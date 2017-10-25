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    Так была ли попытка госпереворота? В соцсетях разобрались

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (284)

    (обновлено: )28440
    Генпрокурор Юрий Луценко обвинил соратников Михаила Саакашвили в намерении устроить государственный переворот в Украине. Как отреагировали на такое заявление украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Страшное слово "госпереворот" опять будоражит умы украинцев. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие протесты под Радой, планируют силовой переворот в стране. 

    Глава ГПУ утверждает: "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства". По словам Луценко, Саакашвили, во времена своего руководства Югом страны, заставил подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры". 

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    В соцсетях такие новости устроили настоящий переполох: "Юрию Витальевичу надо к психиатру. Ни Саакашвили, ни Семенченко, ни, тем более, Садовой с Соболевым и Найем с Лещенко не хотят никакого "силового переворота". И не способны его совершить. Все эти "революционеры" играют на стороне власти, выпуская пар"; 

    "Если подготовка к государственному перевороту действительно существует, то Юрий Витальевич уже должен допрашивать его фигурантов, крепко прикованных к батарее. Если этого не происходит, то налицо либо преступная халатность, либо заведомая манипуляция". 

    "Клин вышибают клином, гос.переворот — гос.переворотом…", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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