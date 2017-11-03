Автозак, наручники, мажорка: подробности следственного эксперимента с Зайцевой

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В наручниках из автозака

В Харькове на месте жуткого ДТП с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии, которая унесла жизни шести человек. На место инцидента привезли саму "студентку-мажорку", также присутствовала ее адвокат Юлия Козырь, Дронова на месте следственного эксперимента не было.

"Проводился второй следственный эксперимент на подтверждение показаний подозреваемой Елены Зайцевой. Она сотрудничала со следствием, говорила", – рассказал следователь Игорь Волков.

Зайцеву привезли на место трагедии, унесшей жизни шести человек, в автозаке и наручниках. На время следственного эксперимента одну руку ей освободили.

dozor.kharkov.ua Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017

Правоохранители перекрыли площадь Конституции и улицу Сумскую до театра Шевченко для движения и возобновили его только после возвращения Зайцевой в СИЗО.

dozor.kharkov.ua Елена Зайцева в ходе следственного эксперимента

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения Lexus — она в деталях рассказывала, как ехала в тот трагический вечер. Автомобили разместили на исходные позиции, как перед столкновением. Эксперты сделали замеры. От комментариев защита 20-летней девушки отказалась.

Результаты экспериментов и экспертиз следователи не озвучили, несмотря на то, что десятидневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, истек.

Вместе с тем, как сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос столицы из Харькова Юрий Ларин, в ходе следственного эксперимента к Зайцевой журналистов и прохожих не подпускали.

"По словам следователя, который также присутствовал на месте, он доволен результатами следственного эксперимента, и по его словам, были уточнены показания Зайцевой", — сообщил Ларин.

Скриншот с видео Зайцева на следственном эксперименте

Как сообщил начальник облуправления милиции Олег Бех, до конца этой недели будет завершена автотехническая экспертиза, после этого будут проведены консультации процессуальными руководителями.

"И уже тогда выйдут к журналистам представители прокуратуры и полиции и, возможно, что-то сообщат и укажут на степень вины того или иного участника ДТП", — уточнил спецкор.

Трагедия

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. За рулем Lexus была "девушка-мажор", студентка третьего курса Харьковского национального университета имени Каразина Зайцева, за рулем Volkswagen Touareg — Дронов.

Смотрите также: Авария в Харькове. Семья Зайцевых сделала первое заявление

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. По данным представителя гособвинения, повторная наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме Зайцевой. Советник главы МВД сообщил, что, судя по результатам экспертизы, девушка во время аварии могла находиться под воздействием марихуаны. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. оветник главы МВД заявил, что, судя по результатам экспертизы, девушка во время аварии могла находиться под воздействием марихуаны.

Суд лишил 20-летнюю Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

На данный момент в больнице остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, держат в медикаментозном сне беременную женщину. Одного из пострадавших в аварии уже выписали из больницы.