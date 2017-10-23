Выборы в Европе: "Друзей Украины" все меньше, а позиция ЕС – жестче

Фото партии АНО

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 15 октября, досрочные выборы прошли в Австрии. Победу одержала Австрийская народная партия (консерваторы) – 62 мандата в парламенте, а второе и третье место практически разделили социал-демократы (52 места) и право-националистическая Партия Свободы (51 мандат).

Теперь интрига в том, какие партии составят правящую коалицию: вероятно, это будут АНП и Партия свободы, которая в конце 2016 года подписала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

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Кроме того, практически все крупные политобъединения Австрии время от времени призывают снять санкции с РФ. В частности, в январе 2017 года нынешний канцлер Себастьян Курц высказался за поэтапное снятие санкций.

Сближение с РФ и успехи ультраправых

А новым премьер-министром Чехии наверняка станет 63-летний олигарх, экс-министр финансов страны Андрей Бабиш: его движение ANO (что означает "да" по-чешски и в то же время – аббревиатура от "Акции недовольных горожан") получило 29,64% голосов избирателей. Президент страны Милош Земан уже заявил, что готов назначить Бабиша на пост главы правительства.

При этом действующая власть потерпела сокрушительное поражение: правящую социал-демократическую партию поддержали всего около 7% проголосовавших – шестое место на выборах.

Приходящий на пост премьера Бабиш вполне может изменить курс Чехии – правительство в стране формирует и внутреннюю, и внешнюю политику. При этом бизнесмен Бабиш, прогнозируют эксперты, наверняка не захочет терять привлекательный рынок РФ и будет пытаться нормализовать отношения двух стран.

Без пяти минут премьер не скрывает, что считает антироссийские санкции неэффективными – в этом его позиция сходится с Милошем Земаном.

В зоне риска также оказываются нелегальные "заробитчане" из Украины: в своей программе Бабиш подчеркивал, что проблема нелегальной миграции больно бьет по экономике Чехии и он намерен бороться с проблемой.

Кроме этого выборы показали продолжение тренда – успех ультраправых: прежде они добились высоких результатов в Германии и Австрии. В Чехии радикальные националисты, "Свобода и прямая демократия", получили около 10%.

Больше прагматизма

Новая правящая коалиция и новое правительство Чехии будут несколько политически ближе президенту Земану, а также оно будет более активным союзником Польши и Венгрии в противостоянии с Брюсселем по ряду вопросов, считает политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Вместе с тем, новое чешское правительство будет больше союзником Венгрии, чем Польши в вопросах относительно более прагматичной политики в отношении России. Это правительство может стать новым фактором эрозии фундамента, на котором держатся антироссийские санкции. Эрозия началась понемногу еще в ноябре-декабре 2016 года. Конечно, новое правительство Чехии не будет выступать за ослабление санкций просто так, безусловно", – написал политолог на своей странице в Facebook.

Воля уверен, что новое правительство не будет заниматься созданием и продвижением чешского лидерства в восточной части ЕС, "а скорее поддержит лидерские амбиции Венгрии в конкуренции той с Польшей".

"Вероятно, что новое правительство своей политикой будет многим похоже на правительство Орбана в Венгрии", – спрогнозировал Воля.

Друзей – меньше, позиция – жестче

Выборы в Австрии и Чехии показали две ключевые тенденции в ЕС, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Первая, по его словам, что все больше европейцев выступают за отмену антироссийских санций и только ждут формального повода с видимым прогрессом выполнения "Минска".

"Поэтому Франция и Германия, к примеру, только рады, что Вашингтон взял на себя миссию давления на Порошенко и контактов с Путиным", – отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

Вторая тенденция, продолжил он, что европейцы устали от наплыва мигрантов и готовы голосовать за партии, предлагающие "закрыть двери" ЕС: "кстати, и Меркель в Германии на осенних выборах потеряла 10% рейтинга именно из-за своей миграционной политики".

"Таким образом, мы видим, что круг "друзей Украины" становится все меньше и меньше. А позиция ЕС все жестче: хватит искать отговорки, почему "Минск" не выполняется. Поэтому есть надежда, что даже если вопрос "Минска" начнет вдруг срываться по линии Вашингтона-Москвы, то на подстраховке станет ЕС. Хотя, конечно, толку от европейцев мало, как мы увидели с 2015-го года. Поэтому основная надежда на "Большую сделку"…", – подытожил Корнейчук.