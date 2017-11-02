Спор о выплате "Татнефти" $144 млн: Верховный суд РФ отклонил жалобу Украины

РИА Новости Украина

Верховный суд России решил не пересматривать постановление нижестоящего суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти", которая требует признать и исполнить на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Украины на постановление арбитражного суда Московского округа и отказался передавать дело для пересмотра в Судебную коллегию ВС по экономическим спорам, пишут РИА Новости.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — Ред.) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего около 144 миллионов долларов.

Арбитражный суд Москвы 2 ноября проведет повторные предварительные слушания по заявлению "Татнефти". Предыдущее заседание, как пояснила судья Ольга Лежнева, было отложено в связи с необходимостью изучить семь заявленных Украиной ходатайств — о прекращении производства по делу, о приостановлении производства по делу и об отложении предварительных слушаний в связи с ненадлежащим извещением Украины о судебном разбирательстве.

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Представитель Украины 17 октября сообщил в арбитражном суде Москвы, что Украина подала кассационную жалобу в ВС России, в которой просит отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти". По его словам, "нужно дать возможность Верховному суду определить, есть иммунитет у Украины (в этом деле — Ред.), или его нет".

При первом рассмотрении арбитраж Москвы в июне согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы обратить взыскание для исполнения судебного акта.

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в августе кассационную жалобу "Татнефти", отменил определение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Окружной суд установил, что Украина отказалась от судебного иммунитета, заключив арбитражное соглашение с Россией, и этот отказ распространяется не только на сам арбитражный процесс, но и на процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения. По мнению кассационной инстанции, у ответчика также имеется имущество в Москве, в частности, переданные ему здания.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля. После этого "Татнефть" инициировала международное арбитражное разбирательство.