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    В Ивано-Франковской области горит юношеская спортшкола

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    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В среду утром в районной детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) в г. Долина Ивано-Франковской области возник пожар, собщает пресс-служба ГСЧС.

    Детей на момент возникновения пожара в школе не было.

    Как стало известно на месте происшествия, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания. Из-за угрозы жизни составу пожарно-спасательных подразделений было принято решение о тушении снаружи здания.

    Как отмечается, в 09:55 пожар площадью 400 кв.м. был локализован. К тушению привлечены 36 человек особого состава и восемь единиц техники.

     

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