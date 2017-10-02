В огненной ловушке. Смертоносные пожары в Украине крупчают

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В огненной ловушке

В ночь на 2 октября в центре Запорожья произошел масштабный пожар в хостеле. В результате пожара погибли пять жильцов — четверо на месте, один в карете "скорой". Из огня удалось спасти 4 постояльцев, среди которых 8-летний ребенок.

Фактически люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах находились решетки, из-за которых люди не могли выбраться из воспламеняющего здания.

Как позже выяснилось, хостел работает с конца 2016 года, но за это время никаких проверок там не проводилось, в том числе и на соблюдение пожарной безопасности.

Пресс-секретарь управления ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева не исключает, что причиной пожара в запорожском хостеле мог стать включенный обогреватель. Однако следствие пока продолжается.

Огонь на запорожский хостел распространился из-за пожара в здании бывшего хлебзавода, который находился рядом.

По ее словам, до 2016 года здание не эксплуатировалось, потому что там находился бывший хлебозавод, который в 2011 году прекратил свою деятельность. "Как удалось установить в ходе предварительного расследования, разрешительных документов на обустройство хостела у хозяев не обнаружено", — рассказала Барышева.

Уже не впервой

Напомним, это далеко не первый масштабный пожар за последнее время. Причины все те же: равнодушие, халатность, нарушения пожарной безопасности. А вот погибших — уже не вернуть.

"Виктория"

Гибель детей в лагере "Виктория" потрясла всю Украину. Равнодушие и безразличие, а также ряд роковых ошибок, просчетов чиновников — все слилось в одну трагическую цепочку событий.

Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел в ночь на 16 сентября. На момент возгорания в лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По данным СМИ, чтобы спастись дети выпрыгивали из окон горящего здания.

Однако для 8-летней Софии Мазур, 9-летней Насти Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий эта смена в лагере стала последней.

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К трагедии, как писали СМИ, привели нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Сообщалось, что на ремонт лагеря совокупно потратили более 60 млн гривен, однако при проведении ремонтных работ экономили при любой возможности. Это и привело к проблемам с электричеством, а стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой. Дорогостоящая же сигнализация, которая постоянно срабатывала, была отключена.

Было открыто уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также 23-летнюю воспитательницу Наталью Янчик, которая была ответственна за пожарную безопасность.

На прошлой недели воспитательницу освободили из СИЗО на поруки депутатов. Она будет находится под домашним арестом.

Следствие продолжается, однако в нем остается еще много белых пятен.

Пожар на турбазе в Закарпатье

В начале июля 2017 года на турбазе в Солотвино Закарпатской области сгорели сразу несколько домов базы отдыха. На тот момент атм находилось 70 отдыхающих.

К ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы.

"По предварительным данным, в результате пожара огнем уничтожено: здание ресторанно-гостиничного комплекса, здание жилого комплекса и админздание одной из баз отдыха. Также частично повреждены кровли двух смежных зданий", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отдыхающие успели покинуть горящее помещение.

Масштабный пожар в Луцке

В июле 2017 года в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке прогремел взрыв, а затем пожар.

Как писали местные СМИ, сначала огонь охватил помещение ресторана на первом этаже, затем пламя перекинулось на второй этаж и на крышу.

Взрыв произошел около двух часов ночи. На место прибыли пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи. Спасатели эвакуировали постояльцев отеля. Сообщалось о двух пострадавших — люди отравились угарным газом.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать умышленный поджог. Рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

Пожар в хостеле для престарелых

В ночь на 29 мая 2016 года под Киевом произошел беспрецедентный случай. При пожаре в частном доме престарелых в селе Леточки Броварского района погибли 17 человек, включая одну медсестру.

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Как сообщалось, огонь вспыхнул около трех часов ночи на втором этаже здания. Его тушили сначала местные жители, потом почти 30 единиц пожарной техники.

Люди вызвали пожарных, но они ехали более получаса. За это время огонь успел охватить два этажа, а это — более 400 квадратных метров. 152 спасателя ликвидировали пламя только в 5:30 утра. Дальше началось самое трудное — доставать уже тела погибших. Поиски тел завершили лишь в 14:00.

По предварительной версии пожар спровоцировал загоревшийся телевизор.

Как выяснилось, дом принадлежал врачу из Броваров Олегу Дмитренко. Здание сгорело за час, а внутри ничего не сохранилось. При этом оказалось, что не все местные жители знали, что в частном доме находился хостел для пожилых.

Главными нарушениями стали отсутствие каких-либо разрешительных документов, заключений от санэпидемстанции, а кроме того, нарушение техники безопасности.

По факту гибели людей было открыто уголовное производство. Главный подозреваемый Дмитренко был задержан по статье 270 УПК Украины — нарушение установленных правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям.

Однако 31 мая 2016 года Броварской райсуд освободил Дмитриенко из-под стражи.

По материалам из открытых источников интернет