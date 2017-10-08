Соцсети о тотальной украинизации сферы услуг в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Депутаты Киевсовета поддержали украинизацию столичной сферы услуг. Отныне, согласно решению депутатов Киевского городского совета, обслуживание в сфере услуг должно вестись на украинском языке. Переход на другие языки возможен только по требованию клиента. Правда такое решение носит исключительно рекомендательный характер, за его невыполнение штрафы не предусмотрены.

Однако и такие изменения вызвали в соцсетях немало споров: "…большинству горожан эти услуги уже не по карману, отныне будут "не по кишені"; "Насколько я помню, закон обязует вести свою деятельность на государственном языке только госслужащих. Откуда вопросы: — когда официантам и продавцам начнут присваивать чиновничьи ранги и заставят ли их петь гимн во время каждого подноса тарелок и продажи товаров?". "Сколько раз за эти почти 4 года мне тыкали в нос мой русский. Сегодня я обращалась весь день в общественных местах мовою. Жодна людина мені не відповіла українською. Це Київ, дєтка…", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook