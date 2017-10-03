Горим не горим? Тигипко покупает "Сбербанк"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

3 октября во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка", расположенном на улице Черновола, 2б. В результате пожара в помещении "дочки" "Сбербанка" были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения, сообщила пресс-служба полиции Львовской области. Полиция устанавливает причины возгорания, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Львовский поджог произошел в самый разгар покупки финучреждения у российских акционеров. Не исключено, что Сергей Тигипко, который является покупателем банка, в результате этого инцидента получит от продавцов существенную скидку.

Фактор Тигипко

Экс-политик, который два раза работал на премьера и президента Виктора Януковича, теперь проявляет недюжинную активность в построении своей финансовой империи, при этом украинская власть ему всячески в этом помогает. Вице-премьер по социальной политике в правительстве Азарова стал массово получать разрешения на покупку украинских банков и страховых компаний. В частности, компании Тигипко купили крупного застройщика, гостиницу Radisson Blu Podil, приобрели ряд банков ("Универсал Банк", активы "Диамантбанка") и страховую компанию Aegon Life Ukraine.

В сентябре бизнесмен увеличил ставки, начав процесс покупки львовского VS банка, который принадлежит европейским структурам "Сбербанка", а также заявил о намерении купить украинскую дочку "Сбербанка России".

Характерно, что активная деятельность Сергея Тигипко по слиянию и поглощению не вызывала никаких нареканий со стороны украинской власти. Наоборот, бизнесмену помогают так, как не помогали даже во времена Януковича. Антимонопольный комитет автоматически дает разрешения на сделки, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает по дешевке ценные активы, среди которых, например, офис "Диамантбанка" на Подоле. Госфинуслуг не возражал против поглощения страховой и лизинговой компании. В результате, всего за один год Тигипко сформировал мощную финансовую империю, которая включала страховые, лизинговые, строительные компании, а также ряд банков. При этом, значительную часть новых активов бизнесмена стали именно компании бывших российских владельцев.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове

К примеру, Radisson Blu Podil принадлежала российскому бизнесу (Тигипко купил ее всего за 10 млн. долларов), "Украинский лизинговый фонд" был выкуплен у российского "Внешэкономбанка". После приобретения VS банка и "Сбербанка" (входит в ТОП-10 крупнейших украинских банков) у "Сбербанка России" Тигипко превратится в крупнейшего финансиста, который монополизирует максимальное количество финансовых услуг (кредиты, страхование, лизинг, ипотека). По мнению финансовых экспертов, данные сделки проводились с максимально возможным дисконтом. Российские инвесторы старались выйти с украинского рынка, поскольку из-за экономических и политических проблем в Украине стали терпеть убытки. Кроме того, вести бизнес, имея в наличии российских акционеров, стало небезопасно, учитывая печальный опыт работы "Сбербанка". Основным выгодополучателем подобной сделки оказался Тигипко, который нажился на проблемах российского бизнеса.

Судьба "российских" банков

С 2014 года начался массовый исход европейских банков из украинского рынка. Иностранцы продавали свой бизнес за копейки, лишь бы выйти в "кэш", банки с украинским капиталом рушились один за другим. Всего за 2-3 года банковская система Украины лишилась трети финучреждений, и оказалось, что после "банкопада" в стране уцелели, преимущественно, банки с российским капиталом. Благодаря помощи материнских структур "Сбербанк", "Проминвестабанк", "Альфа-банк" смогли провести капитализацию на сотни миллионов долларов, поэтому они в 2017 году были чуть ли не единственными банками, кто кредитовал украинских предпринимателей.

Это, в свою очередь, не понравилось украинской власти, которая сама планировала контролировать кредитный бизнес. После того, как у Коломойского отобрали "Приватбанк", настал черед и

"Сбербанка". Во время мартовской блокады Донбасса "активисты" разгромили центральный офис "Сбербанка", а потом заблокировали его работу. Финучреждение не могло нормально выполнять свои функции, и материнская структура начала срочно искать покупателя на свою "дочку".

В апреле на согласование в НБУ поступили документы о намерении купить банк. Покупателем выступил гражданин Великобритании и России Саид Гуцериев, сын совладельца группы "Сафмар" (ранее группа БИН) Михаила Гуцериева. Однако НБУ 28 июля отказал Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской "дочки" Сбербанка, а также Максиму Микитасю и Павлу Фуксу – в приобретении "Проминвестбанка" (ПИБ, группа "Внешэкономбанка").

В сентябре Нацбанк разрешил Тигипко купить контрольный пакет "Сбербанка". Также в сентябре стало известно, что харьковский олигарх Александр Ярославский планирует выкупить "Проминвестбанк" и готовит соответствующие документы в НБУ. Регулятор пока не дал своего ответа, однако, по прогнозам экспертов, ответ будет положительным.

Таким образом, активы "российских" банков поделили между собой украинские олигархи, лояльные как к прошлой, так и нынешней власти.

Кто стоит за покупкой?

"Сбербанк" и "Проминвестбанк" являются наиболее лакомыми активами в банковской сфере. У них разветвленная сеть отделений, здоровый кредитный портфель и ликвидные залоги. К примеру, "Проминвестбанк" специализировался на кредитовании бизнеса, в том числе, промышленного. С покупкой банка новый владелец получает хороший кредитный портфель в виде займов крупнейших украинских предприятий. При желании, покупатель может забрать себе ликвидный залог, либо довести предприятие до банкротства и забрать его себе с помощью рейдерских схем, которые процветают в Украине.

Упомянутые банковские учреждения во время кризиса всячески поддерживались материнскими структурами, которые вкладывали немалые средства в техническую модернизацию своих украинских учреждений и стабилизацию их капиталов. Поэтому не исключено, что за покупкой данных структур стоят не украинские олигархи, а представители власти, которые не хотят "светится" подобной покупкой. Именно с этой целью они могли расшатывать работу "Сбербанка" для того, чтобы купить его с максимальным дисконтом.

"Сергей Тигипко уже давно превратился в "ширму" для финансовых операций в интересах госпожи Гонтаревой и её друзей (вот пример с Диамантбанком).

Поэтому он на вряд ли покупает банк "для себя".



Исходя из того, что госпожа Гонтарева не раз была замечена "в отношениях" с российскими госбанками — например, с ВТБ и Внешэкономбанком — вполне возможно, и эта сделка проводится в её интересах. Или интересах её "друзей". Потому что, обратите внимание, ни одному покупателю дочек российских госбанков — НБУ сделку не согласовал.



Пока не появился Тигипко:) Которому осталось теперь купить ещё пару дочек российских госбанков в Украине — и Валерия Алексеевна сможет спокойно переезжать в РФ. Будет в Москве сразу два лучших центральных банкира из Восточной Европы. Таланты должны держаться вместе", — написал на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Действительно, за подобной лояльностью может стоять корыстные интересы руководителя НБУ. Согласно обнародованным документам панамской офшорной компании Mossack Fonseca, компания ICU, которой до недавнего времени владела Гонтарева, имела тесные экономические отношения с представителя топ-менеджмента российских банков, в частности, с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Не исключено, что сделка по покупке российских дочек была осуществлена Гонтаревой для своего давнего бизнес партнера, который нынче является президентом Украины.