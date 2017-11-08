Сидел и сидеть будет. "Демон Майдана" Аваков – непотопляемый министр

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Седьмого ноября в Верховной Раде рассматривался проект постановления об отставке главы МВД Арсена Авакова. Автор депутат от БПП Сергей Каплин настаивал на том, что органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом.

В то же время НАБУ и ГПУ расследует факты незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО "Инвестор", которое близко к Арсену Авакову и нарушения во время тендерных закупок рюкзаков, в котором фигурируют его близкие родственники (сын Авакова).

А такая ситуация, по мнению Каплина, не способствует позитивному восприятию обществом деятельности Министерства внутренних дел Украины. Но позицию автора не разделили народные избранники, за отставку проголосовали только 31 депутат, которых явно удовлетворяет работа МВД под руководством Авакова. Ну никто еще не может подобрать код к ларцу с яйцом Авакова, в котором хранится его смерть.

Так глава МВД официально становится "Аваковым бессмертным".

Непотопляемый министр

По сути, это уже далеко не первая попытка отправить в отставку Авакова, предпринятая некоторыми депутатами ВР, в том числе и Сергеем Каплиным. Но безрезультатная. Когда депутат еще в декабре прошлого года, после кровавых событий в Княжичах, когда сотрудники полиции перестреляли друг друга, подал в ВР законопроект об отставке Авакова, тот отреагировал так: "В 63-ий раз уже (зарегистрировано Каплиным подобное постановление – Ред.). Дай бог нашему теляте волка поймати", – заявил Аваков и намекнул, что постановление не принесет никакого результата.

"Ничего страшного. Пускай будет еще одно", — сказал министр.

На этот раз, после провального голосования, министр написал в Twitter: "Спасибо парламенту за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам!".

А уже вечером Аваков заявил журналистам, что не собирался и не собирается уходить с поста министра, потому что у него "есть мотивы".

"Кто-то должен отвечать за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте", – сообщил Аваков СМИ.

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Какие мотивы остаться в должности имел ввиду министр, который провел "самую успешную реформу" – развалив работу ведомства, – он не уточнил. Но себя Аваков считает человеком дела.

Аваков будет сидеть!

По сей день сковырнуть с места главы МВД Авакова не удается никому. Гражданский министр силового ведомства был назначен в феврале 2014 года премьер-министром и лучшим другом Арсением Яценюком и по сей день сидит в этом кресле очень плотно. Периодически, его расшатывают, пытаясь выбить из под пятой точки Арсена Борисовича, но делают это настолько неловко, что министр только врастает в него глубже.

Попытки некоторых депутатов решить вопрос с отставкой Авакова кардинально вряд ли увенчаются успехом: потому что они все трусы, уверен их бывший коллега.

"Эти люди (депутаты ВР) ни на что не способны, они держатся друг за друга, они боятся. Когда мы в свое время голосовали за отставку Виктора Пшонки (генпрокурора Украины), и то нашлось сто человек. А сегодняшние 30 – это показатель немощности этих людей.

Состав Рады — это низшие слои общества, жадные, глупые и трусливые. Они показали, что его бояться. С точки зрения министра — он ноль, с учетом его реформ – он самый плохой министр, но он создал и подчинил себе разные батальоны.

Депутаты, как люди беспринципные, выбирают, на чью сторону шагнуть: Авакова или Порошенко. Кто-то из них двоих в дальнейшем будет нести ответственность за войну. Аваков, на сегодняшний день, как и Порошенко, способен довести государство до разрушения. И этого они и добиваются", – отметил в комментарии РИА Новости Украина народный депутат 6-го созыва, бывший глава украинского нацбюро Интерпол МВД Украина Кирилл Куликов.

По сути, после всех скандалов, связанных с МВД и с именем Авакова непосредственно, он должен был не дожидаться, когда его снимет ВР, а уйти в отставку сам. Но это способен сделать человек, имеющий совесть. Аваков в эту категорию не входит, считает Кирилл Куликов.

"У Авакова все хорошо, поэтому-то он и заявляет, что не уйдет с должности. Потому что взрывают и убивают простых людей. Для того, чтобы уйти в отставку, нужно иметь совесть, а у этих людей ее нет. На самом деле Аваков или Порошенко, а может быть и вдвоем, еще понесут ответственность за войну, за добробаты, за убийства мирного населения. Каждый из них прекрасно понимает, что потеря власти сопряжена с огромными жизненными проблемами в дальнейшем и они цепляются за власть из последних сил", – подчеркивает экс-нардеп.

"Плохой, но баланс"

На то, что в стране рост преступности, а раскрываемость преступлений где-то на уровне 16%, замечают только обычные украинцы. Политики это не видят. Нагрузка на следователей от 500 до 1000 дел на каждого, а при этом их еще заставляют охранять общественный порядок под ВР.

Патрульная полиция бездействует и вообще ничего не умеет. Сегодня срочно надо вернуть управления, отделы по борьбе с оргпреступностью, потому что у нас сейчас – рай для преступников. Нужно укрепить уголовный розыск и еще сделать массу того, что Аваков сделать не в состоянии, он это все развалил, считает экс-нардеп шести созывов Юрий Кармазин.

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"В ситуации, которая сейчас сложилась, я бы не увольнял Авакова. Он ничего не понимает в работе МВД, но он политик и его нельзя увольнять только потому, что он хоть какой-то рычаг, который уравновешивает Порошенко, структуры которого сегодня беспредельничают. И люди видят, что это путь к полной диктатуре.

Сбережение Авакова — баланс, пусть и плохой. И надо разделить Авакова как плохого руководителя МВД и Авакова-политика, который имеет вооруженные формирования, влияющие на политику. Порошенко только не хватает подмять под себя МВД", — рассказывает РИА Новости Украина Юрий Кармазин.

Единственную большую ошибку, которую может сделать Аваков, это решиться идти в президенты. А судя по амбициям, он к этому готов.

"Это будет большая глупость, но президента из него не получиться. На президента надо учиться. Аваков и Порошенко уйдут, но после новых выборов. Нам осталось подождать меньше года. Только часть просто отойдет от власти, часть сбежит за границу, а часть будет сидеть в тюрьме. Вот поверьте мне на слово", – считает Юрий Кармазин.

По всей видимости, шум вокруг персоны Авакова скоро уляжется. И гражданский министр силового ведомства продолжит делать свое дело.