дипотношений с РФ

Порошенко созывает чрезвычайное заседание по поводу заявлений Варшавы

Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилось в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня".

Второго участника смертельного ДТП в Харькове отправили в СИЗО

Киевский районный суд Харькова только что вынес решение по второму участнику смертельного ДТП в Харькове. В итоге, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога. В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей.

НАБУ расследует хищение денег Онищенко из "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении должностных лиц государственного "Ощадбанка" по факту пропажи более 150 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба НАБУ. Похищенные средства принадлежат компании Quickpace Limited, которую связывают с депутатом Рады Александром Онищенко.

В Украине вырос размер стипендий

С 1 ноября стипендии в Украине повышены на 18%, как академические, так и социальные. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, это решение правительство прорабатывало не один месяц. "Мы искали варианты, как это сделать. И сейчас решение найдено", — подчеркнул Гройсман.

В Украине перенесли празднование Дня десантника

День десантника будут отмечать в Украине не 2 августа, а 21 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны. При этом высокомобильные десантные войска переименуют в десантно-штурмовые. Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что намерено заменить военнослужащим голубые береты на бордовые.

На радио увеличились квоты украинских песен

В Украине со среды, 8 ноября, доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке — с 50% до 55%. Об этом говорится в переходных положениях закона №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

Читайте также: Как ваши уши? Новые квоты на радио и тысячные штрафы

Канада упростила оформление виз украинцам

Канада упростила оформление долгосрочных виз для украинцев. Упрощение касается требований к подтверждению финансового состояния заявителя. При подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые были в Канаде в течение последних 10 лет или пока имеют действующую визу США и могут не доказывать свое удовлетворительное финансовое положение.

Конституционный суд Испании аннулировал решение о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании отменил одностороннее провозглашение независимости Каталонии от Испании, решение о котором принял каталонский парламент. 31 октября, Конституционный суд приостановил объявление независимости каталонским парламентом. Вчера в различных городах Каталонии прошли многочисленные акции протеста против задержания ряда каталонских политиков.

Власти Германии официально признали третий пол

Конституционный суд Германии обязал разрешить жителям страны указывать третий пол в своих документах. Решение относится к тем людям, которые идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина. Новые правила должны представить к концу 2018 года. В документах можно будет указать пол, отличный от мужского или женского.

В 2001 году 8 ноября некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник Клуба Веселых и Находчивых. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.