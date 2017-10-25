Так была ли попытка госпереворота? В соцсетях разобрались

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Страшное слово "госпереворот" опять будоражит умы украинцев. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие протесты под Радой, планируют силовой переворот в стране.

Глава ГПУ утверждает: "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства". По словам Луценко, Саакашвили, во времена своего руководства Югом страны, заставил подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

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В соцсетях такие новости устроили настоящий переполох: "Юрию Витальевичу надо к психиатру. Ни Саакашвили, ни Семенченко, ни, тем более, Садовой с Соболевым и Найем с Лещенко не хотят никакого "силового переворота". И не способны его совершить. Все эти "революционеры" играют на стороне власти, выпуская пар";

"Если подготовка к государственному перевороту действительно существует, то Юрий Витальевич уже должен допрашивать его фигурантов, крепко прикованных к батарее. Если этого не происходит, то налицо либо преступная халатность, либо заведомая манипуляция".

"Клин вышибают клином, гос.переворот — гос.переворотом…", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook