Новые старые лица протеста: личины, маски, мэмы

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Протестные акции, вспыхнувшие в центре столицы на минувшей неделе, возглавили известные не первый год украинцам личности, ряд из которых регулярно фигурируют в громких скандалах и провокациях. О лицах нового Майдана — в обзоре РИА Новости Украина.

Мустафа Найем

Вряд ли найдутся те, кто не помнит, как известный журналист Мустафа Найем в Facebook 21 ноября 2013 года призывал всех желающих прийти на Майдан, что впоследствии вылилось в масштабные акции протеста. После Евромайдана на внеочередных парламентских выборах Наейм прошел в Раду от "Блока Петра Порошенко", став заместителем главы фракции.

Получив депутатский мандат Найема смутила низкая зарплата народных избранников. "Как можно жить на 6 тысяч гривен?" — сокрушался тогда журналист-нардеп. После этого народный слуга пропал из законодательной сферы, переключившись на полицию: с середины июня 2015 года Найем стал куратором создания Патрульной полиции в Закарпатской области, а позднее и всей региональной полиции. В 2016 году выяснилось, что бывший журналист не прочь занять освободившееся место главы Национальной полиции Украины.

В минувшем году нардеп изменил политические предпочтения и вступил со своими соратниками в партию "Демократический альянс", объявил о сложении с себя полномочий заместителя главы фракции БПП, решив остаться там для сохранения мандата.

Отметим, что за минувший год Найем задекларировал 207 965 гривен доходов, Honda Accord 2008 года и 20% квартиры в Киеве площадью 63 кв. м. Никаких банковских вкладов и драгоценностей у политика, судя по е-декларации, не оказалось.

Егор Соболев

Егор Соболев (урожденный Егор Анатольевич Зимин) прошел путь от организатора и коменданта студенческого Майдана до нардепа фракции "Самопомич" в Раде и главного люстратора страны. После победы Евромайдана при формировании нового правительства Соболев был назначен главой люстрационного комитета, который, однако, так и не получил официального статуса и работает как общественная организация.

Пройдя в парламент, Соболев неоднократно становился участником драк и потасовок. Так, в 2015 году устроил потасовку с охраной здания парламента, когда пытался провести часть митингующих жителей Кривого Рога в сессионный зал, однако охранники не позволили нардепу этого сделать. В ответ экс-журналист пригрозил охранникам гранатой.

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В октябре 2016 года борец с коррупцией и ярый сторонник люстрации и сам оказался в центре внимания СМИ после того, как журналисты отыскали его особняк под Киевом в селе Горбовичи. При этом они обратили внимание на один интересный факт — земельный участок на 8 соток Соболев внес в декларацию еще в 2013 году. Хотя, судя по декларации о доходах, основной добытчик в его семье — жена, ведущая Маричка Падалко.

В этом же году главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинил Соболева в подделке документов, в частности, военного учетного дела.

К слову, Соболев является соавтором "Проекта Закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Сергей Лещенко

Известный журналист-расследователь Сергей Лещенко после Евромайдана решил с журналистской карьеры переключиться на политическую и прошел в парламент по спискам БПП. В Раде Лещенко стал членом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, и едва ли не с первого дня работы в парламенте попадает в скандалы.

На первое же заседание Рады VIII созыва журналист пришел в пуховике Banff Parka стоимостью в 11 тыс гривен, что почти в два раза превышало месячный оклад народного депутата или составляло на тот момент 11 минимальных пенсий в стране. На волне возникших вопросов в СМИ и социальных сетях Лещенко дал объяснение появлению дорогой одежды, заявив, что приобрел куртку в США на американскую стипендию.

Позднее Лещенко засветился с покупкой дорогой квартиры площадью 192 кв. м в элитном доме в центре столицы. Нардеп объяснил происхождение средств на покупку квартиры беспроцентным займом в 3,77 млн гривен у шеф-редактора "Украинской правды" Алены Притулы, личными заработками (1,78 млн гривен) и деньгами своей спутницы, ди-джея Анастасии Топольской. Вместе с тем суд не нашел в действиях Лещенко с квартирой состава перступления.

Также Лещенко был замечен в компании с олигархом Константином Григоришиным, находившимся в розыске в России за уклонение от уплаты налогов. Значительный резонанс вызвала и новость о том, что нардеп является клиентом "Сбербанка России".

Семен Семенченко

Никому неизвестный в ходе Евромайдана уроженец Севастополя Константин Гришин "всплыл" уже в 2014 году после начала АТО, представ перед общественностью как "героический комбат" добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко, вещавший из-за балаклавы. Неоднозначный персонаж снял балаклаву и показал лицо только 1 сентября 2014 года, после чего получил орден Богдана Хмельницкого III степени от самого главы МВД Арсена Авакова и на тот момент премьера Арсения Яценюка.

Попав в Раду от "Самопомичи" и став заместителем главы комитета по вопросам безопасности и обороны, Семенченко фигурировал и в громких скандалах, и в сомнительных акциях. Он возглавил так называемую блокаду Донбасса, когда его скандальные соратники, бойцы АТО и активисты перекрыли железнодорожные пути в Луганской области, объявив о блокаде поставок угля из неподконтрольных властям территорий. В итоге действия активистов, по мнению некоторых экспертов, привели к дефициту угля в стране.

Не менее скандальная история приключилась и в Кривом Роге, где Семенченко после массовых протестов и провокаций в минувшем году с треском проиграл выборы мэра Юрию Вилкулу.

Наряду с этим много вопросов вызывает прошлое Семенченко. В своих интервью он заявлял, что до военных действий был предпринимателем, участвовал в организации Евромайдана в Донецке. Вместе с тем СМИ сообщали, что Семенченко участвовал в захвате Донецкой ОГА. Также неясны его звание и "подвиги" в АТО. Нацгвардия в январе минувшего года лишила Семенченко офицерского звания, а Киевский апелляционный административный суд признал законным решение о лишении нардепа воинского звания "майор резерва". В то же время летом 2017 года Семенченко ряд бывших бойцов батальона "Донбасс" обвинили Семенченко в мошенничестве, краже и торговле оружием, разворовывании средств из благотворительного фонда и совершении других преступлений.

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Военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что Семенченко скрывает за депутатским мандатом криминальное прошлое, а Аваков изменил свое мнение в отношении нардепа, назвав его аферистом.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили известен миру как успешный реформатор Грузии, покинувший родную страну еще в 2013 году, не дожидаясь окончания своего президентского срока. Тогда же не только поддержал Евромайдан, но и посетил его, где выступал с поддержкой нового курса Украины.

В мае 2015 года экс-президент Грузии получил украинское гражданство и был назначен президентом Украины Петром Порошенко губернатором Одесской области. Тогда глава государства нахваливал Саакашвили в его опыте проведения широких реформ, однако в Одесской области никаких кардинальных изменений, кроме регулярных скандалов и усиливающегося противостояния с Киевом, при бывшем при бывшем президенте Грузии так и не произошло.

Впрочем, конфликт с президентом для Саакашвили вылился лишением гражданства Украины, а позднее и вовсе — прорывом границы и организацией нового Майдана в Киеве.

По материалам открытых источников интернет