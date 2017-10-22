Хроника 21 октября: ультиматум Порошенко, резня в Мюнхене

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 21 октября, на вече у Рады объявили ультиматум Порошенко, Израиль решил массово высылать украинцев, мужчина пытался пронести на митинг у Рады арсенал оружия, в Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция задержала похитительницу младенца в Киеве

Правоохранительные органы задержали похитительницу двухмесячного ребенка в Киеве. С девочкой все в порядке. Похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого. За похищение ребенка им грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 146 УК.

На вече у Рады объявили ультиматум Порошенко

Участники акции протеста возле Верховной Рады объявили президенту Украины Петру Порошенко ультиматум. Это произошло во время вече на импровизированной сцене в палаточном городке на ул. Грушевского. Президенту предлагают в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.

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Расследование ДТП в Харькове: статус водителя Touareg может измениться

Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен, заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех. По его словам, сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.

Мужчина пытался пронести на митинг у Рады арсенал оружия

Полицейские задержали мужчину, который направлялся на митинг у здания Верховной Рады в Киеве с винтовкой и пистолетом. Задержанного доставили в управление для установления личности и проведения первоочередных следственных действий. Как сообщили в полиции, мужчина отказался называть свое имя и объяснить, зачем нес оружие.

В Киеве задержали командира добровольческого батальона ОУН

Стало известно, что 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" был задержан командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский. По словам жены Коханивского, у него произошел конфликт с Русланом Качмалою (позывной Рем) — они подрались, затем Коханивский достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Оба участника драки со стрельбой находятся в больнице.

Израиль решил массово высылать украинцев

Власти Израиля решили пересмотреть процедуру предоставления убежища украинцам. Власти страны предоставили министерству внутренних дел право ускорить рассмотрение заявок украинцев на предоставление убежища, а соответственно, и право в ускоренном порядке отвечать на них отказом с последующей депортацией. Министерство внутренних дел совместно с МИД Израиля провело оценку ситуации, по результатам которой установлено отсутствие препятствий для безопасного возвращения граждан Украины на родину.

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Испания решила отстранить от власти правительство Каталонии

Правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, которая может приостановить автономный статус Каталонии, заявил глава правительства Мариано Рахой.

"Не приостанавливается ни автономия, ни самоуправление Каталонии. Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута (Каталонии)", — пояснил премьер. Рахой объявил целью проведение выборов в Каталонии — "как только мы вернемся к нормальной ситуации". "Срок — шесть месяцев, это максимум", — добавил он.

Резня в Мюнхене. Ранены четыре человека

Четыре человека получили легкие ранения при нападении неизвестного мужчины с ножом в Мюнхене. В полиции сообщили, что спецоперация по поиску злоумышленника началась утром. Местных жителей просят объезжать районы поиска.