Хроника 12 октября: резолюция ПАСЕ по Украине, США покидает ЮНЕСКО

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 12 октября, ПАСЕ вынесла решение по украинскому закону "Об образовании", чиновников Минобороны, которые подозреваются в растрате 149 млн гривен при закупке топлива, отправили под домашний арест. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Резолюция ПАСЕ по закону об образовании

ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

Читайте также: Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

США приняли решение выйти из ЮНЕСКО

США уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из этой организации, объявил в четверг госдепартамент. Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Суд избрал меру пресечения для замминистра обороны

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Он также сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Также суд отправил под домашний директора департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимира Гулевича. Чиновники подозреваются в растрате 149 млн гривен при закупке топлива.

В Раде разработали закон об автомобилях на еврономерах

Законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, необходимо на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел и смог привезти подержанный автомобиль.

СБУ предупреждает о новой кибератаке

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. По информации спецслужбы, целями злоумышленников могут стать определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель — нарушить штатное функционирование информационных систем для дестабилизации ситуации в стране.

Читайте также: В ДНР конкретные проблемы с мобильной связью и интернетом

Нардепа Чумака в Черновцах после "яичной атаки" облили кефиром

Внефракционного народного депутата Виктора Чумака в Черновцах облили кефиром. "Целый день с момента приезда на пресс-конференцию за мной по пятам ходили пятеро "титушек" и, выбрав момент, когда я выходил из кафе, метнули в меня яйцо и бутылку кефира", — написал парламентарий на своей странице в Facebook. Также нардеп сообщил, что уже подал заявление в полицию о нападении.

Установка автодорожной арки моста в Крым

Автодорожная арка строящегося в Керченском проливе моста из Крыма в Россию весом более 5 тысяч тонн поднята на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс занял около пяти часов. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Секс-скандал в Голливуде

Управляющий совет американской академии кинематографических искусств и наук проведет 14 октября экстренную встречу по делу вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого ряд голливудских актрис уже обвинили в сексуальных домогательствах. На совещании планируется обсудить обвинения в адрес продюсера и возможные действия киноакадемии.

Именно 12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Помимо этого каждый второй четверг октября по инициативе все той же ВОЗ отмечается Всемирный день зрения.