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    Аналитика и комментарии

    Операция "Обдираловка". Соцсети в шоке от роста тарифов

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (698)

    (обновлено: )6430
    Украинцам прочат очередное повышение тарифов на коммунальные услуги в грядущем 2018 году, вопреки громогласным обещаниям самого премьера Владимира Гройсмана. Как же отреагировали на такие новости в соцсетях?
    Электричество
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Все опять подорожает: тарифы на газ уже через несколько месяцев (в новом 2018 году) могут вырасти на 19%, а на отопление, электроэнергию и горячую воду – на 20%. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономразвития Украины. В документе также указано, что в 2019-м ожидается рост тарифов на газ на уровне 12,5%, на горячую воду, отопление и электричество – на 17,5%.

    Позже, правда, появились и немного утешительные для украинцев новости: Кабинет Министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года. Об этом говорится в протокольном решении Кабмина.

    Столь безрадостные прогнозы вызвали в украинском сегменте соцсетей немало гневных комментариев: "Ну мы же принимаем пенсионную реформу, так что пора уже начинать обдирать"; "Боюсь, что терпение украинцев все же имеет предел…". "Не ну а что вы хотели при годовой инфляции в 17.5 процентов? Тут и без прогнозов МЭРТ все ясно как день"; "И так уже долг по комуналке 23 миллиарда будет еще больше", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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