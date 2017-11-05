Будни украинских послов: от скандала к скандалу

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сербия

Посол Украины в Сербии Александр Александрович на днях спровоцировал дипломатический скандал. В интервью Balkan Insight он заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях в Донбассе на стороне ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назвал Сербию инструментом в руках России. По его словам, Белград пытается дестабилизировать Западные Балканы и "уничтожить таким образом Европу".

МИД Сербии возмутился такому заявлению. Государственный секретарь сербского МИД Сербии Ивица Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, а "украинский посол в Сербии, похоже, об этом забыл".

"Он заявил, без каких-либо обоснованных утверждений, о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке государственного переворота в Черногории… Конечно, он не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. К счастью, интервью не было дольше, потому что Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", — добавил он.

По словам Тончева, если деятельность посла и дальше будет выходить за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях, правительство Сербии обратится в МИД и правительство Украины для применения "обычных для таких ситуаций" шагов.

В свою очередь лидер оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство страны объявить персоной нон грата посла.

Уроженец Тернопольской области Александрович является послом Украины в Сербии с июня 2015 года. До этого он возглавлял несколько департаментов во внешнеполитическом ведомстве Украины, трудился в посольствах в США и Бельгии, а также учился в Университете имени Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах.

Белоруссия

В этом году скомпрометировал себя посол Украины в Белорусии Игорь Кизим, который раскритиковал прошедшие в стране белорусские, российские и сербские военные учения "Славянское братство-2017".

На конференции в Минске 19 июня Кизим заявил, что на учениях наблюдатели смогли увидеть только "показательный фарс".

"Им (военным аташе, — Ред.) показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Нужно демонстрировать большую открытость", - заявил украинский посол.

После такого объявления МИД Белоруссии вызвал посла Украины, а после встречи в белорусском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сделанные Кизимом заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между двумя странами.

Ранее Кизим также заявлял, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нельзя доверять, даже не смотря на его заверения в дружбе и взаимовыручке.

Израиль

В сентября минувшего года дипломатический скандал с криминальным подтекстом разразился между Украиной и Израилем. Консул Украины в Израиле Анатолий Писаревский, который планировал посетить заключенного в израильской тюрьме "Римоним" к югу от города Нетания, был задержан израильскими полицейскими и подвергнут тотальному досмотру, вплоть до обуви.

В ходе досмотра спортивного костюма, принесенного дипломатом заключенному, был найден белый порошок, спрятанный в швах спорткостюма. В СМИ писали, что неизвестным белым порошком были наркотики. Консул заявил, что вещи от принес для гражданина Украины и Израиля, у которого проблемы со здоровьем.

МИД Израиля объявил, что уведомит украинских коллег об инциденте, чтобы они приняли решение о судьбе Писаревского, включая возможность снятия дипломатической неприкосновенности для его участия в проводимом расследовании этого случая.

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Словакия

Первый секретарь посольства Украины в Словакии Оксана Лищишин в минувшем году оказалась замешана в контрабанде сигарет. В мае закарпатские таможенники в пункте пропуска "Лужанка" задержали автомобиль, на котором пытались вывезти контрабандой сигареты (60 тысяч пачек) под видом дипломатического груза. За рулем микроавтобуса с дипломатическими номерами был киевлянин Сергей Лищишин, супруг первого секретаря посольства Украины в Словакии. В фискальной службе отметили, что стоимость контрабандного товара составляла около 24 тысяч долларов.

ГФС Обыск дипломатического авто, перевозившего контрабандные сигареты

Позднее МИД Украины отозвал из посольства Словакии фигурантку скандала, а прокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов сотрудниками диппредставительства Украины.

В сентября Лищишин была уволена за нарушение присяги.

Чехия

Оскандалился в минувшем году и посол Украины в Чехии Борис Зайчук. В феврале 2016 года чешские журналисты сообщили, что посол пытался путем внесения залога освободить Алихо Файяда, обвиняемого в сотрудничестве с террористами. У последнего есть украинский паспорт, и он даже был советником экс-президента Виктора Януковича. При этом посол Зайчук выразил готовность внести залог.

Файяд вместе с сообщниками, экстрадиции которых требовали США, находившийся в Чехии под стражей по подозрению в поддержке терроризма и нелегальной торговле оружием, был выпущен из заключения в Чехии и отправлен в Ливан.

После скандала Зайчук подал в отставку и был снят с должности.

По материалам открытых источников интернет