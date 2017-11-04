И пришел пастор. Как украинцев затаскивают в секты

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

"Хотите поговорить о боге?" — знакомую фразу слышал каждый, кто забыв посмотреть в дверной "глазок", встречал на пороге улыбающихся людей с красочными брошюрами в руках. Но, если раньше представители религиозных организаций сами ходили по квартирам, то теперь нужно сильно постараться, чтобы не стать членом того или иного сомнительного движения.

Все на Крещатик!

Приход осени в Украине ознаменовался не только увеличением градуса политических баталий, но и активизацией деятельности нетрадиционных религиозных течений.

Начало сентября. Весь Киев обвешан бигбордами с приглашением на концерт популярного проповедника Ника Вуйчича. Популярный мотиватор, будучи инвалидом от рождения, объездил со своими проповедями полмира и вот уже в третий раз добрался до Украины. Но если дебютное выступление инославного пастора в колыбели Киевской Руси обошлось желающим в сумму от 240 до 5500 гривен, то в этот раз на Крещатик приглашали совершенно бесплатно. Поначалу было не понятно, почему проповедник, гонорар которого, по слухам, превышает 50 тысяч долларов, согласился безвозмездно выступить в Киеве Но когда выяснилось, что в числе организаторов мероприятия числится глава СНБО Александр Турчинов, все встало на свои места. О чем говорить, если практикующий пастор-баптист этим вечером отказался от дел государственной важности и как во дни Майдана, самолично выступил со сцены.

"Друзья, наш Бог – это Любовь. Наш Бог – это Правда, наш Бог – это Победа. И когда Господь будет с Украиной, нас не остановит ни одна армия мира", — со всей пастырской экспрессией взывал к народу политик.

Все благодаря власти

Интересно, что ради мероприятия в Киеве на двое суток перекрыли центральные улицы города, станцию метро, а на сам концерт вышли представители всех протестантских конфессий — от пятидесятников до харизматов. Некоторые из них в своих проповедях не стеснялись откровенно заигрывать с действующей властью.

"26 лет независимости мы живем лучше с каждым днем благодаря великому Господу. И власти страны", — взывал к прихожанам один из пастырей.

Пастор на "Феррари"

Едва ли не каждую неделю в самом центре Киева "изгоняет бесов" еще один известный проповедник, лидер церкви "Возрождение" Владимир Мунтян.

Молдаванин по национальности, ранее судимый за кражи проводит в столичном Дворце спорта сеансы исцеления, во время которых люди готовы снять с себя последнюю рубашку. Очередь за "опиумом для народа" более чем внушительна — автобусы с почитателями духовного таланта растягиваются на несколько километров.

Как неохотно признаются бывшие адепты "Возрождения", которым руководит Мунтян, тысячи человек, надеясь на выздоровление, отдавали пастору все свои сбережения, продавали квартиры и машины. Не удивительно, что лидер секты называет себя "успешным человеком" — не стесняясь рассказывает, что ездит на "Феррари" и владеет роскошными виллами. Механизм религиозного обогащения прост — доверчивым "прихожанам" внушается: хочешь быть здоровым, богатым и счастливым, постоянно приноси пожертвования. Несмотря на признания бывших адептов, что на "сеансах" происходят вещи, от которых волосы встают дыбом, правохранители предпочитают не реагировать на происходящее.

"Помогают "фронту"

Не волнует засилье сектантов и официальную власть. Например, замглавы Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский о происходящем в столице говорит в духе "ничего страшного". Хотя, учитывая, что в комитет депутата делегировал родной вышеупомянутому Турчинову "Народный фронт", это не удивляет.

"Новые религии — это постоянная составляющая картины мира. Не переживайте, украинское законодательство о свободе совести дает достаточно возможностей для того, чтобы с одной стороны в стране была свобода религиозных организаций, а с другой — чтобы злоупотребления религией против человека, государства были невозможны", — заверяет нардеп.

На вопрос, тревожит ли его засилье в Украине "нетрадиционных" религиозных организаций, депутат ответил отрицательно.

"Я бы не называл это засильем. Кроме того, те религии, которые еще 50-100 лет назад считались нетрадиционными, сегодня относятся к признанному религиозному истеблишменту. Баптисты, адвентисты, христиане веры евангельской сегодня активно участвуют в культурной, общественной и политической жизни Украины, помогают "фронту" в Донбассе…" — уверенно парирует политик.

Как в мутной воде

Почему гуру заморских, и даже откровенно странных, религий стали так активно заявлять о себе в Украине автор этих строк спросил у профессора богословия, сектоведа Виктора Чернышова.

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"Украина зашла в политический и экономический тупик. Не мудрено, что самозваные учителя и проповедники появляются, словно грибы после дождя. В хаосе, в котором оказалась страна, словно в мутной воде, очень хорошо ловить рыбу. В обществе явно ощущается дефицит доверительных отношений, внимания, любви и тепла. Секты, прекрасно улавливая тенденции, предлагают суррогат этих очень важных для людей вещей. У этих деятелей для любой проблемы имеется готовое решение", — объясняет эксперт.

В период обострения активности сектантов он советует быть особенно внимательными. В этой "тусовке" постоянно совершенствуют свой подход к душам людей.

"Человек может ходить на курсы английского языка, а спустя некоторое время обнаружить, что они проводятся под эгидой церкви мормонов или пятидесятников. В шаге от сектантства можно оказаться и посещая восточные единоборства. Лучший совет тем, кто хочет выйти из секты, — постараться не попадать туда", — предупреждает специалист.

Только бизнес

То, что непростая ситуация в стране является благодатной почвой для появления и агрессивной деятельности сомнительных проповедников подтверждают и психологи. По словам психолога Валентины Ефимовой, в состоянии безысходности и потери перспективы человек всегда ищет помощи извне.

"Как раз на этом и играют всевозможные "гуру", — говорит эксперт. — К слову, в отличие от своих жертв, инициаторы всех этих течений верят только в деньги. Они спокойно и цинично используют слабость людей, попавших в безвыходное положение, — в ход идут манипулятивные технологии, превращающие многих людей в фанатиков. Сектанты действуют проверенными методами — вас просят просто прийти и послушать, потом используется гипноз или другие методы, а человек вскоре оказывается втянутым в секту".

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