Die Welt: Запад грозит Украине, так как терпение на пределе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С тех пор как внимание мировой общественности приковано к таким проблемам, как ядерное оружие Северной Кореи, стремление Каталонии к независимости или американские законы об оружии, Украина практически перестала попадать в новостные заголовки. При этом война на востоке страны продолжается, обостряются разногласия о дальнейшем пути Украины, решение которых может стать решающим не только для ее собственного будущего, но и для будущего всей Европы", — пишет в статье для Die Welt публицист Рихард Херцингер.

"Между тем наметилась четкая тенденция: демократически избранное и демократически правящее правительство в Киеве все сильнее погружается в пропагандистскую оборону против автократичного путинского режима и все больше начинает восприниматься западной, а точнее европейской общественностью как проблема или даже как возмутитель спокойствия", — продолжает автор публикации.

"Внесенный недавно в парламент украинским президентом Петром Порошенко законопроект о восстановлении украинского суверенитета, касающийся оккупированного Донбасса, вызвал большое волнение. Ведь о России в нем говорится как об агрессоре и оккупанте украинской территории", — пишет немецкий публицист.

Незаконная власть бандитов

В России даже обвинили его в нарушении Минских договоренностей, в которых Москва фигурирует не как воюющая сторона, а как посредник, напоминает Рихард Херцингер. Впрочем, именно в этом заключается конструктивный недостаток соглашений, который препятствуют адекватному привлечению России к ответственности за нежелание исполнять обязанности взятые на себя по Минским соглашениям, пишет автор статьи.

"Но должно ли это мешать Украине называть вещи своими именами? Тем более, что украинский парламент одновременно продлил действие особого статуса отделенных восточно-украинских территорий и таким образом дал понять, что Киев продолжает придерживаться Минских соглашений", — интересуется автор публикации.

"Однако на международном уровне уже практически никого не интересует ситуация в "народных республиках" Луганске и Донецке… Зато недавно Путину удалось завести западное сообщество в тупик с помощью замаскированного под мирную инициативу политического маневра. В его предложении позволить "голубым" каскам ООН следить за перемирием на линии фронта на востоке Украины есть загвоздка, оно исключает территории "сепаратистов" и российско-украинскую границу из области международного наблюдения, что приводит к укреплению противоречащего международному праву статус-кво", — пишет немецкий публицист.

Отложить в долгий ящик

"Правда, соответствующий российский проект резолюции Совета Безопасности ООН США и европейцы отвергли. Но теперь они оказались в трудной ситуации: им придется разработать другую резолюцию, которая будет предусматривать международный контроль над всей оккупированной восточноукраинской территорией", — продолжает Рихард Херцингер.

"Для ее реализации понадобилось бы, однако, присутствие международного контингента в количестве, по крайней мере, 40 тысяч солдат с широкими полномочиями. Но Путин точно знает, что желание участвовать в таких предприятиях собственными военными силами минимально, особенно у европейских государств, и что для их реализации понадобится российское согласие. Поэтому решение, скорее всего, будет отложено в долгий ящик", — полагает автор статьи.

"Однако Путин может теперь приписать себе то, что такой инициативой он продемонстрировал свою волю к миру. При этом забывается то, что Украина на протяжении нескольких лет требует создания специальной миссии наблюдателей ООН с широкими функциями, что, впрочем, игнорировалось Западом", — напомнил публицист.

"Но не только на мировой политической арене украинское правительство оказывается под давлением. Все громче звучит критика и внутри страны из-за медленного темпа реформ в стране. Не только со стороны популистов от политики, но и особенно со стороны неизменно активного гражданского общества звучат обвинения в том, что президент Порошенко оттягивает или срывает срочно необходимые изменения для того, чтобы под шумок восстановить олигархическую власть и обогатиться самому", — пишет Рихард Херцингер.

"Медленное продвижение судебной реформы и нерешительные действия Порошенко по созданию независимого от старых судебных структур антикоррупционного суда служат этому доказательством. На недавно проведенной в Киеве крупной "Ялтинской европейской конференции" Порошенко и его премьер-министр подверглись резкой критике со стороны аудитории", — говорится в статье.

"Добрые по сути предостережения международных экспертов и ряда известных опытных государственных деятелей о том, что у украинских властей "остается немного времени" для реализации реформ, из-за постоянных повторений начали звучать почти как угроза: если вы скоро не предъявите серьезные результаты, то потеряете поддержку международного сообщества", — продолжает автор публикации.

"На самом деле нельзя ослаблять внутриполитическое и международное давление на киевское правительство по вопросу реформ. Но оно должно быть связано с поощрением — в смысле все более стабильной интеграции Украины в ЕС", — полагает немецкий публицист.

Не переборщить с критикой

"И, подавая сигналы тревоги, нельзя упускать из поля зрения то, каких успехов в реформах в тяжелейших условиях добилась Украина за прошедшие годы. Одно то, что она привела в порядок свои государственные финансы и снова показала, хотя и скромный, но экономический рост, является значительным достижением", — отметил Рихард Херцингер.

"Но вместе с прогрессом возрастает и упорство старой элиты, вступающее в конфликт с энергией сил, которые занимаются реформами. Поэтому от Запада требуется нечто большее, чем крепкая поддержка и содействие в проведении реформ. Нужно и терпение. Никто не может ожидать того, что всего через три года из Украины получится образцовое западное демократическое общество", — пишет автор статьи.

"Однако в то время как США при новой администрации Белого дома, вопреки опасениям, усилили поддержку стране, а конгресс ужесточил санкции против Москвы, в Европе растет желание как можно скорее снова наладить отношения с Россией. Описывать положение в Украине хуже, чем есть на самом деле, психологическая подготовка к этому", — продолжает немецкий публицист.

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Но если ЕС спишет со счетов Украину ради хороших отношений с Россией, то ей самой придется заплатить высокую цену, говорится в статье. "Для Путина это стало бы настоящим триумфом и доказательством того, что демократическая Европа больше не может предпринять никаких перспективных шагов без его дозволения", — полагает Рихард Херцингер.