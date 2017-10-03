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    Аналитика и комментарии

    Хроника 2 октября: конфликт Порошенко и Авакова, пожар в хостеле Запорожья, бойня в Лас-Вегасе

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (24)

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    Накануне пять человек сгорели при пожаре в одном из хостелов Запорожья, Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии, а во время стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе погибли не менее 59 человек.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 2 октября, в Кабмине рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ, нардеп Антон Геращенко раскрыл детали конфликта между Порошенко и Аваковым, к тому же стало известно о массовом отравлении школьников в Хмельницкой области. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Запорожье сгорел хостел: пятеро погибших

    Ночью на вторник, 2 октября, в центре Запорожья горел хостел на улице Жуковского, сообщает пресс-служба ГСЧС. Спасатели нашли на месте пожара тела четырех человек. Еще один человек умер в машине скорой помощи. Причиной пожара в запорожском хостеле, где погибли люди, мог стать включенный обогреватель, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хостела задержана.

    На месте пожара хостела в Запорожье. Видео
    Facebook Олега Золотоношы
    На месте пожара хостела в Запорожье

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    Кабмин прогнозирует рост тарифов в 2018 году

    В основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — на 17,5%. В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%. 

    Бюджет Украины вышел в плюс почти на 39 млрд грн

    В период с января по август 2017 года сводный государственный бюджет Украины выполнен с профицитом на выше 68,6 млрд грн. Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины. Нацбанк подчеркивает, что наибольший рост доходов бюджета обеспечили экономические факторы: улучшение финрезультатов предприятий, рост семейных доходов, оживление внутреннего спроса.

    Геращенко раскрыл детали конфликта между Порошенко и Аваковым

    Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране. По мнению Геращенко, на данный момент в стране соблюдается "баланс власти".

    Антон Геращенко о конфликте Петра Порошенко и Арсена Авакова. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ICTV
    Геращенко о причинах затяжного конфликта между Порошенко и Аваковым

    Госдолг Украины вырос до $76,56 млрд

    Государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе 2017 года вырос на 0,66% — до 76,56 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует статистическая информация, опубликованная на сайте Минфина Украины. По данным Минфина, прямой государственный долг в августе составил 1,662 триллиона гривен (64,96 миллиардов долларов), гарантированный — 296,71 миллиардов гривен (11,60 миллиардов долларов).

    Массовое отравление школьников в Хмельницкой области

    В селе Скрипче Хмельницкой области зафиксировано массовое отравление школьников. Зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст. Гордоцкого района Хмельницкой области. С диагнозом острая кишечная инфекция, средней степени тяжести госпитализированы 12 детей.

    Массовое убийство в Лас-Вегасе

    По крайней мере, 59 человек погибли, и 527 получили ранения при стрельбе в центре Лас-Вегаса. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ, заявил представитель ведомства.

    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

    Еврокомиссия заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом страны. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. 

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    Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача. В этот же день отмечается Международный день социального педагога и Всемирный день архитектуры. К тому же именно 2 октября считают Международным днем ненасилия и Всемирным днем Хабитат (Всемирный день жилища).

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