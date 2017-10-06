Парламент Украины продолжил рассмотрение законов по Донбассу

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором" и "оккупантом" неподконтрольных Киеву территорий, а также "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Последний предусматривает продление на год особого статуса региона. Оба документа были включены в повестку дня работы Рады и планировались к рассмотрению в четверг.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Вечером в четверг депутаты приступили к рассмотрению первого закона, однако практически сразу этот процесс был заблокирован депутатами от оппозиционных политических партий "Самопомич" и "Свобода", а также некоторыми депутатами от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". Депутаты возмущались поспешностью рассмотрения законопроекта, а также требовали внести в него ряд поправок, в частности — изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.

Депутаты предлагают заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала минские договоренности.

Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали в Раде альтернативные законопроекты и настаивают на их принятии.

В ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса между депутатами возникла сначала словесная перепалка, а после небольшая потасовка, после чего спикер Рады Андрей Парубий вынужден был сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций с главами фракций, а затем — закрыть заседание до утра.

Начать рассмотрение второго законопроекта, который продлевает на год особый статус для Донбасса, Рада уже не успела. Процесс его принятия обещает быть не менее эмоциональным и бурным. Уже при рассмотрении этого документа комитетом Рады по вопросам национальной безопасности и обороны возникли к нему замечания, в частности некоторые депутаты посчитали, что он несет угрозу федерализации страны и потребовали выписать в нем условия вступления в действие особого статуса для Донбасса.

После этого Порошенко внес в Раду скорректированный документ с учетом замечаний комитета. В документе уточняется, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко рассчитывает, что этот закон будет одобрен депутатами сразу в целом. Она отметила, что на продлении действия особого статуса настаивают международные партнеры Украины, о чем свидетельствуют, в частности, сообщения посольств США, Германии и Франции, в которых они высказались в поддержку данного решения.

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Между тем, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже подвергли критике скорректированный законопроект.

"Условия для введения в действие особого статуса Донбасса, которые содержатся в последней официальной редакции проекта закона Украины о мирном урегулировании ситуации в Донбассе, не имеют ничего общего с тем планом урегулирования конфликта, который указан в Комплексе мер (по имплементации минских соглашений)", — сказала Никонорова.

По ее словам, "это очередная профанация со стороны Киева", цель которой — создать видимость минских соглашений. Она отметила, что, во-первых, проект закона предусматривает создание условий для предоставления особого статуса Донбассу, который, "в течение вот уже более трех лет должен действовать". "Во-вторых, данный проект, который напрямую касается статуса и будущего Донбасса, представляет собой очередное одностороннее решение Киева — он не был согласован и даже не обсуждался с представителями республик", — добавила Никонорова.

Полпред ЛНР на переговорах в Минске, и.о. главы МИД республики Владислав Дейнего и вовсе заявил, что единственные "незаконные вооруженные формирования" в Донбассе — это украинские силовики.

"Незаконные вооруженные формирования, скорее всего, — это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины, которые она сюда направила. И мы не имеем ничего против, чтобы Украина эти незаконные формирования вывела", — сказал Дейнего журналистам на брифинге.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв в Верховной Раде голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никакие аргументы, в том числе и ссылка на часть 1 статьи 7 не работали (ссылка на минские соглашения), потому что согласились этот вопрос снять. Именно поэтому нет никаких оправданий блокированию трибуны и срыву голосования за признание России агрессором", — заявил Турчинов.

Поскольку процедура рассмотрения законопроекта о реинтеграции была начата вечером в четверг, но не закончена, депутатам придется продолжить дискуссии по этому вопросу в пятницу: регламент запрещает прерывать рассмотрение законопроектов.

"Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать… Будем ставить законы (на голосование – Ред.), мы не вышли из процедуры их рассмотрения, мы находимся в процедуре рассмотрения", — пояснила журналистам представитель президента в Раде Луценко.

По ее словам, в рамках рассмотрения законопроекта успели выступить только три парламентские фракции, еще предстоит выразить свою позицию по документу фракциям "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии", а также представителям депутатских групп.

Первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил в комментарии журналистам, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции продолжится в пятницу.