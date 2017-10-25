Держитесь правее! Политическая трансформация Восточной Европы

Фото партии АНО

Владимир Матвеев, обозреватель

Движение Андрея Бабиша ANO ("Акция недовольных граждан") одержало убедительную победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. Около 60% жителей проголосовали за внесистемные и протестные партии на фоне стабильной макроэкономической ситуации.

Сторонники Бабиша получили более 29 % голосов, существенно опередив занявшую второе место правоцентристскую Гражданскую демократическую партию, сообщает Радио Свобода. При этом действующая власть потерпела сокрушительное поражение: правящую социал-демократическую партию поддержали всего около 7% проголосовавших – шестое место на выборах.

В парламент прошло рекордное число партий — девять, в том числе Пиратская партия, правые популисты Томио Окамуры, коммунисты и несколько проевропейских партий. Наблюдатели отмечают успех популистских сил, к которым относят и движение Бабиша, и относительную неудачу традиционных политических партий.

В Евросоюзе и шире заговорили об усилении в Восточной Европе правых настроений и о том, что еще одна страна региона может встать на путь развития, подобный Венгрии и Польши. Однако по мнению европейских экспертов, имеет смысл "говорить о различиях в политической ситуации в странах Восточной Европы". Огульные определения "разворот вправо" и "восточноевропейский евроскептицизм" "возлагают коллективную вину на целый регион" и мало что объясняют конкретно, пишет DW.

Чешские избиратели, поддерживающие внесистемные силы, как пишет немецкий ресурс, в подавляющем большинстве не относятся к "зашоренным правым радикалам". Однако им надоела медлительность политической элиты. В стране уже много лет не осуществляется никаких важных реформ в социальной сфере, в области здравоохранения и образования. А на региональном и местном уровне "процветают протекционизм и круговая порука".

В национальных и международных СМИ победителя нынешних выборов бизнесмена и миллиардера Бабиша зачастую называют "чешским Трампом", имея в виду и финансовое положение обоих лидеров, и то, что во время предвыборной кампании они резко критиковали истеблишмент, бранили журналистов и обещали навести порядок в стране, сообщает Голос Америки.

В этом контексте ряд политиков, в числе которых и президент Чехии Милош Земан, в последние несколько лет критически отзывались о Евросоюзе, беженцах и в целом о либеральной демократии.

Подобные взгляды во многом разделяет и основатель политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Бабиш, пишет DW. Но большинство голосов избирателей он получил благодаря обещанию навести порядок в Чешской Республике и положить конец правлению "клики коррумпированной элиты".

Изложенное позволяет ряду экспертов говорить о том, что новая правящая коалиция и новое правительство Чехии может стать несколько политически ближе президенту Земану, а также оно будет более активным союзником Польши и Венгрии в противостоянии с Брюсселем по некоторым вопросам, включая пути разрешения миграционного кризиса.

Движение ANO выступает, в частности, за ужесточение миграционной политики Евросоюза, против системы квот для распределения беженцев по различным странам ЕС.

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Однако, по мнению немецких экспертов, у Бабиша "нет продуманной антиевропейской стратегии. Так что пока совместной инициативой стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — остается лишь неприятие политики ЕС в отношении беженцев. Поэтому победа АНО на выборах в Чехии не означает укрепления и весьма неоднородной Вышеградской группы".

При этом, по мнению европейских аналитиков, в продвижении своих инициатив Бабиш не собирается ограничиваться Вышеградской группой, которую объединяет жесткая антимиграционная политика. Он считает, союзником в достижении этой цели станет Себастьян Курц, глава консервативной Австрийской народной партии (АНП), победившей 15 октября на парламентских выборах в Вене.

По словам Бабиша, Вышеградская группа нуждается в союзниках — в Австрии, Словении и Хорватии.

Сотрудница ежемесячника Reporter Адела Таллисова-Дражанова сказала, что "самое опасное", что может случиться с приходом Бабиша на пост премьер-министра Чехии, это инициирование референдума о пребывании страны в составе Евросоюза сообщает Голос Америки.

Однако, "тесная связь бизнес-империи Бабиша с Евросоюзом не позволит лидеру "Акции недовольных граждан" инициировать выход Чехии из ЕС, полагают эксперты. Как рассказал корреспонденту "Голоса Америки" редактор газеты “Hospodářské noviny” Ондржей Соукуп, "Бабиш не станет резать курицу, несущую для него золотые яйца".

При этом Бабиш также едва ли захочет терять привлекательный рынок РФ и вероятно, попытается нормализовать отношения двух стран. Потенциальный премьер не скрывает, что считает антироссийские санкции неэффективными – в этом его позиции также сходятся с Земаном.

Ожидается, что президент Чехии Земан поручит Бабишу сформировать правительство. Однако ряд прошедших в парламент партий уже отказались участвовать в переговорах о новом кабинете, обвиняя Бабиша в авторитарных тенденциях. Помимо этого, против него недавно было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях.

Что касается внешней политики нового правительства, по мнению западных экспертов, здесь многое будет зависеть от того, кто займет пост министра иностранных дел.

Главной темой чешской прессы в настоящее время является формирование новой правящей коалиции. Движение "Акция недовольных граждан" находится в поисках союзников.