Запрет спектаклей как тупик тотальной украинизации

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Театральные распри из-за языка

Языковой вопрос опять стал причиной скандала, на этот раз в театральной среде. Зерном раздора стали произведения мировых классиков, которых знает и ставит весь мир.

Хмельницкий муздрамтеатр им.Старицкого отменил ряд украинских спектаклей. Причина, как сообщили городские СМИ, не оригинальная — представленные пьесы идут на русском языке. Планировались спектакли "Черный квадрат", "Анна Каренина" с Ольгой Сумской и "Homo Soveticus" Виктора Шендеровича, но в театре им отказали.

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Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала запрет фразой "смешали грешное с праведным".

"Хотели сыграть для хмельниччан "Анну Каренину"… Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература… Обидно", — написала она у себя в Facebook.

Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской, утверждает, что это единоличное решение директора театра.

"Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском", — заявил он.

По словам менеджера по организации спектаклей в Хмельницком Юрия Слупицкого, было забронировано три даты. 28 ноября была запланирована пьеса Виктора Шендеровича. Несмотря на согласие областного совета на аренду, директор театра отказала в проведении всех спектаклей из-за того, что они идут на русском. "Это она нам сказала. Хотя официально директор написала, что нет дат. Хотя все даты были с ней согласованы. "Черный квадрат" у нас уже десять спектаклей делал, "Анну Каренину" ставили тоже. Ну а Шендеровича на русском запрещать — это не уважать свою страну", — говорит Слупицкий.

Под отмену также попал и концерт Виктора Шендеровича "Homo Soveticus".

Продюсер спектакля по Шендеровичу Михаил Бондаренко удивлен запретом: "13 лет назад мне запрещали Виктюка во Львове. Сегодня в Хмельницком запрещают Голенко. Причина та же — "разврат" и "русская речь" на сцене".

Реакция местных властей

В Хмельницком облсовете заявили, что не принимали решение о запрете, а последнее слово за директором театра.

В пресс-службе сообщили, что ранее к нему обратилось руководство театра с просьбой рассмотреть вопрос о возможности гастролей театральных трупп со спектаклем "Анна Каренина".

"Директор театра к нам обращалась, она просила разрешения на проведение этого спектакля. Она думала, что это прерогатива областного совета. По этому поводу была созвана депутатская комиссия по вопросам образования, культуры, молодежной политики спорта и туризма. Мы собрали депутатов, были юристы, и они пришли к выводу, что это зона ответственности чисто директора", — сообщил собеседник агентства.

Сама директор театра Галина Шпулак пока никак не комментирует эту информацию. В театре сообщили, что руководителя в данный момент нет на рабочем месте из-за инвентаризационной проверки в театре.

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Перед этим, в начале октября в Хмельницком горсовете приняли решение исключить из школьной программы городских школ изучение русского языка. По его словам, соответствующее решение было принято на основании обращений родителей учеников и общественных объединений.

Запрет спектакля в Днепре

Случай в Хмельницком не единичный. Ранее в Днепре академический театр драмы и комедии отменил спектакль "Лесная песня" по пьесе Леси Украинки из-за того, что артисты играли на русском языке. Тут бы радоваться надо, что творчество украинской поэтессы станет доступно тем, кто не понимает мовы, так и в этом нашли "зраду".

"90 лет "Зимний театр", затем театр русской драмы им. Горького и ныне театр драмы и комедии формировал репертуар и играл спектакли на русском языке", — написала в Facebook актриса театра Елена Водолина.

Согласно сообщению,"группа воинственно настроенных активистов подняла скандал в театре из-за его так называемой русской ориентации и заставила снять с репертуара спектакль "Лесная песня" по пьесе Леси Украинки".

И это при том, напомнила Водолина, что театр одним из первых был вовлечен в помощь для военных — участников сбора средств для армии и вышел в зону АТО, однако, по ее словам, "с приходом российской агрессии чувство патриотизма украинцев усугубляется".

"Так хочется сегодня что-то гневное громко крикнуть, а после зарыдать, что есть духу! Сначала сорвали наши именные таблички с гримёрок,а теперь отменили 14-го октября "Лесную песню" из-за угрозы срыва спектакля на почве того, что он идёт на русском!" — написала другая актриса Валерия Лагода.

При этом она подчеркнула, что свободно владеет и украинским языком. "Мне было бы не сложно играть спектакль на украинском, однако люди в Днепропетровской области преимущественно русскоговорящие. Мы не популяризируем русский язык, а, наоборот, открываем богатство украинской культуры", — добавила Валерия.

Директор днепровского академический театр драмы и комедии, заслуженный работник культуры Украины Леонид Фурсенко заявил, что не видит причин для скандала. Тем более, что в театре пошли на уступки возмущенным "активистам".

"Не вижу причин для скандала. Ведь театр пришла группа активистов, возмущенных тем, что надписи в зале, на фасаде театра остаются написанные на русском языке. Сегодня мы уже заменили надписи на украинцев. Вызывало недовольство активистов и то, что мы сделали ставку Лесной песни" Леси Украинки, мы показываем на русском языке…Чтобы не провоцировать возможные конфликты, мы сняли этот спектакль с плаката", — заявил он.

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Ранее в начале октября в сети обращали внимание на то, что в репертуар скандального Театра на Подоле, который 9 октября открыл президент Петр Порошенко, вошли преимущественно спектакли на русском языке. Об этом свидетельствовала афиша, выложенная на сайте Театра. Так, из 26 октябрьских спектаклей, 21 пройдет на русском языке, и лишь пять — на украинском — это комедия Карпенко-Карого "Сто тысяч", "Фараоны" Алексея Коломийца, лирическая драма "Сойкино крыло" Ивана Франко, комедия "Предчувствие Мины Мазайло" Николая Кулиша и "Заказываю любовь" Татьяны Иващенко.

По материалам из открытых источников интернет