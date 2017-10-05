La Repubblica: Соединенные Штаты свободного оружия

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Большая красная река, которая ежегодно омывает Америку кровью 33 тыс. жертв огнестрельного оружия, вышла из берегов и захлестнула парк аттракционов для взрослых, парк их беззаботности — Лас-Вегас", — пишет журналист итальянской La Repubblica Витторио Дзуккони.

"Десятки убитых, по крайней мере 58, и сотни раненых, больше 500, сраженные выстрелами убийцы, согласно статистике, являются историческим рекордом по числу жертв перестрелки в мирное время, однако миллион автоматов военного образца, как тот, которым воспользовался снайпер из Hotel Mandalay, находящиеся законным или незаконным образом во владении гражданских лиц, и более 300 млн автоматических пистолетов гарантируют, что и он рано или поздно будет побит", — продолжает автор публикации.

"Эта река ширится за счет политики, торговых интересов, массовой культуры, традиций, страха, взаимной ненависти и национальной истории, и даже такие бойни, как в начальной школе "Сэнди-Хук", в школе "Колумбайн", в танцклубе в Орландо, в центре для людей с ограниченным возможностями в Сан-Бернардино, а также политические убийства не заставляют забрать ее в берега", — говорится в статье.

"Напротив, шок дает противоположный эффект, поощряя приобретение огнестрельного оружия из опасений, что власти попытаются, как это сделал президент-демократ Билл Клинтон в 1993 году, ограничить, по крайней мере, торговлю автоматическим и полуавтоматическим оружием, которое задумано не для спорта, охоты, стрельбы по мишени, а чтобы убить как можно больше врагов в самое короткое время. Винтовка AR-16, которую можно купить новой в сети по цене смартфона последней модели, может делать три выстрела в секунду, 180 в минуту и ограничена лишь необходимостью перезарядки обоймы", — поясняет Витторио Дзуккони.

"Источник Большой красной реки не иссякает, потому что он вписан в историю нации и, согласно меняющимся со временем интерпретациям, закреплен второй поправкой к конституции, которая, кажется, любому гарантирует "право носить оружие", хоть и в контексте (забытом) "хорошо организованного" народного "ополчения", — отмечает автор. — То, что это предписание конституции относится к 1791 году, когда мушкеты были ружьями, заряжаемыми с дула черным порохом и пулей, и даже самый умелый мушкетер не мог фантазировать о 180 выстрелах в минуту, видимо, ускользает из аргументации Национальной стрелковой ассоциации, лобби производителей оружия, республиканцев и трампистов".

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"Периодическая трагедия стрелка-американца по рождению и по происхождению, который разряжает обойму в невинных незнакомцев внешне без какого-либо личного мотива затаенной обиды, не поддается никакому другому объяснению, кроме одного: виновата доступность смертоносных орудий убийства", — считает журналист.

"Классический ответ лобби, которое напоминает, что убивает не оружие, а те, кто берут его в руки, можно с легкостью прочитать наоборот: если бы у Стива Пэддока был нож, а не "коллекция" автоматов, как стыдливо называют эти арсеналы, мы бы не считали мертвых и раненых дюжинами и сотнями", — подытоживает Витторио Дзуккони.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

У стрелка в Лас-Вегасе было более 40 единиц оружия, заявил в ходе пресс-конференции представитель полиции. Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку. Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.