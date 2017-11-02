Предатели или умники? Украинцы стали чаще ездить в РФ, реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцы стали чаще ездить в Россию. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, только с начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. При этом по словам помощника главы Госпогранслужбы, сами россияне тоже посещают Украину чаще, чем это было все в том же прошлом году.

Столь внушительные показатели стали предметом особого внимания в соцсетях: "5,7 миллиона! Карл! И Ведь едут умные и работоспособные Граждане!"; " Знакома с людьми, россиянами, бросившими там все и приехавшими в якобы свободную от совка Украину. И что они здесь видят? Тот же произвол". " А что? Люди плевать хотели на ненависть… жить надо: зарабатываем, где попало, налог сами не имеем чем платить. Пенсии не видать, если видать — то не выжить. Больницы платные, обучение платное, работу купить сил нет… как дальше жить…", — жалуются украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook