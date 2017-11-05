Субсидии: раздавали - веселились, подсчитали - прослезились

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В сентябре субсидии получили 6,2 миллионов украинских семей или 41,6% от общего количества домовладений. И деньги на выплату субсидий превысили имеющиеся ресурсы на 10 миллиардов гривен, хотя до конца года остается еще два месяца.

Когда в апреле 2016 года правительств установило единую цену на газ в 6 879 грн за тысячу кубометров, премьер-министр Владимир Гройсман буквально рвал на груди тельняшку, что это будет "последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства". И обещал, что в стране заработает эффективная система субсидий. Когда уже через месяц народ толпами хлынул оформлять субсидии, поскольку такое мудрое решение отправило в разряд малоимущих почти половину украинских домохозяйств, Кроме того, Гройсман призвал народ Украины воздержаться от паники, а популистов — не нагнетать обстановку, мол, государство заплатит за каждого, кто не может этого сделать сам. И призвал украинцев обращаться в соцслужбы за субсидиями. И никого во власти не смущали эти изначально невыполнимые обещания и чистой воды популизм. Еще в момент принятия решения о повышении тарифов и введении формулы о ценообразовании на газ было понятно, что это попытка скрыть неплатежеспособность населения неэффективность НАК "Нафтогаз Украины". По сути, продолжается дотирование "Нафтогаза", только по более сложной схеме.

Прожирание бюджета

Первоначально на субсидии в 2017 году в бюджете было запланировано 47 миллиардов гривен. В июле пришлось дополнительно выделить еще 14 миллиардов. По состоянию на начало февраля субсидии на оплату коммунальных услуг получали 7,4 млн украинских домохозяйств.

Когда в начале октября в Украине официально начался процесс расчета размера субсидии на зимний период, Гройсман заявил, что "денег хватит на всех". И это при том, что еще в начале года было понятно, что даже 61 миллиарда будет недостаточно.

"Вместо того, чтобы пустить миллиарды на благие дела, например в профинансировать развитие угольной отрасли, или реализовать программу энергосбережения, энергоэффективности, то есть в направить в долгосрочные проекты, которые дали в итоге эффект по снижению потребления энергоносителей внутри страны и по снижению зависимости от импорта энергоносителей из-за рубежа, мы получим прожирание. Львиная доля денег будет пущена на покрытие субсидий", — говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Еще в конце 2016 года эксперты прогнозировали, что число семей, претендующих на субсидии, значительно вырастет, и денег, которые заложены в бюджет на эти нужды, явно не хватит. Недостающее либо придется оплатить населению тем или иным способом, либо государство будет наращивать задолженность перед поставщиками услуг. Поставщики же в таком случае не получат денег из бюджета, и в конечном счете просто не смогут поставлять жилищно-коммунальные услуги.

Утром деньги, вечером газ, но деньги вперед

И как показала практика, эксперты оказались правы: НАК "Нафтогаз Украины" долги не прощает, и целые города остаются без газа, а значит без тепла. Этой осенью в десятках городов — Одессе, Смеле, Павлограде, Каменском, Кривом Роге, Славутиче, Новомосковске и других возникли проблемы с началом отопительного сезона.

Критическая ситуация сложилась в Смеле на Черкащине. Там частная компания "Смела Энергоинвест", которой передано все тепловое имущество города, должна НАК "Нафтогаз Украины" более 90 млн грн. Денег у «Смела Энергоинвеста» нет, а значит, жители города, если не будут найдены деньги, проведут зиму в холодных квартирах. А где их взять пока не ясно.

В связи с задолженностью за природный газ город-спутник Чернобыльской АЭС Славутич, более половины населения которого составляют ликвидаторы и работники станции, был отрезан от поставок голубого топлива. Денег на погашение задолженности в городском бюджете нет — в случае заморозков мэрия готовится объявить чрезвычайное положение: закрыть детские сады и школы, организовать пункты обогрева.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" аварийная бригада Вышгородского отделения "Киевоблгаза" удалила фрагмент трубопровода и отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа.

В Павлограде Днепропетровской области из-за холода в школах сократили уроки, а в Новомосковске решили начать каникулы не с 30 октября, а с 25 числа текущего месяца. "Нафтогаз "не выделяет лимит газа Павлограду из-за долгов населения за тепло.

На Ивано-Франковщине "Станиславская теплоэнергетическая компания" использовала выделенные лимиты (номинации) на газ, и ее отключили от газа за долги. "СТЕК" подал обращение в ОГА и горисполком для решения вопроса с восстановлением газоснабжения.

Сократят субсидии и претендентов

Но вот парадокс, при запланированном росте цены на газ в следующем году на 18,48%, правительство посчитало, что на субсидии в 2018 году хватит 55 миллиардов гривен. Сейчас эксперты прогнозируют, что на следующий год потребуется как минимум порядка 75 миллиардов гривен, естественно, правительству придется несколько раз пересматривать бюджет, поскольку заложенные суммы явно не соответствуют реалиям.

Сейчас в Кабмине готовится постановление о монетизации субсидий, которая должна начаться с первого января 2018 года. Минфин хочет отменить взаимозачеты между государством, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и потребителями жилищных субсидий. Это означает, что все долги, которые накопит государство перед поставщиками должны быть погашены до конца текущего года.

"На сегодня мы уже имеет долги в размере 10 миллиарда гривен за уже поставленные услуги, Как минимум, еще 20 миллиардов гривен нужно, чтобы оплатить субсидии за предстоящие два месяца. Суммарно до конца года не хватает порядка 30 миллиардов. Их сейчас нужно будет внести в этот бюджет, либо сняв с других статей расходов, либо входить в новый год с задолженностью и гасить из того бюджета, который предусмотрен на 2018 год. И таким образом, в бюджете на будущий год останется всего 25 миллиардов из запланированных 55 миллиардов гривен. Это означает, что этой суммы хватит максимум до весны", — говорит аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Тем гражданам, кто успел получить субсидию волноваться не стоит — отменить ее сейчас оснований нет, и она будет действовать до конца отопительного сезона. Но правительство уже приняло определенные меры, чтобы уменьшить и количество субсидиантов, и размер самих субсидий: на один месяц сокращено время предоставления зимней субсидии, на 10% снижены социальные нормативы, по которым назначается субсидия, изменен период, за который считается доход, сумма задолженности, при которой отказывают в субсидии, сокращена до 340 гривен.

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"Но по тем тенденциям, которые у нас есть, тяжело утверждать, что число домохозяйств, получающих субсидии сократится. С каждым годом у нас количество субсидиантов наоборот росло. За три квартала 2017 года по отношению к 2016 количество подач заявлений выросло на 55%. Несмотря на то, что правительство говорит, что доходы повышаются, люди стали жить лучше, экономика растет и развивается энергоэффективность, и люди стали экономить, мы видим, что число обращений растет, и растет огромными темпами. Это говорит, что доходы людей не растут, платить им нечем, и все большее количество людей обращается за субсидиями. А поскольку у нас на май следующего года планируется увеличение цены на газ в пределах 20%, то соответственно, говорить о том, что количество людей, претендующих на субсидии, будет уменьшаться, нельзя. Наоборот, их число будет еще больше увеличиваться", — поясняет Галайда.

Финансовый коллапс

Но тут уж государство может найти новые механизмы, чтобы отказать тем людям, которые имеют право на субсидию и должны ее получать, поскольку бюджет не резиновый, и правительству нужно как-то выкручиваться. Объективных же причин, чтобы люди перестали обращаться за субсидиями на сегодня нет и в ближайшем будущем не предвидится.

"У нас создан коммунизм для более чем половины населения за счет оставшегося населения, которое либо должно оплачивать коммунальные услуги, либо вообще не платит, если не получило субсидии, потому что денег нет. Существующая на сегодня схема — это просто попытка замылить глаза международным кредиторам, сказав, что после повышения тарифов у нас все стабильно, а социально-экономическая ситуация не пострадала. Хотя по сути, во-первых, введена схема "пустышки", а во-вторых, введена схема вымывания средств из бюджетов домохозяйств. Это доведение общества до энергетической бедности, то есть ограничение доступа к энергоресурсам, и в конечном счете это окончится финансовым коллапсом и Алчевсками по всей Украине. Мы уже видим по началу отопительного сезона конфликтные ситуации, которые возникают между региональными теплокоммунэнерго и НАК "Нафтогаз Украины" из-за задолженности, которая возникла из-за непокрытия субсидий и из-за неплатежей потребителей, которые не смогли получить субсидию", — заключил Землянский.