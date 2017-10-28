наверх
28.10.201710:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 октября: независимость Каталонии, блокирование Украины

    (обновлено: )40920
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой в пятницу принял решение распустить парламент провозгласившей независимость Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    REUTERS Yves Herman

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В пятницу Каталония объявила о независимости от Испании, Мадрид предпринял ответные меры, Венгрия начала выполнять угрозу блокировать европейские инициативы Киева, президент Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Каталония провозгласила независимость

    Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

    После провозглашения независимости с административных зданий начали снимать государственные флаги Испании.

    Барселоне объявлен ультиматум

    Спустя час Сенат Испании принял решение удовлетворить просьбу совета министров применить статью 155 Конституции страны в отношении Каталонии.

    Эта статья позволяет применение прямого управления испанского правительства в регионе.

    Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой в пятницу принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.

    Порошенко и Волкер поговорили о безопасности

    Президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи обсудили  безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения минских договоренностей, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

    Сообщается, что стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе и обсудили вопрос освобождения заложников.

    ОБСЕ: ситуация в Донбассе обострилась

    Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе, заявил журналистам в пятницу в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

    По его словам, вопрос соблюдения режима прекращения огня стал в пятницу первоочередным во время заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина — НАТО"

    Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года, говорится в сообщении МИД Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

    Ранее Венгрия заявляла о намерении бойкотировать все еропейские инициативы Киева в связи с принятием Верховной Радой закона «Об образовании», нарушающим права нацменьшинств.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
      Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
      Бортник: взрывы возле телеканала "Эспрессо" — скорее криминал, чем политика. Видео
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
      Диана Берченко
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Отопительный сезон
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые