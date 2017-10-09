Октябрь - месяц протестов. Провокации и реальность

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Осень, как традиционная для Украины пора массовых протестов, в этом году обещает стать особенно горячей. Ставки как никогда высоки поэтому политики всех мастей изо всех сил стараются заявить о себе. А там, чем черт не шутит, значительно улучшить свое положение. Помочь в этом нелегком деле как всегда должен простой народ. И он, устав от безысходности, наверняка откликнется на призывы не всегда чистых на руку политических деятелей.

Сентябрь как подготовка

Первый же месяц после длительного перерыва в политической жизни страны показал, что украинцы готовы выходить на улицы. В сентябре движение правительственного квартала перекрывали владельцы авто с иностранными номерами и вкладчики прогоревших банков. Протестовали противники строительства автозаправок и медики, забывшие как выглядит зарплата. Под административные здания выходили возмущенные пожаром в детском лагере и противники принятия в Раде тех или иных законов.

Но, пожалуй, самый масштабный митинг удалось организовать опытному в деле протестов бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Противодействие со стороны власти и мощный пиар, сложившись по хорошо известной в Украине формуле, породили на выходе достаточно серьезную форму протеста. На границу с Польшей в середине сентября съехались и АТОшники, и националисты, и народные депутаты, и просто сторонники Саакашвили, пытавшемуся прорваться в Украину. К слову, именно благодаря скоплению людей у грузина и получилось реализовать свой план. Проигнорировав формальности, политика буквально выдерли из рук пограничников. Хотя, массовыми протесты, по тегу "Саакашвили" так и не стали. На акции с участием политика в областных центрах собиралось 100-200 человек.

"Сентябрь прошел и завершился без серьезных акций протеста", — писал для РИА Новости Украина политический аналитик Павел Рудяков. "По той простой причине, что никто не отдал распоряжение собирать большую толпу; в те маленькие толпы, которые от случая к случаю все-таки где-то иногда собирались, никто не запустил "специально обученных людей"; а раз не было таких людей, то маленькие толпы сами так и не придумали, что и как им надо делать". РИА Новости Украина Евгений Котенко Протесты медиков: власть тревожится, но денег нет

Лакмусовая бумажка

Гораздо более горячим обещает стать октябрь, который, по мнению многих политических экспертов, может оказаться «лакмусовой бумажкой» протестных настроений в обществе. Тем более, что поводов к тому, чтобы выйти на улицы более чем достаточно. Нет, речь не о низком уровне жизни и даже не о квитанциях по «зимним» тарифам, которые многие получат уже в октябре. Украинцы будут до последнего терпеть лишения и пробивать новые дырки в поясах, но за что-то эфемерное отдадут самое ценное, включая собственные жизни. Новой абстрактной идеей могут стать даже условные законы о реинтеграции Донбасса, в которых "сепаров и террористов" якобы наделят прописанными в Минских соглашения правах. Дымовые шашки в Верховной Раде и нездоровый ажиотаж под зданием парламента лучше свидетельство того, что спусковым крючком может стать все что угодно.

В целом же, уже сейчас можно выделить две даты, в которые масштабные акции протеста более чем вероятны. Первая, 14 октября — традиционный для любого уважающего себя националиста праздник очередной годовщины создания УПА. Учитывая, что этот день выпадает на выходную субботу, шабаш радикалов рискует стать массовым. Вторая дата, 17 октября — именно на этот день заявлены акции протеста под руководством Михаила Саакашвили и его сторонников. Организаторы обещают не выходить за рамки дозволенного, но как это получится на практике пока не известно.

Занимательная социология

Между тем, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал предположение, что настоящих, полномасштабных акций протеста в октябре ждать не стоит.

"Недовольство в обществе, безусловно, присутствует — это фиксирует социология. Уровень неудовлетворенности действиями власти подбирается к 80-ти процентам. Но любой протест, который не имеет политической субъектности, по сути, обречен. Я бы не стал, что власть может захлестнуть протестная волна. Мы видим абсолютно людоедские пенсионную и судебные реформы, но люди молчат. Недовольство будет, но пока не видно субъекта, который мог бы бросить вызов власти. Ведущая оппозиционная сила в стране политически ведет себя очень слабо и даже сотрудничает с властью", — говорит эксперт.

Создать массовку

По словам Золотарева, не готова к массовым протестам с серьезными последствиями и Юлия Тимошенко. А вот ближайшее окружение главы МВД Арсена Авакова, по его мнению, вполне способно создать массовку и видимость социального недовольства.

"После 2014-го года лидер "Батькивщины" так и не сумела восстановить свои позиции. Социально-экономическую повестку пытается перехватить "Свобода", национализм для этой политисилы дороже. Сейчас к протестам способны разве что те, кого называют клиентеллой Арсена Авакова. Массовыми могут быть митинги Сааакашвили, но что дальше? Его сентябрьские акции показали, что из тарана Банковой грузин, скорее всего, переквалифицируется в инструмент контроля за пакетом реформ", - считает Золотарев.

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США пока молчат

Так или иначе, а практика показывает, что какими бы сильными не были социальное недовольство и жажда власти отдельных политиков, благословение на серьезные протесты всегда исходит из-за океана. Так было и в 2005-м во время Оранжевой революции, и в 2014-м на Евромайдане, когда сценарии "народных восстаний" были заранее прописаны в просторных кабинетах Госдепа США.

"Сегодня Порошенко не нравится Штатам, но в кардинальной смене власти они не заинтересованы. Пока что Петр Алексеевич выполняет все то, что от него хочет Белый дом, так что необходимости рисковать нет. Да, в Украине достаточно горячо, но каких-то экстремальных сценариев ждать не стоит", — подытожил эксперт.