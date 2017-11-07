Любовь народная – не очень благородная: соцсети о нападении на Шкиряка

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ни дня без разборок – таковы уж реалии современной Украины. В понедельник, 6 ноября, под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. В то время в суде рассматривали нашумевшее не так давно дело пограничника Сергея Колмогорова.

Читайте также: "И до тебя добрались!". Зорян Шкиряк попал под раздачу в Киеве

Позже сам Шкиряк заявил, что его никто "не бил и ничего страшного не произошло", и он "живее всех живых", а к самому инциденту он относится "спокойно и с пониманием". Советник также сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.

Вот только в соцсетях этот инцидент никак не хотят забывать: "Как бы кто ни относился к Зоряну Шкиряку, но инцидент под судом над Колмогоровым, когда толпа его чуть было не побила, реально настораживает. Право силы, право на насилие, начинает приближаться к социальной норме";

"…он себя повел очень даже достойно. Не все так стоят против толпы. Как ни странно, но в этой ситуации красавчегом оказался именно Шкиряк".

" Теперь я понимаю Президента Украины, когда он приезжая к людям, прячется в клетке", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook