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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о тотальной украинизации сферы услуг в Киеве

    (обновлено: )49101
    Украинский язык стал в Киеве главным в сфере обслуживания. Так решил Горсовет. Это не обязательное к исполнению постановление — просто рекомендация и штрафовать никого не будут. Но как же отреагировали на такие новости сами украинцы в соцсетях?
    Заседания Киевсовета
    kmr.gov.ua/uk

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Депутаты Киевсовета поддержали украинизацию столичной сферы услуг. Отныне, согласно решению депутатов Киевского городского совета, обслуживание в сфере услуг должно вестись на украинском языке. Переход на другие языки возможен только по требованию клиента. Правда такое решение носит исключительно рекомендательный характер, за его невыполнение штрафы не предусмотрены.

    Однако и такие изменения вызвали в соцсетях немало споров: "…большинству горожан эти услуги уже не по карману, отныне будут "не по кишені"; "Насколько я помню, закон обязует вести свою деятельность на государственном языке только госслужащих. Откуда вопросы: — когда официантам и продавцам начнут присваивать чиновничьи ранги и заставят ли их петь гимн во время каждого подноса тарелок и продажи товаров?". "Сколько раз за эти почти 4 года мне тыкали в нос мой русский. Сегодня я обращалась весь день в общественных местах мовою. Жодна людина мені не відповіла українською. Це Київ, дєтка…", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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