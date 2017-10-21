Черкассы почему-то не верят в аваковскую убийственную "Торпеду"

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Принято считать, что для репортажа не очень-то корректно использовать такой прием, как разговор с таксистом: прием слишком избитый. Но что поделать, если этот черкасский таксист сам начал разговор на тему известной всем в городе группировки "Торпеды", которая, по версии МВД, оказалась замешанной чуть ли не во всех подрывах и политических провокациях на территории Украины в последний год.

Глава МВД Арсен Аваков недавно порадовал граждан сообщением о том, что обезврежена опаснейшая преступная группа – банда "Торпеды". По словам министра, есть доказательства причастности этой группы как минимум к девяти резонансным преступлениям, совершенным в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной розни и международных конфликтов.

В частности, "торпедовцев" подозревают в осквернении синагоги в Черновцах, в попытке поджечь синагогу во Львове, в бросании гранаты в посольство США в Киеве и взрывного устройства в консульство Польши в Луцке. Наделавшее шума не только в Украине, но и за ее пределами возложение головы свиньи с вырезанной на ней свастикой на могилу рабби Нахмана в Умани – это якобы тоже дело их рук. Как и взрыв гранаты на улице Грушевского в Киеве на День Независимости…

Задержали членов группировки (двух исполнителей и одного организатора акций) в момент, когда они направлялись в Карпаты. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, "торпедовцы" ехали туда, чтобы "взорвать до основания исторический памятник венгерскому народу" с целью "вбить клин между украинским и венгерским народами на фоне обострения, связанного с принятием в Украине закона об образовании".

По словам Геращенко, за каждый теракт "по заказу из России" исполнители получали по 300-500 долларов.

Более того, как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, во время обысков по месту жительства участников банды "Торпеды" были обнаружены доказательства, что они собирались совершить покушение на министра внутренних дел. Злоумышленники собирались использовать для этого квадракоптер и другую летательную технику.

Кроме того, в в МВД уверяют, что установлена цепочка связей членов группировки с находящимися в России бывшими нардепами-"регионалами" Владимиром Олейником и Сергеем Тулубом, а также с рядом руководителей "Оппозиционного блока", которые сейчас находятся на территории Украины.

"Что говорят? Смеются…"

В общем, совершенно феерическая история получается. Особенно феерической она выглядит в Черкассах, где группировку "Торпеды" знают давно – и менее всего связывают ее деятельность с какими-то политическими и геополитическими играми.

Таксист рассуждает: "Здесь помнят Торпеду, это — из 90-х. Рэкет, всякое такое. Хотя, как помнят? Уже и забыли бы, много воды с тех пор утекло… Других забот хватало. А тут вдруг такие открытия, раскрытия! Большая политика. Но люди не верят, а я ведь многих людей каждый день вожу… И таких, что знают кое-что не понаслышке. Обсуждают эту историю. Что говорят? Да больше смеются… Говорят, мало на них ("торпедовцев" — Ред.) повесили, можно было бы и побольше "висяков" на них списать. А самого Торпеды (кличка руководителя группировки – Ред.) в городе нет — давно отошел от дел".

Отметим, что столь громкое дело по "торпедовцам" открыто по статьям "хулиганство" и "незаконное хранение оружия", о ксенофобии и разжигании религиозной розни речь пока не идет. Но, возможно, все впереди – по словам правоохранителей, расследование продолжается.

"Украинский Чикаго"

Черкассы внешне – тихий, красивый и уютный город. Но это обманчивое впечатление. В свое время город называли "украинским Чикаго". Проезжаем по Крещатику (в Черкассах есть улица с таким названием) мимо гастронома "Украина" – здесь в 90-е средь бела дня застрелили известного в городе предпринимателя чеченца Рамзана С. Тогда об этом инциденте писала вся украинская пресса, еще не привыкли украинцы к стрельбе в своих городах. Едем дальше – дом бывшего ДОСААФ, возле этого здания через некоторое время убили его брата…

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"Дом Торговли" в самом центре города. Здесь в 2000 году на расположенной рядом парковке стреляли в авторитета по кличке "Дахник" (кстати, его и подозревали в заказе убийства Рамзана С.). Пострадавший выжил, но остался инвалидом. Можно долго перечислять подобные случаи.

А начались громкие огнестрельные разборки с расстрела в тихом микрорайоне Мытница, где в середине 90-х автоматной очередью был сражен один из первых авторитетов эпохи украинского дикого капитализма "Норик". Между прочим – член группировки "Торпеды". Погиб и его личный водитель. Погибшим устроили пышные похороны. Убийц не нашли. А дальше — пошло-поехало…

"Можно было бы, при желании экскурсии по городу возить, показывая места наиболее ярких разборок, — смеется таксист. — Да только — кому это интересно? Разборки-то продолжаются".

В 2008 году черкасские правоохранители (УБОП) отчитались о раскрытии банды киллеров, на счету которых было немало убийств. Нашли и сумку с оружием, которым неоднократно пользовались преступники. А вот глава и организатор банды Андрей Г. пропал без вести.

"Не исключено, что его убрали члены его же группировки. На заре своей преступной деятельности он являлся активным членом преступной группировки с известным далеко за пределами Черкасс названием "Торпеды". Не исключено также, что впоследствии он неоднократно выполнял задания "Торпед", – писала тогда черкасская газета "Антенна".

"Деньги – и никакой политики"

Однако с раскрытием банды киллеров убийства не прекратились. Если раньше криминальные группировки воевали за советское наследство (в городе была развитая промышленность, пришедшая с 90-х годов в упадок), то сейчас снова есть что делить: городской бюджет значительно вырос в разы в результате бюджетной децентрализации.

Как сказал РИА Новости Украина осведомленный в делах криминалитета источник, не пожелавший видеть свое имя в печати, в основе всех черкасских громких дел "ищите деньги – и никакой политики"… Впрочем, добавил он, известно, что теперь политика стала главным источником денег. Где деньги, там и дележ, а в средствах давно никто не стесняется.

В конце сентября этого года был убит глава Черкасской областной организации партии "УКРОП" депутат горсовета Михаил Бинусов, только что назначенный на должность начальника департамента ЖКХ. Стреляли из автомата, депутат погиб на месте.

Мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что Бинусова расстреляли сразу после эфира на телеканале "Россь", где он "разоблачал коррупционные схемы, которые через департамент ЖКХ осуществляла известная в городе преступная группировка".

Мэр даже назвал конкретные фамилии, попутно выразив сомнение в том, что черкасские прокуратура и СБУ способны эффективно раскрыть преступление.

Речь в данном случае идет уже не о группировке "Торпеды", хотя не исключено, что некоторые персонажи окажутся "гостями из 90-х"…

"Не подходит на роль террориста"

Что касается ОПГ "Торпеды", то, по словам источника, она еще в начале нулевых раскололась на несколько групп, которые конкурируют между собой. И они – "не в подполье", это активные игроки, то ли влияющие на городскую власть, то ли… ею являющиеся (в подробности источник не стал углубляться).

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По мнению местных наблюдателей, именно противоречия между этими группами влияния являются причиной нынешнего "временного паралича" в работе горсовета.

И напоминают (от политики все же не уйти!), что именно в Черкасской области решил разместить свой штаб Михаил Саакашвили, поддержанный мэром Анатолием Бондаренко (тот даже пообещал выделить опальному политику жилье в областном центре). Будет горячо…

Что касается бывшего нардепа-регионала и бывшего мэра Черкасс Владимира Олейника, источник утверждает: в бытность мэром тот с "топедовцами" и "не воевал, но и не сотрудничал".

В городе говорят, что у нынешнего политэмигранта остались и друзья, и интересы в бизнесе. Но к версии, что Олейник причастен к организации подрывов и провокаций по всей стране, хорошо знающие его люди относятся с иронией: "не очень-то подходит Владимир Николаевич на роль террориста".

"Доказательства в студию!"

Сам Владимир Олейник заявил в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями, что со страницы Арсена Авакова в Facebook "узнал про себя много нового".

"Министр внутренних дел Украины заявляет, что силовикам удалось задержать группу "террористов", которые ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной. За группой шлейф преступлений за почти год, с ноября прошлого, по сегодняшний день. Девять пунктов обвинений включают в себя осквернение синагоги в Черновцах, могилы рабби в Умани, бросок гранаты в Посольство США в Киеве, попытка поджога Синагоги во Львове и многое другое. Гранаты, поджоги, осквернения… Аваков назвал банду ОПГ "Торпеда" и утверждает, что её руководители входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от партии Регионов от Черкасской области Сергея Тулубы и вашего покорного слуги — Владимира Олейника. Грешным делом подумал, а крепость 12 века в Карпатах тоже я разрушил, или это было до меня?" — с ироний написал Олейник в своем блоге.

Facebook Владимира Олейника Комментарий Владимира Олейника

И добавил: "А если серьезно, нужно подавать в суд на Арсена Авакова. Доказательства, пожалуйста, в студию! Не люблю голословных обвинений. Я Заслуженный юрист Украины и привык разговаривать в рамках буквы Закона".