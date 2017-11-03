Вновь в центре внимания "Южмаш" и ракетный скандал

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, требующий от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и главы Госдепа Рекса Тиллерсона выяснить, где КНДР закупает детали для ракет. Документ был внесен комитетами Конгресса по разведке и иностранным делам. В законопроекте говорится о "поразительных успехах" ракетной программы Северной Кореи. Авторы проекта также заявили, что, "по имеющимся данным", жидкое ракетное топливо, которое использует КНДР, основано на советском ракетном двигателе семейства РД-250.

В документе подчеркивается, что эти двигатели связаны с ракетным заводом в украинском Днепре (бывший Днепропетровск). Комитеты Конгресса хотят инициировать расследование и обсудить ситуацию с правительством Украины.

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"Южмаш" в центре "ракетного скандала"

В августе этого года в Украине вспыхнул скандал из-за статьи влиятельного американского издания. The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что на испытанных в КНДР баллистических ракетах стоят двигатели, технология которых могла быть получена на украинском "Южмаше".

Данные о происхождении двигателей для северокорейских ракет, на которые ссылалась New York Times, приводятся в докладах Международного института стратегических исследований (IISS) и немецкого ученого Норберта Брюгге.

По мнению IISS, передача двигателей (или технологии их производства) Пхеньяну произошла в течение последних двух лет. Американские и немецкие эксперты исключают возможность самостоятельного создания аналогичных двигателей в КНДР в столь короткие сроки. По мнению авторов исследования, двигатель северокорейских стратегических ракет, угрожающих США — это РД-250 советской разработки, переделанный из двухкамерного в однокамерный. Как известно, двигатели РД-250 были основой ходовой системы знаменитых ракет Р-36М, более известных на Западе, как SS-18 "Сатана".

Либо Пхеньян в обход всех запретов закупил их целую партию, достаточную для испытаний и комплектации боевых ракет, либо ввез чертежи, описание технологии, несколько действующих образцов и хотя бы одного специалиста, согласившегося организовать производство на месте. Наиболее вероятной страной утечки РД-250 в исследовании названа Украина. Авторы связывают это с критическим финансовым положением "Южмаша" и общим ослаблением контрольных функций государства после событий 2014 года.

При этом авторами исследования не исключается, что российская компания "Энергомаш", которая имела тесные связи с украинским "Южмашем", могла сыграть роль в передаче РД-250 Северной Корее – так, ракетные двигатели могли иметь украинское происхождение, но храниться в России, будучи поставленными по контрактам до 2014 года.

Обеспокоенность Вашингтона и оправдания Киева

Власти США заявили, что серьезно относятся к этой информации, но подчеркнули, что в прошлом Украина предотвратила поставку важных материалов в страны, которые "вызывают серьезное беспокойство" у Штатов.

Украинская власть в ответ попыталась убедить западных партнеров, что Киев совершенно не причастен к продаже советских двигателей или технологий в КНДР. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина всегда придерживается своих международных обязательств, и назвал публикации в иностранных СМИ неправдивой информацией, которая не имеет под собой никаких оснований и не подкреплена фактами. Турчинов предположил, что подобную дезинформацию могли запустить спецслужбы РФ, которые пытаются прикрыть собственные преступления.

"Южмаш" также опроверг обвинения в причастности к северокорейской ракетной программе. В первую очередь, в "Южмаше" подчеркнули, что факты, изложенные в публикации The New York Times, не соответствуют действительности, поскольку предприятие “не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели".

Утечка опасных мозгов

Стоит напомнить, что еще в июле 2014 года эксперты Фонда Карнеги призвали Россию и США предотвратить утечку ракетных и ядерных технологий из попавших в тяжелое положение ракетных предприятий Украины. По их мнению, резкая потеря оборонно-промышленных связей с Россией нанесет больший ущерб экономике Украины, однако ущерб может ощущаться далеко за пределами Украины из-за рисков распространения.

"300 предприятий, учреждений и организаций, на которых работает более 250 тысяч человек, имеют лицензию на производство оружия и военной техники в Украине. Прекращение контрактов с Россией может привести к краху некоторых оборонных компаний Украины, которые являются основным источником занятости, особенно в южной и восточной Украине, и к безработице в оборонной промышленности, которая не наблюдалась со времени распада Советского Союза. Если в ближайшее время не дать инженерам и ученым работу, а предприятию — новые рынки экспорта, возможность утечки двигателей стратегических ракет и технологий их производства вырастет до критического уровня", — предупреждал Фонд Карнеги, добавляя, что не следует недооценивать важность снижения риска распространения, поскольку китайские и северокорейские агенты несколько раз были пойманы при попытке проникнуть на "Южмаш" и приобрести технологию баллистических ракет большой дальности.

Две новости для Украины

"Тот факт, что недавно два комитета (иностранных дел и по разведке) внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, который инициирует расследование возможных путей ввоза в КНДР (минуя наложенные Совбезом ОНН санкции) составных частей, технологий или технической документации жидкотопливных ракетных двигателей, показывает всю серьезность обеспокоенности американского истеблишмента сложившейся ситуацией на Корейском полуострове. Конгресс, проще говоря, настаивает на важности его контрольных функций вместе с решениями оперативного командования Минобороны США. Очевидно, что для Украины самым важным в данной инициативе является упоминание ГП "Южмаш" в качестве наиболее вероятного источника прогресса ракетного двигателестроения КНДР и подчеркнутая в документе необходимость консультаций с правительством и представителями ракетно-космической отрасли Украины", — сказал в комментарии РИА Новости Украина младший научный сотрудник СИАЗ НБУВ им. Вернадского Александр Рябоконь.

Что в сложившейся ситуации важно для Украины? Тут есть две новости – хорошая и плохая.

"Начнем с плохой. Почти все информационное сопровождение реакции украинских официальных лиц и СМИ на "ракетный скандал" следует оценить как неудовлетворительное. Инициатива Конгресса в достаточной степени демонстрирует недостаточность оправдательных аргументов. Теперь о хорошем: проведенное по поручению президента Петра Порошенко расследование, результаты которого озвучил секретарь Совбеза Александр Турчинов, говорит о том, что система государственного экспортного контроля исключает возможность передачи товаров военного назначения и двойного использования странам, относительно которых действуют санкции Совета безопасности ООН. Дело остается за малым – достаточно, чтобы данное расследование было верифицировано зарубежными экспертами. Также, следует добавить, что в случае принятия Конгрессом и подписания президентом США вышеупомянутого законопроекта, для украинской стороны не помешало бы активное участие в расследовании, хотя бы на экспертном уровне. Ведь совсем не факт, что западные эксперты не ошибаются в части своих предположений и выводов, базируясь на столь ограниченных материалах исследования, таким образом недооценивая научный и военно-промышленный потенциал КНДР", — считает Александр Рябоконь.

Вероятность поддержки документа Конгрессом США высока, поскольку проблема на слуху. В условиях, когда на международном уровне особого доверия словам и расследованиям украинских властей нет, американское расследование все же дает когда-то славному предприятию небольшие, но реальные шансы восстановления репутации.