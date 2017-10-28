Восточноевропейский проект "Via Carpatia": что оно будет?

Владимир Матвеев, обозреватель

Министры инфраструктуры Польши и Украины, Владимир Омелян и Анджей Адамчик подписали в Перемышле меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Via Carpatia" ("Виа Карпатия").

Церемония подписания состоялась 22 октября 2017 года. Документ подписан в Национальном музее перемышленской земли в присутствии спикера Сейма Марека Кухциньского.

Подкарпатский воевода Владислав Ортиль, как передает Радио Польша, сказал, что "Виа Карпатия" будет соединяться с транспортными маршрутами в Украине, Румынии и Болгарии.

По мнению министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика, "Via Carpatia" будет играть важную роль в экономическом развитии воеводств, через которые будет пролегать ее маршрут.

"Это проект жизни регионов и стран Центральной и Восточной Европы. Это проект, который был инициирован спикером Сейма Мареком Кухциньским, а бывший президент Лех Качиньский в Ланьцуте оказал поддержку этому проекту", — заявил польский министр, которого цитирует Радио Польша.

По его словам, поддержка этого проекта Украиной даст возможность включения трассы Via Carpatia в трансъевропейскую транспортную сеть.

"Это очень важно и это наша цель, поскольку реализация проекта дает возможность совместить Балтику с Эгейским морем, а также через ответвление — с Адриатикой и Черным морем. Via Carpatia соединит также наши регионы и предоставит им шанс динамичного экономического развития", — сказал Адамчик.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что Via Carpatia поможет интеграции транспортных систем стран Восточной Европы и Европейского Союза.

"Коридор через Карпаты также является мостом между Европой и Азией, он позволяет использовать транзитный потенциал Польши, Украины и других стран-партнеров. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого транспортного сообщения в направлении с Европы в Азию через территорию Украины и Польши", — сказал чиновник.

Министры во время встречи обсудили подготовку к строительству двух транспортных коридоров — Via Carpatia и GO Highway.

Меморандум о польско-украинском сотрудничестве в рамках указанного инфраструктурного проекта подписан после международной конференции на тему парламентских традиций в Центральной и Восточной Европе, которая состоялась с участием европейских парламентариев, ученых и экспертов.

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Польские СМИ отмечают также, что польская Генеральная дирекция краевых дорог и автострад уже начала получать предложения от фирм на строительство трех фрагментов трассы Via Carpatia. Все претенденты, которые согласились, сократили время выполнения работ до 34 месяцев и обещают гарантию на 10 лет. Соглашения с исполнителями дирекция намерена подписать в первом квартале 2018 года.

Кроме того Польша и Украина обсудили также строительство четырех новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (Львовская обл.), Адамчуки-Збережа (Волынская обл.), Лубня-Волосатое (Закарпатская обл.)

По сути, отряхнув от пыли концепцию Междуморья и дав ей название — концепция Триморья (также называемая "Инициатива Трех морей", "Трехморье" и "Троеморье") — нынешняя польская власть под эгидой США начала проводить политику интеграции стран, являющихся членами Евросоюза и находящихся между Адриатическим, Балтийским и Черным морями.

В частности, участниками этого проекта названы Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, Албания, Косово, Черногория, а также представители США и Китая.

Основой этой политики просматривается, в первую очередь, сотрудничество в сфере экономики, энергетики, военного дела и инфраструктуры. В ее рамках и зародились проекты типа Via Carpatia, а также проекты создания альтернативных способов поставки газа (Baltik Pipe, газовый терминал в Свиноуйсьце названный в честь президента Леха Качиньского, хотя краеугольный камень заложил премьер-министр Дональд Туск).

Основная озвученная цель проекта Инициативы Трех морей – создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Чёрном и Адриатическом морях. На самом деле существенна роль военного компонента, растущая роль позиции Польши в регионе, а также в НАТО. Напомним, с 2016 г. в Люблине (Польша) начал работу штаб многонационального соединения – литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG).

Одна из геополитических целей возрождения Инициативы и состоявшегося летом 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Польшу, который поддержал инициативу, — усиление роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы внутри евроблока.

В этом контексте военные ведомства Польши и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Проект создания польской системы ПРО под названием Wisla, включает восемь батарей зенитно-ракетных комплексов средней дальности Patriot, оснащенных новейшей системой управления огнем IBCS и ракетами GEM-T и PAC-3 MSE.

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США последовательно выступают против планов создания газопровода, соединяющего Россию и Западную Европу, так как "Северный поток — 2" может перечеркнуть планы США по поставкам излишков газа на европейский рынок.

Администрация Трампа наращивает экспорт американских энергоресурсов, включая СПГ. Польша полагается на тесный альянс с США, НАТО в контексте современного перевооружения и диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов с развитием должной транспортной инфраструктуры.