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    В огненной ловушке. Смертоносные пожары в Украине крупчают

    Тема:

    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (76)

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    Не успели украинцы отойти от ужасной гибели детей при пожаре в лагере "Виктория", как трагедия повторилась - на этот раз в хостеле Запорожья. Причины все те же: равнодушие, халатность, нарушения пожарной безопасности, а вот погибших - уже не вернуть.
    Пожар в запорожском хостеле
    061.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В огненной ловушке

    В ночь на 2 октября в центре Запорожья произошел масштабный пожар в хостеле. В результате пожара погибли пять жильцов — четверо на месте, один в карете "скорой". Из огня удалось спасти 4 постояльцев, среди которых 8-летний ребенок. 

    Фактически люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах находились решетки, из-за которых люди не могли выбраться из воспламеняющего здания.

    Как позже выяснилось, хостел работает с конца 2016 года, но за это время никаких проверок там не проводилось, в том числе и на соблюдение пожарной безопасности.

    Пресс-секретарь управления ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева не исключает, что причиной пожара в запорожском хостеле мог стать включенный обогреватель. Однако следствие пока продолжается.

    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua
    Появились фото с места страшного пожара в хостеле Запорожья

    Огонь на запорожский хостел распространился из-за пожара в здании бывшего хлебзавода, который находился рядом.

    По ее словам, до 2016 года здание не эксплуатировалось, потому что там находился бывший хлебозавод, который в 2011 году прекратил свою деятельность. "Как удалось установить в ходе предварительного расследования, разрешительных документов на обустройство хостела у хозяев не обнаружено", — рассказала Барышева.

    Уже не впервой

    Напомним, это далеко не первый масштабный пожар за последнее время. Причины все те же: равнодушие, халатность, нарушения пожарной безопасности. А вот погибших — уже не вернуть.

    "Виктория"

    Гибель детей в лагере "Виктория" потрясла всю Украину. Равнодушие и безразличие, а также ряд роковых ошибок, просчетов чиновников — все слилось в одну трагическую цепочку событий.

    Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе произошел в ночь на 16 сентября. На момент возгорания в лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По данным СМИ, чтобы спастись дети выпрыгивали из окон горящего здания. 

    Однако для 8-летней Софии Мазур, 9-летней Насти Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий эта смена в лагере стала последней.

    Смотрите также: Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    К трагедии, как писали СМИ, привели нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Сообщалось, что на ремонт лагеря совокупно потратили более 60 млн гривен, однако при проведении ремонтных работ экономили при любой возможности. Это и привело к проблемам с электричеством, а стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой. Дорогостоящая же сигнализация, которая постоянно срабатывала, была отключена.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    Ужасы лагеря "Виктория": все шокирующие подробности трагедии

    Было открыто уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также 23-летнюю воспитательницу Наталью Янчик, которая была ответственна за пожарную безопасность.

    На прошлой недели воспитательницу освободили из СИЗО на поруки депутатов. Она будет находится под домашним арестом.

    Следствие продолжается, однако в нем остается еще много белых пятен.

    Пожар на турбазе в Закарпатье

    В начале июля 2017 года на турбазе в Солотвино Закарпатской области сгорели сразу несколько домов базы отдыха. На тот момент атм находилось 70 отдыхающих.

    К ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы.

    "По предварительным данным, в результате пожара огнем уничтожено: здание ресторанно-гостиничного комплекса, здание жилого комплекса и админздание одной из баз отдыха. Также частично повреждены кровли двух смежных зданий", — говорится в сообщении.

    К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отдыхающие успели покинуть горящее помещение.

    Масштабный пожар в Луцке

    В июле 2017 года в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке прогремел взрыв, а затем пожар.

    Как писали местные СМИ, сначала огонь охватил помещение ресторана на первом этаже, затем пламя перекинулось на второй этаж и на крышу.

    Взрыв произошел около двух часов ночи. На место прибыли пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи. Спасатели эвакуировали постояльцев отеля. Сообщалось о двух пострадавших — люди отравились угарным газом.

    По предварительным данным, причиной инцидента мог стать умышленный поджог. Рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

    Пожар в хостеле для престарелых

    В ночь на 29 мая 2016 года под Киевом произошел беспрецедентный случай. При пожаре в частном доме престарелых в селе Леточки Броварского района погибли 17 человек, включая одну медсестру. 

    Читайте также — Пожар в доме престарелых: бизнес на стариках привел к трагедии

    Как сообщалось, огонь вспыхнул около трех часов ночи на втором этаже здания. Его тушили сначала местные жители, потом почти 30 единиц пожарной техники.

    Сергей Куюн
    Сергей Куюн в Facebook
    Даешь бабло - и все рванет в любой момент. О причинах трагедии в "Виктории"

    Люди вызвали пожарных, но они ехали более получаса. За это время огонь успел охватить два этажа, а это — более 400 квадратных метров. 152 спасателя ликвидировали пламя только в 5:30 утра. Дальше началось самое трудное — доставать уже тела погибших. Поиски тел завершили лишь в 14:00.

    По предварительной версии пожар спровоцировал загоревшийся телевизор.

    Как выяснилось, дом принадлежал врачу из Броваров Олегу Дмитренко. Здание сгорело за час, а внутри ничего не сохранилось. При этом оказалось, что не все местные жители знали, что в частном доме находился хостел для пожилых.

    Главными нарушениями стали отсутствие каких-либо разрешительных документов, заключений от санэпидемстанции, а кроме того, нарушение техники безопасности.

    По факту гибели людей было открыто уголовное производство. Главный подозреваемый Дмитренко был задержан по статье 270 УПК Украины — нарушение установленных правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям.

    Однако 31 мая 2016 года Броварской райсуд освободил Дмитриенко из-под стражи. 

    По материалам из открытых источников интернет

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