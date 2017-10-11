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    Готовимся к войне или военному положению? Соцсети о ставке Порошенко

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (190)

    (обновлено: )60340
    Теперь у президента Петра Порошенко появится еще и своя ставка верховного главнокомандующего. Где и когда — неизвестно. Это решение СНБО является тайным. Однако реакция на новость самих украинцев - не секрет. Так что же пишут они об этом в соцсетях?
    Петр Порошенко на заседании СНБО. Архивное фото
    twitter.com/poroshenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Во вторник, 10 октября, украинцы вспомнили давно забытое слово "ставка". Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего". Указ обнародован на сайте главы государства, однако соответствующее решение СНБО доступно только "для служебного пользования".

    А вот в украинском сегменте соцсетей секретов нет — новость о ставке верховного главнокомандующего стала весьма топовой темой для обсуждения: "Уж не под Винницей ли? Там, в 8 км севернее города, была ставка еще одного верховного фюрера"; "Это явная подготовка к войне или военному положению". "С этого момента часть любых действий и намерений правительства будут засекречены от депутатов и народа Украины", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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