Новые "герои" исчезающей Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Не раз приходилось отмечать: чем громче кричат "Слава Украине!", тем меньше становится самой Украины. После победы Майдана – потеря территорий, массовая эмиграция… Прежняя Украина исчезает, тает на глазах. Виной тому насаждаемая националистическая идеология, раскалывающая страну, и основанная на ней политическая практика. Вероятно, в высоких киевских кабинетах это хорошо понимают. Но с избранного пути не сворачивают.

"Марш героев"

Украинские националисты 14 октября намерены провести совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве, в нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" (бывший "Азов") и "ВО Свобода". Маршу придают особое значение: ведь в этом году 14 октября исполняется 75 лет с начала формирования Украинской повстанческой армии (УПА). Теперь 14 октября отмечается и День защитника Украины.

Хотя участия первых лиц государства в националистическом шествии не анонсируют, можно не сомневаться, что будут сделаны официальные заявления по случаю годовщины: постмайданная украинская власть официально объявила УПА "борцами за свободу Украины", героизировав такие спорные исторические фигуры, как Стефан Бандера, Роман Шухевич…

Это государственная политика. Разрушительный для единства страны национализм – важная идеологическая составляющая ведущейся на востоке войны, которую Киев выдает за "войну с Россией".

Системной идеологической обработке подвергается молодежь. Так, Министерство образования и науки Украины рекомендует общеобразовательным и профессионально-техническим учебным заведениям провести в этот день уроки памяти УПА, а также "экскурсии в исторические, краеведческие и другие мемориальные музеи, места памяти, связанные с Украинским освободительным движением".

Рекомендуется провести в школах встречи с ветеранами УПА и участниками АТО, воспитательные часы и т.п. Соответствующие методички, разработанные Украинским институтом нацпамяти, обнародованы на сайте ведомства.

Тем временем бьют тревогу в Киево-Печерской Лавре, здесь опасаются нападения радикалов во время марша. Настоятель Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский владыка Павел обратился с письмами к президенту и премьеру, сообщив о звонках из разных политических сил с предупреждениями о возможном нападении.

"Герои", "полугерои", "антигерои"

С "новыми героями" не все просто, и мы имеем дело не только с пропагандой. Когда доходит дело до судеб конкретных людей, то видишь: правда — у каждого своя. Передо мной два сообщения, одно пришло с Урала, второе появилось в одном из киевских информагентств.

Вот газета "Саткинский рабочий" с гордостью сообщает, что 96-летний лётчик-ветеран передал местному музею свой китель с наградами.

"Послушали дедушку… Невероятный человек невероятного поколения!" — пишет участница встречи. Нет сомнений, это герой. И всего несколько лет назад его точно так же воспринимали бы в Украине. Да и теперь — тоже, но уже далеко не все. Украинское общество глубоко расколото по "историческому меридиану"…

Второе сообщение – из Киева, о реабилитации десяти атаманов и казаков-холодноярцев, "которые боролись за независимость Украины и погибли во время попытки освобождения из Лукьяновской тюрьмы в 1923 году.

Рассказывая об этом, руководитель исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль вспоминает историю своей семьи: дед-кузнец был раскулачен, а в 33-м году убит за пол-мешка хлеба. То есть – погиб, по словам внука, "во время Голодомора, организованного Россией".

Такой тезис выдвинут во времена Виктора Ющенко (тогда же начата героизация УПА), и его упорно закрепляют в умах: в Голодоморе виновата Россия! – словно не было в то же время страшного голода в Поволжье, в Казахстане, словно все мы жили не в одной стране.

Но многие не склонны докапываться до истины. И делают выводы, рассматривая события через призму семейных историй, судеб своих дедов-прадедов. А судьбы их часто — трагические.

Но и героические. Ведь в те же годы миллионы украинцев строили заводы, возводили новые города, укрепляли мощь общей Советской страны. Миллионы украинцев служили в Красной Армии, громили фашистов, освобождали Украину.

Ветераны Великой Отечественной, их потомки — и потомки холодноярцев, потомки бойцов УПА (да и сами эти бойцы, вернувшиеся из лагерей) долгие годы сосуществовали мирно, не вспоминая о прошлом. Этот мир обеспечивали советские идеологические запреты, которые правильно было бы считать запретами на вражду. Потом запреты сняли…

Нынешняя власть официально признает героями-освободителями Украины воинов УПА, а советский период целиком объявлен "преступным".

Да, для кого-то ветераны УПА – действительно герои. Но как быть тем, чьи отцы и деды строили, защищали, освобождали советскую (а другой не было) Украину? Ведь их, по сути, объявили "антигероями". Если общество не найдет рецепта примирения, не найдет компромисса, то следует быть готовыми к новым потрясениям и трагедиям.

"Неправильный" Кук и другие

Помню, как в сентябре 2007 года во Владимирском соборе (принадлежит непризнанному "Киевскому патриархату" — Ред.) прощались с последним главным командиром УПА Василием Куком. Провожали со всеми почестями. Но в новый пантеон Кук не попал…

Кук возглавил УПА после смерти Романа Шухевича в 1950 году, в 1954 году был арестован. После 6 лет отсидки — помилован, освобождён, жил в Киеве, работал в Институте истории. Часть националистов уверены поэтому, что его "вёл" КГБ, потому – он не герой… а "полугерой". Вспоминают об известном открытом письме Кука "К Стецько, Лебедю, Ленкавскому, Ребету и всем украинцам, проживающим за рубежом".

Но другие полагают, что Кук все же переиграл могущественную советскую спецслужбу. Сторонники этой версии опираются, в частности, на факты, изложенные в докладной записке председателя КГБ УССР Виталия Федорчука.

Возможно, причислить Кука к когорте "новых героев" Украины мешает его утверждение, что УПА воевала только "против оккупантов", но не боролась не против русских, что сотрудничество и сближение с Россией полезно для Украины. Это противоречит сегодняшним установкам Киева. Ведь вся насаждаемая ныне националистическая идеология нужна лишь для обоснования вражды с Россией.

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Как бы то ни было, другие-то имена в пантеон внесены – но и там есть вопросы. Известно, например, что Стефан Бандера и Ярослав Стецько (и еще три сотни деятелей ОУН-б) в концлагере Заксенхаузен находились в особом бункере "Целленбау" ("Камерный дом"), содержались в хороших условиях, могли встречаться между собой и получать продукты, деньги. И были… освобождены в 1944-м (случай беспрецедентный).

Многие исследователи сходятся на том, что это было "заключение-инсценировка". Это значит – кто "вёл" Бандеру и его соратников? Абвер. О том, кто их курировал в дальнейшем, тоже известно. Но они для националистов – герои "без вопросов".

Декоммунизация, "бандеризация", сопротивление

Имена Бандеры, Шухевича и сотни других имен, менее известных, появляются на карте страны, на табличках с названиями улиц, заменяя имена героев Великой Отечественной войны (сам этот термин вУкраине выведен из официального употребления).

Процесс не проходит безболезненно: так, в Киеве левые из партии "Социалисты" попытались противодействовать переименованию проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. На протестующих напали национал-радикалы, было много пострадавших. За избиение мирных граждан до сих пор никто не ответил.

Есть слабое сопротивление процессу переименований и в других городах. В Калуше Ивано-Франковской области местный житель (кстати, участник АТО) Николай Вороняк судится за отмену переименования улицы города в честь гауптштурмфюрера дивизии СС "Галиция" Дмытра Палыива.

Как сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, Вороняк – "единственный в городе, не побоялся и подал в суд".

"Однако, местный суд подтвердил законность этого решения. 2-го сентября 2017 года состоялось заседание Львовского административного апелляционного суда по этому делу. Но, кроме Мыколы Вороняка и адвоката городской администрации, в суд явилась большая группа поддержи гауптштурмфюрера в форме батальона "Айдар", членов ОУН, резерва дивизии "Галичина", Правого Сектора, Белых Горватов", — отметил Долинский.

Он добавил, что сам Вороняк после этого "заявил о давлении и угрозах и на следующее заседание, которое было назначено на 9-ое октября, не явился, передав право его представлять своему адвокату". А под постом Вороняка в соцсети кто-то посоветовал ему "бояться своей тени"…

"Всех не запугаете"

Но радикалам не удастся запугать всех, люди начинают понимать, зачем на самом деле вся эта канитель с декоммунизацией, считает житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест, который и сам принимает участие в движении сопротивления.

"С уверенностью могу сказать, что переименования улиц, скверов, снос памятников житомиряне восприняли и воспринимают негативно", — заявил он, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина. По его словам, "речь идет не только о простых гражданах, но и об активной части населения — это те же участники АТО и активисты, принимавшие участие революционных событиях 2013-2014 годов".

Форест сообщил, что эти люди "сегодня открыто заявляют, что вся эта так называемая декоммунизация оказалась отвлекающим маневром власти от истинных проблем в нашем городе и в Украине".

"Вспоминаю, как мне позвонил член Общественного совета при Житомирской ОГА Игорь Мали и с возмущением сказал, что коммунальщики приехали сносить памятник Шелушкову (Григорий Шелушков – Герой Советского Союза, руководитель Житомирского подпольного обкома, погиб в застенках гестапо в 1943 году – Ред.). "Я не за это боролся против режима Януковича, я стоял против коррупции, беспредела власти, а не для того, что бы сносили памятники. Это история, и какая бы она не была, ее нужно чтить" — сказал он тогда мне. Мы быстро приехали на место, обзвонили друзей (…) И мы совместными усилиями тогда отстояли памятник герою-подпольщику, отдавшему жизнь за нашу Родину", — рассказал Форест.

Но это была временная победа, позднее монумент все же снесли. Журналист отметил, что ветераны ВОВ ему говорили: мэр Житомира лично обещал им не сносить памятник.

"А на следующий день его втихаря подленько убрали, говорят, "свободовцы", — сказал Форест, выразив уверенность в том, что это не могло быть сделано без одобрения городской власти.

По его словам, много было шума и возмущения, когда улицу Чапаева переименовали на улицу Степана Бандеры.

"Люди собрали подписи, ходили к мэру, но все напрасно. Житомир сегодня выглядит как город с опустевшими постаментами и чужими названиями улиц. Там, где еще недавно стояли памятники героям ВОВ, царит разруха", — констатировал Форест.

Он также сообщил, что вопрос о переименованиях улиц сейчас рассматривается в суде: соответствующий иск подали члены ветеранской организации Житомира.

Война символов, на материальном уровне принявшая форму "войны памятников", продолжается и в других городах. Так, националисты заявили о намерении снести монумент на могиле освободителя Киева от фашистов генерала Ватутина. Памятник обливали красной краской, проводили митинги.

В то же время в Черкассах неизвестные уже дважды покушались на установленный силами местных активистов-националистов памятник Бандере и Шухевичу. В последний раз на монументе нарисовали свастику и оставили подпись – "ВДВ".

Один штрих: описывая деяния борцов с советскими монументами, украинские СМИ вежливо называют их "активистами". Если речь идет об их оппонентах, то это, конечно же, "вандалы". Объективно, ничего не скажешь. Вполне очевидно, что "вона памятников" к добру не приведет.

"Все разрушить до основания"

Процесс навязывания новых идолов и националистических догм разрушителен для Украины, считает писатель-публицист, исследователь украинского национализма Мирослава Бердник.

"Не может развиваться на благо своего народа страна, где главный символ и герой — Стефан Бандера. Потому, что краеугольный камень идеологии Стефана Бандеры — полное разрушение России. А все, кто хотел бы заниматься созидательным трудом, а ней войной с Россией — враги нации", — отметила Бердник в своем блоге.

И в качестве подтверждения процитировала самого Бандеру: "Полной и наивысшей победой украинского национализма будет состояние, когда российская империя перестанет существовать и все народы, ею порабощенные, получат национально-государственную волю. Без этого полной победы Украина иметь не может, или эта победа будет частичной и сомнительной" (Стефан Бандера. Фронт поневолених народiв, "Сурма", Мюнхен, 1950 г.)".

"Так что делайте выводы, когда слышите: "Батько Бандера прийде — порядок наведе!", "Бандера — наш герой!". Это значит — кричащие просто хотят все разрушить до основания", — резюмировала Бердник.

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"Разумеется, у авторов и проводников националистического проекта совсем другая точка зрения. По их мнению, происходит возвращение к "исторической правде", и это лишь "цементирует нацию" перед лицом "российской агрессии".

Так, глава печально известного Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что украинская история является "ещё одной ее ареной" в войне Украины с Россией: "ведь Россия понимает, что компрометация украинского освободительного движения — это важный шаг на пути к делегитимации украинского независимого государства"…

Отметим, сторонники героизации УПА в качестве ответа на критику часто вспоминают о генерале Власове – мол, в России коллаборационистов было даже больше, чем в Украине.

Конечно, никто и не отрицает факта существования власовской армии, отрядов атамана Краснова… Но есть существенная разница: в России их не возводят на пьедестал.

Когда казачьи организации несколько лет назад обратились в Кремль с просьбой о реабилитации Краснова, то им ответили: те, кто запятнал себя сотрудничеством с врагом, никогда не будут реабилитированы и героизированы. В обществе эта инициатива никакой поддержки не нашла.

Зачем Киев злит соседей?

Отметим, что процессом героизации боевиков УПА обеспокоены не только в самой Украине и в России (реакция Москвы — достаточно спокойная), но и в Европе. Особенно в Польше, где с УПА есть свои счеты.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский ранее заявил: "с Бандерой в Европу вы не войдете". Вполне доходчиво…

Но украинские власти оставляют эти заявления и протесты без внимания, продолжая чуть ли не ежедневно злить европейских соседей. Зачем? Почему выбрали такую неудобную во внешнеполитическом использовании идеологию? На то есть причина.

По мнению политолога Владимира Корнилова, у Киева под антироссийскую программу просто нет других героев.

"Дело в том, что власть Украины, отказываясь от своего советского и российского прошлого, проклиная свою реальную историю, начала конструировать мифологию и выдумывать героику, основанную на борьбе с Россией как с "извечным врагом". А что тут придумать, кроме Мазепы, Петлюры да Бандеры?" — пояснил Корнилов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

И добавил: "Вот идеологи радикального украинского национализма и стараются отбелить нацистских коллаборационистов, представить в качестве "героев", придумать их мифические "подвиги"…

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С этим согласен публицист Дмитрий Скворцов, отметивший, что "власти не могут не героизировать гитлеровских коллаборационистов, потому что обязаны хотя бы таким образом оправдывать стремительно тающее доверие к себе неонацистов – ударной силы Майдана".

По его словам, "для них это сейчас куда важнее, чем реакция Западного мира, который, к тому же никогда не отменял одну из краеугольных формул своей внешней политики "сукин сын, но наш сукин сын". Запад готов смириться с шовинистической политикой Киева, считает Скворцов, и протесты "второстепенной" Польши ни на что не повлияют – лишь бы Киев играл против Москвы.