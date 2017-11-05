Что сказал товарищ Си и что нужно знать украинцам

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Судя по всему, Китай в XXI веке будет не просто одним из ключевых игроков (он является таковым уже сейчас), но будет доминировать в мире. На состоявшемся в октябре XIX съезде Компартии Китая поставлены амбициозные цели модернизации страны, обозначены конкретные сроки. Так, к 2021 году Китай должен окончательно покончить с бедностью, выведя всех граждан на средний уровень "средней зажиточности".

Еще ранее в выдвинутом председателем КНР Си Цзиньпином плане "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации" названа дата превращения КНР в мощную современную мировую державу — такой страна должна стать к 2049 году. По мнению многих экспертов, эти цели вполне достижимы.

Покончить с бедностью

Китай объявил "новую эру" в строительстве социализма с китайской спецификой: успешное решение социальных проблем будет обеспечено устойчивым развитием экономики (с 2013 по 2016 годы рост ВВП Китая составлял 7,2%). Рост доходов китайцев позволит в будущем опираться на развитие внутреннего спроса.

В отличие от Украины, в КНР не проводят и не собираются проводить политику декоммунизации, а творчески развивают социалистические идеи, воплощая их в жизнь. Разница очевидна: Киев успешно покончил с советским прошлым, но пока не приходилось слышать о планах украинских властей покончить с бедностью…

Доминирование Китая будет мирным: во внешней политике Пекин ставит не на силу оружия, а на силу выгоды. Так, реализация проекта возрождения Великого Шелкового пути («Один пояс — один путь») даст возможность десяткам стран получить китайские инвестиции для модернизации инфраструктуры.

Отметим: Украина пока остается в стороне, украинский политический класс проспал начало китайской эры.

Эксперт-международник Владимир Воля отметил, что, в соответствии с планами китайского руководства, к 2050 году Китай должен стать ведущей научно-технологической державой, в том числе, стать лидером в освоении космоса.

Это все — признаки новых подходов. Отметим, ранее посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что эра торговли завершена, наступает эра науки…

За коррупцию уже не расстреливают, но…

При этом не стоит забывать, что Китай сталкивается и будет сталкиваться с рядом сложных проблем. Так, для обеспечения политической стабильности важное значение имеет успешность политики борьбы с коррупцией, отметил эксперт-международник Андрей Бузаров, побывавший на съезде КПК.

По его словам, борьба — жесткая, хотя, вопреки распространенному мнению, за коррупцию почти не расстреливают — дают большие сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Бузаров напомнил, что КПК — самая крупная партия в мире (в ней состоят около 90 млн человек).

"Естественно, количество арестованных (партийцев — Ред.) тоже не маленькое. Центр Карнеги приводил данные — около одного миллиона арестованных по подозрению в коррупции, и около 200 тысяч посажено в тюрьму", — сказал Бузаров на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт также отметил, что роль Компартии в жизни КНР будет и далее усиливаться (что тоже важно для сохранения стабильности). А стабильность даст возможность успешно решать задачи социально-экономического развития.

"Китай в последние годы активно занимается искоренением бедности, вводятся различные инициативы, например, адресная помощь…", — рассказал Бузаров. По его словам, КНР успешно решает проблему преодоления главного противоречия — между растущими потребностями населения и возможностями экономики.

Без применения силы

Бузаров подчеркнул, что внешнюю политику Пекин выстраивает в русле традиции, которая «не претерпела изменений за последние две тысячи лет»: умернно, прагматично, без применения силы, воздействуя на ближних и дальних соседей экономическими рычагами.

По словам эксперта, проявлением такой прагматичной внешней политики является реанимация идеи Шелкового пути в виде концепции "Один пояс — один путь".

"Концепция сейчас активн внедряется на международном уровне. Принцип прост: воссоздать тот Шелковый путь, который существовал столетиями в древности, но в новой форме, с привлечением более чем 60-ти стран, которые могут потенциально стать партнерами Китая", — рассказал Бузаров.

Он подчеркнул, что эта концепция является, по сути, особой формой вливания китайских инвестиций в инфраструктуру других стран, которые получат также и выгоду от участия в торговле возрожденного Шелкового пути.

"Для Украины это также может быть актуально…", — сказал эксперт, добавив, что "на двусторонней основе Киев может развивать отношения с Пекином. Но для этого Украине нужно преодолеть политическую нестабильность и быть максимально честными с китайскими партнерами".

"Не получится отсидеться на берегу моря"

Рост экономической, политической и военной мощи Китая приводит к тому, что страна, возможно, не желая этого, втягивается в геополитическое противостояние, отметил политолог Руслан Бортник. Он добавил, что Пекину "уже не получится отсидеться на берегу моря…": необходима более активная внешняя политика, поскольку "в мире заметили, что Китай становится одной из доминирующих, если не доминирующей силой".

Внутри страны политика строительства социализма с китайской спецификой, по мнению эксперта, потребует преодоления существующих диспропорций (между городом и селом, между уровнем развития разных регионов и т. п.), потребует опоры на внутренний рынок — и для этого будут предприниматься меры по обеспечению роста благосостояния китайцев.

"Опора на внутренний рынок — это, наверное, сегодня ключевая экономическая стратегия Китая, это то, на чем китайцы будут строить Китай будущего — тот социалистический Китай, как его видят сегодня китайские лидеры", — подчеркнул Бортник.

Эксперт добавил, что роль Китая в мире в следующие два десятилетия значительно возрастет, Пекину уже не удастся скрывать свои возможности. Китай будут воспринимать как государство, которое "будет конкурировать с США и с другими геополитическими игроками".

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Для такой конкуренции (учитывая нравы) важно укреплять внутреннее единство, отметил эксперт. И привел слова председателя КНР Си Цзиньпина: "Если народ Китая не сможет придерживаться ценностей, взращенных на нашей почве, а начнет слепо копировать ценности Запада, следует задуматься — а не потеряем ли мы свою независимость, свою страну и народ".

Бортник отметил, что эти слова многим на Украине следовало бы выучить наизусть.