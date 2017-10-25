В Ивано-Франковской области горит юношеская спортшкола

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В среду утром в районной детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) в г. Долина Ивано-Франковской области возник пожар, собщает пресс-служба ГСЧС.

Детей на момент возникновения пожара в школе не было.

Как стало известно на месте происшествия, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м. В 8:41 произошло разрушение крыши, перекрытия и частично стен второго этажа здания. Из-за угрозы жизни составу пожарно-спасательных подразделений было принято решение о тушении снаружи здания.

Как отмечается, в 09:55 пожар площадью 400 кв.м. был локализован. К тушению привлечены 36 человек особого состава и восемь единиц техники.