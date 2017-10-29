Осовремененные пенсии: горькие слезы и разбитые надежды

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине пересчитали по обновленной формуле пенсии для всех пенсионеров, но повышение выплат коснулось не всех. В октябре в связи с принятием пенсионной реформы размер минимальной пенсии изменился не на 60 гривен, как было запланировано, а на 140 гривен — с 1312 до 1452 грн.

По данным Минсоцполитики, из общего числа пенсионеров — 11,7 млн человек — размер пенсии повышен для 10,24 млн пенсионеров, то есть для 90% их общей численности. Пенсии не были пересчитаны для приблизительно 900 тысяч человек, которые получают пенсии по специальным законам.

Дело в том, что эти спецпенсии значительно выше, чем обычные пенсионные выплаты. Так же выплаты не выросли для тех, кто вышел на пенсию в 2015-2017 годах. Это объясняется тем, что при расчете пенсий для "свежеиспеченных" пенсионеров использовались актуальные данные.

Завершение начисления пенсий по новым расчетам завершится до конца октября текущего года. Как уточнил вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам Павел Розенко, сумма может прийти двумя платежами.

Справедливость по Гройсману

Премьер-министр Владимир Гройсман в тот же день, когда в Украине вступила в силу пенсионная реформа заявил, что новая она сделает систему более справедливой. Раньше людям, которые давно вышли на заслуженный отдых, насчитывали пенсию, исходя из размера средней зарплаты в стране в 1200 гривен. Поэтому больше 80% украинских пенсионеров получали минимальную пенсию. Размер минималки понемногу рос, а остальные пенсии — нет. Это привело к уравниловке: сорок лет стажа у человека или всего пятнадцать — получай минималку.

Теперь при расчете размера выплат берется базовая средняя зарплата в 3 тысячи 700 гривен. Это уже более адекватная сумма, которая отображает среднюю зарплату в стране за последние три года. И она применяется ко всем — хоть двадцать лет назад человек ушел на заслуженный отдых, хоть только вчера.

Наиболее существенное повышение как раз и коснулось именно тех людей, которые ушли на пенсию давно. И все эти годы лишь наблюдали — как цены растут — а их пенсия — нет.

Но люди плохо разбираются в тонкостях запутанной пенсионной системы. Возможно именно поэтому, пенсионеры, как манны небесной, ожидали обновленных пенсий. Но многих постигло горькое разочарование. Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, для 1 млн 300 тысяч пенсионеров после пересчета выплаты увеличились лишь на 200 гривен. Еще почти столько же получили надбавку в 200-500 гривен. Для почти 2 миллионов повышение стало более существенным — от 500 до 1000 гривен. И еще для 1 млн 100 тысяч пенсионеров выплаты выросли более чем на тысячу гривен.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил, что удивляться нечему — изначально ожидались разные доплаты.

"Практически ничего радикально не поменялось, кроме базы расчета. С самого начала предполагалось, что рост будет неравномерный. И, естественно, в зависимости от того, когда человек вышел на пенсию, сколько у него стажа, где он работал, получился разный перерасчет. Это не реформа, а ее имитация: они поменяли формулу расчета, но не поменяли механизм назначения пенсий. Поэтому остались все противоречия и все проблемы, которые имели место в предыдущие периоды. Нужно было менять методику, иначе все перекосы будут оставаться", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

Горькие слезы

В соцсетях, на форумах, да и просто в очередях, люди делятся впечатлениями от осовременивания пенсий, старики на почте и у банкоматов "меряются" доплатами.

Пенсионерке, бывшей учительнице из Черновцов, Надежде Подкушной не досталось от осовременивания ни копейки: "Разве не такими же являются цены на все для тех пенсионеров, которым осовременили пенсии, и которым оставили всё без изменений? Ничего не скажешь, "крутые" реформы Гадко… Как человеку, у у которого пенсия 2000 грноплатить услуги ЖКХ (субсидией не надо попрекать — она мизерная), за что лечиться, питаться, одеваться?".

Киевлянин Александр возмущен осовремениванием и не сдерживает эмоций: "Это просто наглая и циничная ложь! И слезы моей соседки, которая всю жизнь проработала маляром на стройке это подтверждают. Старушке добавили 150 гривен.И теперь ее пенсия составляет аж 1450 гривен. Только вдумайтесь —1450 гривен! Это 46 гривен в день! Ну разве можно прожить на эту сумму? Это не жизнь, это выживание! Другой мой сосед-чернобылец, который тратит на лекарства 2500 гривен, позвонил и чуть ли не плачет. Говорит, что добавили 400 грн".

Пенсионерка Вера Руденко не может скрыть негодования: "Какое повышение пенсии?! Бред. Я вышла на пенсию 2200 гривен — это было 550 долларов. И я этим гордилась, сейчас с доплатой — 100 долларов. И вы мне рассказываете о осовременивании и какой-то реформе?! Не надо врать, просто не сделали перерасчет на инфляцию и решили нас просто уничтожить. Люди с пенсией 1300-1400 и стажем около 40 лет получили "надбавку" меньше 200 гривен. Если бы каждый год (за правление этих мошенников) пенсия увеличивалась с учетом инфляции было бы намного больше. Это большой грех, как власть решает судьбу пенсионеров".

Львовянка Антонина рассказала, что ее мама всю жизнь проработала в селе учительницей украинского языка и литературы: "Ушла на пенсию при очень маленькой зарплате на те годы. Добавили маме 250 гривен. И это все, что она заработала с института и беспрерывно до 55 лет сельским школьным учителем. До 2000 гривен даже не дотянули…".

Завуч средней школы на Днепропетровщине Иван Прасюк рассказал, что за время "преступной власти" его пенсия повышалась не менее десятка раз, но общая сумма роста не достигла и 100 грн: "Нынешняя же власть сразу подняла на чуть менее 200 грн. Радости моей не было предела. Но это повышение будто специально было сделано для того, чтобы забрать у меня учительские льготы на газ и электроэнергию, что значительно больше надбавки".

Но есть в этом хоре возмущения и довольные голоса.

Кристина из Львовской области рассказала, что у ее бабушки — учителя с 45 годами стажа, плюс надбавкой в 25% за горный район получала пенсию в 2260 гривен, теперь же ей добавили еще тысячу.

Сын шахтера из Донецкой области также поделился радостной новостью. Его отец, проработавший под землей 30 лет, получал пенсию в 5900 гривен, что немало по украинским меркам. После осовременивания его пенсия выросла до 10 тысяч 500 гривен.

Приберегли на выборы

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов пояснил, что ключевую роль в осовременивании пенсий играет год выхода на пенсию и расчетный показатель средней заработной платы.

"До 1 октября у нас в расчеты брался среднестатистический показатель заработной платы, который был втрое меньше, чем 3 тысячи 700 гривен использующийся сейчас. Но мы должны понимать, что сейчас средняя зарплата по стране составляет 7 с лишним тысяч, и даже последнее "осовременивание" до него не дотягивает. С 1 октября берется новый базовый показатель за три года (3,7 тыс грн), и по нему будет считаться пенсия в течение четвертого квартала этого года.

Условно говоря, если человек вышел на пенсию в "неудачные годы" и у него учитывался низкий коэффициент средней заработной платы, то для него осовременивание что-то существенно увеличит. Например, когда два учителя с одной зарплатой и с одинаковым стажем выходили на пенсию, то они получали принципиально разные пенсии. Эту несправедливость сейчас вроде бы устраняют. Для большинства людей особого увеличения может и не быть, особенно для тех, кто выходил на пенсию относительно недавно, потому что для них брался другой показатель средней заработной платы", — сказал Блинов РИА Новости Украина.

Однако формула изменится с начала следующего года, и для расчетов будет использована средняя заработная плата за последние два года, но коэффициент стажа будет не 1,35, а единица.

"Но поскольку растет средняя зарплата, и ориентировочно она поднимется с 3,7 тыс. до 5,2 тыс. гривен. Соответственно, если рост средней зарплаты, используемой в формуле, составит 38%, то это компенсирует "пропадание" коэффициента стажа 1,35. По актуарным расчетам, очень предварительным, в среднем пенсии с 1 января 2018 года вырастут еще на 3%. Это очень незначительное, копеечное увеличение", — пояснил Блинов.

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Но самое интересное, что эта же формула приведет к тому, что наиболее мощный скачок пенсий будет в 2019 году, когда снова учтут более повышенную среднюю зарплату, но коэффициенты не изменятся. И может так получиться, что для немалого числа пенсионеров заметное повышение пенсий произойдет именно с 1 января 2019 года.

"И эта дата будет наиболее актуальной, если выборы будут плановыми. Потому что память у избирателей короткая, про нынешнее осовременивание за год все забудут. Главное, чтобы это произошло месяца за два-три до выборов — чтобы люди успели это осознать, немножко потратить. И, в принципе, сейчас многие пенсионеры могут не любить власть, но о Гройсмане говорят, что этот хотя бы пытается что-то делать", — заключил Блинов.