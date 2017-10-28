Хроника 27 октября: независимость Каталонии, блокирование Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В пятницу Каталония объявила о независимости от Испании, Мадрид предпринял ответные меры, Венгрия начала выполнять угрозу блокировать европейские инициативы Киева, президент Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Каталония провозгласила независимость

Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

После провозглашения независимости с административных зданий начали снимать государственные флаги Испании.

Барселоне объявлен ультиматум

Спустя час Сенат Испании принял решение удовлетворить просьбу совета министров применить статью 155 Конституции страны в отношении Каталонии.

Эта статья позволяет применение прямого управления испанского правительства в регионе.

Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в пятницу принял решение распустить парламент Каталонии и назначить выборы на 21 декабря.

Порошенко и Волкер поговорили о безопасности

Президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи обсудили безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения минских договоренностей, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

Сообщается, что стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе и обсудили вопрос освобождения заложников.

ОБСЕ: ситуация в Донбассе обострилась

Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе, заявил журналистам в пятницу в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, вопрос соблюдения режима прекращения огня стал в пятницу первоочередным во время заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина — НАТО"

Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года, говорится в сообщении МИД Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ранее Венгрия заявляла о намерении бойкотировать все еропейские инициативы Киева в связи с принятием Верховной Радой закона «Об образовании», нарушающим права нацменьшинств.