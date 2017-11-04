Богатые рыдают. Выбор авто как признак благосостояния населения

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

С начала года украинцы купили новых автомобилей на более 40 миллиардов гривен. За 10 месяцев 2017 года уже реализовано 64 тыс. новых автомобилей. Это столько же, сколько продали за весь 2016 год. В октябре было реализовано 7 413 новых легковых автомобилей, что на 26,8% больше, чем год назад. Это на 2,9% ниже, чем в сентябре, хотя дилеры рассчитывали явно на большее.

«Немножко зашевелилась экономика, бизнес стал зарабатывать чуть больше денег, плюс отложенный спрос с 2014 года, нужно обновлять технику, большая доля корпоративных покупок, большая доля покупок техники госсектором. Все это повлияло на рост продаж», — сообщил РИА Новости Украина генеральный директор AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

Премиум переходит на дизель

По данным компании, лидером по продажам стала Toyota, которой удалось занять почти 13% рынка. На втором месте в октябре оказался Volkswagen. Ему удалось обойти не только Renault, но и Skoda. Показательно, что на 5-е место на рынке в октябре вышли дилеры Audi.

Примечательно, что данная марка выпускает преимущественно автомобили премиум и бизнес-класса, поэтому внезапный ее прорыв в пятерку лидеров по продаже новых авто очень необычен. Так высоко немецкая марка еще не забиралась за всю историю украинского авторынка. Всего за октябрь продали 479 автомобилей Audi, что на 90% больше, чем в сентябре.

"У них в розничной сети появились автомобили по очень специальным ценам, которые до этого были недоступны. У них появился ряд моделей, которые имели революционную цену", — отметил Омельницкий.

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По его словам, если не брать в расчет всплеск продажи по Audi, то сегмент премиум-класса в этом году продавался со знаком минус.

"Есть небольшой плюс у "Лексус", это связано с появлением новых моделей в сети, у них там была большая пауза, а сейчас в сети появились новые модели, соответственно пошли продажи, по остальным маркам наблюдаются спады, у некоторых очень существенные. Можно сказать, что премиум сегмент пока имеет негативную тенденцию продаж", — отметил Омельницкий.

В частности, с отрицательными показателями, на фоне сентября финишировали Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Land Rover, Infiniti, Porsche и Jaguar.

"В премиум-сегменте очень ярко выражен даун-сайзинг, это переход на более низкие объемы двигателей. Далеко не редкость покупка внедорожников с двухлитровым двигателем или внедорожников с двигателем 2,5. 5 лет назад было неприлично покупать меньше 3-5 литров, это тенденция присутствует, растет доля дизельных двигателей в премиальном сегменте", — заявил Омельницкий.

Действительно, в этом году на рынке появилось много автомобилей с дизельными двигателями по низким ценам. Во-первых, дизельные автомобили намного экономичней в расходах топлива и в эксплуатации, во-вторых, новые дизельные машины, особенно премиального класса сильно подешевели в некоторых моделях после так называемого дизельного скандала. Речь идет о событиях двухлетней давности, когда концерн Volkswagen был вынуждена признать, что программное обеспечение дизельных двигателей некоторых его автомобилей могло обманывать систему проверки, чтобы пройти экологические тесты. При реальной же эксплуатации выбросы могли превышать норму в десятки раз. Это вызвало скандал в автомобильном обществе, в результате чего корпорация была вынуждена снизить цены на ряд своих моделей. Поскольку Audi также входит в концерн Volkswagen, то компания также радикально снизила цены на ряд своих моделей, в том числе, премиум-сегмента, чем воспользовались украинские покупатели дорогих авто.

Богатые покупатели сейчас не особо шикуют, поэтому стараются приобретать практичные автомобили, которые не расходуют много топлива и недорогие в эксплуатации. Для покупателей также важно, чтобы они могли покорять украинское бездорожье. Таким образом, богатые украинцы постепенно пересаживается с седанов типа Меrsedes S-класса на дизельные компактные внедорожники. Престиж и "понты" заменяют практичность и долговечность.

"Внедорожники составляют более 51% продаж. Основная причина такого бурного роста — плохие дороги. Внедорожник все таки имеет больший запас прочности, более высокий клиренс, даже в городах имеет возможность заехать на бровку, проехать разбитый участок дороги. Именно разбитые дороги определяют популярность кроссоверов и внедорожников, их доля в Украине одна из самых высоких в Европе", — отметил Омельницкий.

В целом, на покупку кроссоверов и внедорожников израсходовано 2/3 всех денег, потраченных на новые легковые автомобили. А это почти 27 млрд. грн. Меньше всего было потрачено на автомобили типа COUPE – всего около 500 млн. грн.

Средний класс — на "евробляхах" и электрокарах

Если кризис заставил даже богатых украинцев искать себе более практичные и экономные модели, то так называемый украинский средний класс вынуждены подыскивать себе очень дешевые машины, выбирая для этого очень рисковые варианты — например, машины на еврономерах.

"Они составляют очень большую конкуренцию продавцам новых автомобилей, но это в основном, лоу-кост сегмент. Китайские бренды, "ЗАЗ", "Лада" — продажи по таким автомобилям очень слабые. Несмотря на то, что 5 лет назад эти бренды были локомотивами рынка, сейчас они в аутсайдерах. И это во многом связано с появлением автомобилей на еврономерах", — отметил Омельницкий.

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Покупателей машин на "евробляхах" не останавливает ни сомнительный юридический статус (ведь они ездят на транзитных номерах) ни угроза получить солидный штраф до 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. Достаточно вспомнить, как водителям в Одессе выписывали штрафы по 300 тыс. грн. В таком случае дешевле оставить машину и ключи прямо на дороге, чем выплачивать штраф.

Основной причиной подобной популярности "евроблях" — дешевизна таких машин. За 2 тыс. долларов можно купить вполне приличную иномарку 90-х годов или начала 2000-х, при этом она будет на ходу. За такие деньги в Украине можно купить разве что "Жигули" или "убитую" иномарку.

Еще одна тенденция — электрокары. Продажи таких автомобилей с начала года выросли в три раза. Основной причиной такой популярности авто — заоблачные цены на бензин. Литр топлива на украинских заправках стоит в среднем 28 грн., что делает поездки на работу на авто не выгодными. Поэтому электрокары покупают в основном, офисные сотрудники. По мере снижения цены на электрокары их популярность в Украине будет возрастать.