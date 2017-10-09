Секретное военное решение Порошенко - Турчинова. Что внутри?

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами", принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года. Содержание решения, как и перечень этих "отдельных государств", является тайным. Ответственным за выполнение указа назначен секретарь СНБО Александр Турчинов.

Первоначальное решение СНБО "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" президент ввел в действие указом, подписанным в день принятия этого решения, 28 августа 2015 года. В мае того же 2015 года Кабинет министров Украины денонсировал подписанное в 1993 году соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве.

Что на самом деле означает тайное военное решение СНБО, с какими государствами отныне будет сотрудничать Украина в военно-технической сфере, рассказал в интервью РИА Новости Украина независимый военный эксперт Олег Жданов.

Чем продиктована необходимость вносить изменения в решение СНБО?

— Сменой приоритетов в военно-техническом сотрудничестве. Дело в том, что Украина нужна Соединенным Штатам как внеблоковая страна, при этом хорошо вооруженная, боеспособная, которая в состоянии будет в любой момент даже вступить в противоборство с Российской Федерацией, в первую очередь. Поэтому меняются и приоритеты, и руководству ставится задача, что теперь надо сотрудничать с другими компаниями, то есть менять рынки. Отсюда такие решения. А так как решение связано с военно-техническим оснащением вооруженных Сил, то, естественно, оно носит гриф секретности.

Это означает, что украинская военная техника и вооружение будут меняться под натовские стандарты?

— Да, это говорит о том, что рано или поздно, но перспектива перехода на натовский калибр, на натовские образцы вооружения неизбежна. И решение это уже принято давно и нам только его довели. И теперь заставляют нас его потихоньку выполнять.

Как это отразится на боеспособности Вооруженных сил Украины?

— Это решение правильное и хорошее. Повторю еще раз, что Соединенные Штаты очень долго искали страну, которая будет противовесом Российской Федерации, которая будет готова вступить с ними в бой, при необходимости начать войну. Или создаст такую военную угрозу, при которой Россия ни в коем случае не будет, допустим, двигаться в направлении Запада. Вот поэтому здесь это и создается. В конечном счете, все равно армию перевооружат, переформатируют полностью. Ну, сколько еще Муженко (начальник Генштаба Виктор Муженко — Ред.) будет держать у себя в столе, прятать от всех стратегический оборонный бюллетень, который нам практически писали в Брюсселе? Ведь еще в мае прошлого года президент его утвердил и ввел в действие. Ну, еще полгода подержит, а если надавят хорошо, то, может, и меньше. В этом бюллетене расписана концепция реформы Вооруженных Сил. Если эта концепция пойдет в жизнь, то начнется она с изменения оргштатной структуры, и, соответственно, за этим потянется перевооружение. Потому что на старых танках Т-64, которые мы называем "Оплотами" (как вы его не назовите, но он все равно Т-64) составлять военную угрозу или баланс сил в военном отношении той же РФ — это просто смешно.

В Украине нет заводов, которые могут выпускать новые современные танки.

— А вы знаете, что еще в 2014 году в Украину приезжали представители промышленности Соединенных Штатов и готовы были здесь строить заводы, конвейеры, все, что угодно? При нынешних технологиях это не такие большие сроки. А при резкой необходимости поставки вооружения можно это делать прямо сейчас. Пожалуйста, везите эшелонами, самолетами. Вот яркий пример — возьмите любые международные учения. Приходит эшелон с техникой и вооружением, и проводят учения здесь, на наших полигонах, на нашей территории… Сколько из Европы со склада везти танки сюда?..

Вряд ли это вооружение будет поставляться в Украину бесплатно. Какие понадобятся капиталовложения, чтобы полностью перевооружить и переформатировать наши Вооруженные Силы?

— Да, конечно, за все надо платить. Тут трудно оценивать, но эта сумма будет исчисляться десятками миллиардов долларов. И вполне возможно, что в обмен на это могут потребовать и такие инвестиции, как допустим, земельный рынок или недвижимое имущество в виде заводов, или какие-то льготы в плане развития экономики. Допустим, предоставление земли, постройка завода и освобождение от налогов на 5-10 лет. То есть, не обязательно потребуют деньги. Мы и так денег должны столько, что никогда не отдадим. Но это может выглядеть, допустим, в виде льготного климата для инвестиций.

Сколько потребуется времени, чтобы полностью перевооружить и переформатировать украинские вооруженные силы?

— Это может занять от 5 до 20 лет и более. Все будет зависеть от заинтересованности тех, кто перевооружает. Думаю, что не менее 5 лет, потому что надо не просто поставить эту технику в войска в больших объемах, надо еще научить личный состав на ней работать, надо создать техническую базу для обслуживания, ремонта и т. д.

В 2015 году США уже передало Украине "Хаммеры", изготовленные в 80-90 годах прошлого века и отвоевавшие в Афганистане. Если посмотреть, что стоит на вооружении у новых членов НАТО, в тех же балтийских странах, то увидим довольно печальную картину. Вы не исключаете, что Украине будут продавать технику, которая подлежит утилизации?

— Нет, почему? Я приведу пример Польши. Польша и свое вооружение развивает, они перевооружились, они купили все, что хотели. Те же, кто не хочет и не имеет возможности, страны Балтии, заставили НАТО выполнить 5 статью устава, которая гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Однако Украина не является членом НАТО и 5 статья на нее не распространяется.

— Поэтому и говорю, что тут есть особенности. И если здесь будет четкая и понятная заинтересованность той стороны, которая будет нас перевооружать, поверьте, всё дадут, в кредит дадут, по лизингу дадут, как угодно, Ленд-лиз новый придумают. Но дадут, если будут заинтересованы. Да, потом потребуют расплатиться за это.

Как именно будет расплачиваться Украина?

— Об этом мы можем только гадать. Тут все — вопрос заинтересованности. Соединенные Штаты были заинтересованы зайти в страны Балтии и стать на границе с Российской Федерацией… И теперь пусть Россия думает, что авиационное ударное крыло, созданное на территории стран Балтии, на одной топливной заправке достанет до Москвы и обратно. И бригада Бундесвера танковая, которая стоит там, на границе, леопарды могут же дойти до Москвы во второй раз. Как в России они любят говорить: а может, повторим? Так вот, немцы же тоже могут повторить, только в этот раз, я думаю, получится.

Если Украина вступит в вооруженный конфликт с Российской Федерацией, на чью помощь она сможет рассчитывать?

— На помощь партнеров. А кто вам сказал, что нам нельзя будет подписать союзнический договор, допустим, с той же Польшей? С теми же странами Балтии, с теми же Соединенными Штатами? Уже подымался вопрос о партнерстве и о союзнических отношениях.

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Однако сейчас действует Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией.

— Да, он, кстати, не денонсирован до сих пор. И Крым как бы мы вывели за скобки, и поэтому договор действует. Кстати, Песков недавно напомнил нам об этом.

Стоит ли ожидать, что следующим шагом будет расторжение Договора о дружбе с РФ?

— Вполне возможно. Договор является бессрочным и, насколько я знаю, информирован, кстати, и Кабинетом министров, этот договор уже денонсирован, но в рамках полномочий правительства Украины. Есть постановление о денонсации этого договора, в том числе и военно-технического сотрудничества. Поэтому договор пока еще сам юридически не разорван, но уже первые шаги к его денонсации сделаны.