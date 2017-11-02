наверх
02.11.201716:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Предатели или умники? Украинцы стали чаще ездить в РФ, реакция в соцсетях

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (101)

    (обновлено: )37910
    По сравнению с прошлым годом украинцы стали больше ездить в Россию. Об свидетельствует последняя статистика от Госпогранслужбы Украины. С чем связан такой интерес и как отреагировали на подобные показатели сами украинцы в соцсетях?
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинцы стали чаще ездить в Россию. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, только с начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. При этом по словам помощника главы Госпогранслужбы, сами россияне тоже посещают Украину чаще, чем это было все в том же прошлом году.

    Столь внушительные показатели стали предметом особого внимания в соцсетях: "5,7 миллиона! Карл! И Ведь едут умные и работоспособные Граждане!"; " Знакома с людьми, россиянами, бросившими там все и приехавшими в якобы свободную от совка Украину. И что они здесь видят? Тот же произвол". " А что? Люди плевать хотели на ненависть… жить надо: зарабатываем, где попало, налог сами не имеем чем платить. Пенсии не видать, если видать — то не выжить. Больницы платные, обучение платное, работу купить сил нет… как дальше жить…", — жалуются украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Внедорожник припарковался возле букетов, возложенных в память о погибших в результате ДТП в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов